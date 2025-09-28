Comet está disponible en todas las regiones, pero el acceso al navegador con IA solo está disponible con una suscripción avanzada a Perplexity o inscribiéndose en la lista de espera.

Por si faltara algo, OpenAI lanzará un navegador con capacidades de IA.

Según Reuters, este desarrollo también podrá realizar diversas tareas en nombre del usuario, y es "parte de la estrategia más amplia de la compañía para integrar sus productos en la vida personal y profesional de los usuarios".

El acceso excesivo de la IA a los datos personales ha sido criticado. La presidenta de Signal, Meredith Whittaker, calificó las nuevas opciones del navegador como "un grave problema de seguridad y privacidad", ya que es probable que los datos personales se almacenen en 'la Nube', lo que podría poner en riesgo la información confidencial de los usuarios.

Embed

Corre Chrome, corre...

Alphabet / Google / Chrome no tenía tiempo que perder.

Debe aprovechar los malos días de OpenAI: Meta Platforms fichó a sus desarrolladores clave e inmediatamente después, el mayor acuerdo en la historia de la compañía fracasó.

Varias otras empresas también han anunciado el uso de diversas funciones de IA en sus navegadores:

Opera Neon es un navegador de Opera que, según sus desarrolladores, incorporará funciones de asistente en línea. Aún está en desarrollo y está disponible por invitación para los usuarios que buscan errores en Neon.

Edge es un navegador de Microsoft que cuenta con un modo de agente Copilot y un chatbot Bing impulsado por ChatGPT.

Dia Browser es un navegador desarrollado por The Browser Company con un asistente de inteligencia artificial integrado para computadoras macOS. Actualmente en desarrollo.

Yandex Browser, desarrollado por la empresa rusa Yandex, ahora incluye traducción automática y sugerencias de búsqueda de IA adicionales, similares a la función similar de Chrome.

Gran problema

Pero la mayoría de las nuevas funciones anunciadas por Google y Perplexity en sus navegadores no están disponibles sin acceso a los datos de los usuarios.

Por lo tanto, para funcionar deben acceder a la intimidad de los usuarios. ¿Es bueno o es malo?

Por ejemplo, los usuarios deben otorgar a Gemini y Comet acceso completo a su correo electrónico, perfiles vinculados en otros sitios web, listas de contactos e información bancaria para solicitar a la IA que haga un pedido de comestibles u organice la agenda diaria.

Si los usuarios dan su conformidad, los asistentes en línea pueden ver cualquier información, incluso la confidencial.

Por ejemplo, si le pide a Comet que envíe un correo electrónico a alguien, el asistente leerá todos los mensajes enviados previamente a esa dirección.

La recopilación incontrolada de datos personales de sitios web por los sistemas de IA podría infringir las leyes de la UE, el Reino Unido y USA.

El desarrollador del navegador Brave señaló que los atacantes podrían manipular Comet ocultando instrucciones maliciosas para su IA en páginas web. El asistente en línea del navegador podría responder a las órdenes de los estafadores y transmitir información personal del usuario, como contraseñas y datos bancarios.

A pesar de las garantías de Google de que las empresas pueden confiar plenamente su seguridad digital a Gemini, los expertos en tecnología consideran que los agentes de IA representan una nueva debilidad, lo que abre nuevas vulnerabilidades a los ataques de hackers.

Por ejemplo, Wired informó sobre el uso exitoso de instrucciones maliciosas contra Gemini 1 mes y medio antes de que Google anunciara la integración de IA en Chrome Por ejemplo, Wired informó sobre el uso exitoso de instrucciones maliciosas contra Gemini 1 mes y medio antes de que Google anunciara la integración de IA en Chrome

Embed

Errores de Gemini / Chrome

Gemini está diseñado para responder a las consultas de los usuarios y ayudarles con tareas sencillas tales como recopilar y analizar información. Al igual que otros chatbots, como ChatGPT, la inteligencia artificial de Google está disponible en un sitio web específico o a través de una aplicación móvil.

La compañía lleva tiempo integrando activamente la IA en sus servicios. Por ejemplo, en mayo de 2024, Google añadió la función "Resumen de IA" a su motor de búsqueda: resúmenes breves, generados por IA a partir del análisis de sitios web relevantes, empezaron a aparecer tras una búsqueda.

Poco después de su lanzamiento, AI Overviews fue criticado por sus frecuentes errores: no distinguía la información seria de las noticias falsas y los chistes, lo que llevó a Google a ofrecer consejos falsos e incluso mortales.

Por ejemplo, añadir pegamento a la pizza para que el queso se pegara mejor. La empresa señaló que estos errores estaban relacionados con "consultas muy inusuales", pero comercializó Overviews como un producto diseñado específicamente para tales situaciones.

El 18/09/2025, Google anunció la integración de Gemini directamente en la interfaz del navegador Chrome.

Actualmente, stá disponible para usuarios de smartphones Android en USA y de ordenadores Windows y Mac con idioma inglés.

Pero Google también planea ofrecer acceso a las innovaciones de IA a empresas a través de Google Workspace y a usuarios de teléfonos iOS. Los representantes de Google no especificaron cuándo estarán disponibles las funciones de Gemini en otras regiones fuera de USA.

Según una presentación de Google, tras la actualización de Chrome, el chatbot Gemini aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Visualmente, se asemeja a una extensión estándar del navegador.

Es posible pedir a la IA que analice el contenido de las pestañas abiertas, compare y resuma información de diferentes sitios web y describa los resultados en un cuadro de diálogo conversacional. Estas funciones, por ejemplo, permiten a los usuarios comparar rápidamente precios al reservar alojamiento o información sobre diferentes destinos al planificar un viaje.

Embed

Ceder el poder

Según los desarrolladores, la actualización de Chrome permitió a Gemini realizar las funciones de un agente de navegador: un programa especial que, además de generar respuestas a consultas, puede navegar por sitios web y realizar tareas sencillas de forma autónoma: pedir al asistente en línea que utilice los servicios de Google para programar reuniones en Google Calendar, trazar rutas en Google Maps o abrir videos de YouTube en el código de tiempo deseado.

Al otorgarle a Gemini acceso a otros servicios, el asistente en línea puede realizar compras completas.

Según los desarrolladores, Gemini también reconoce sitios web fraudulentos y gestiona automáticamente la introducción y el restablecimiento de contraseñas.

La prensa atribuye el lanzamiento de Gemini en Chrome a que, semanas antes, el Tribunal de Distrito de USA para el Distrito de Columbia autorizó a Google a suspender la venta de su navegador Chrome y su sistema operativo Android.

Anteriormente, en agosto de 2024, el Departamento de Justicia de USA había solicitado esta sanción contra la compañía en un caso de presunto monopolio ilegal del mercado de búsquedas en línea.

Durante el año siguiente, OpenAI y Perplexity expresaron interés en adquirir Chrome.

Luego, el lanzamiento de nuevos navegadores y la carrera de la IA influyeron en la decisión del Tribunal de permitir que Google permaneciera en Chrome, según William Kovacic, expresidente de la Comisión Federal de Comercio de USA y experto en antimonopolio.

Embed

Cuidado con Comet

El lanzamiento apresurado de las funciones de IA de Chrome podría deberse a la reticencia de Google a ceder su liderazgo en el mercado de navegadores e IA a OpenAI y Perplexity. Poco después del fallo judicial, se informó que Apple también estaba en conversaciones para utilizar la tecnología Gemini para mejorar las respuestas de Siri.

Los periodistas y expertos estadounidenses que han probado la función de IA de Chrome han dado opiniones diversas sobre las innovaciones de Google.

Según Wired, la introducción del agente de IA marca un cambio radical en el mercado de navegadores, ya que todos los participantes se ven obligados a adoptar la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, los observadores sugieren que la última actualización relacionada con la IA podría provocar una ola de descontento entre las personas que ya han comenzado a abandonar su uso debido a la fatiga o preocupaciones ambientales.

Antes del anuncio de estas nuevas funciones, las publicaciones tecnológicas indicaban que Gemini era realmente eficaz al gestionar consultas que implicaban la interacción con la infraestructura de Google, como correo electrónico, documentos y calendarios.

Por ejemplo, al buscar información sobre un restaurante específico, la IA podía compilar una lista de los mejores platos examinando reseñas en un mapa. Sin embargo, la red neuronal tenía dificultades con las imágenes, malinterpretando a menudo la información y extrayendo conclusiones erróneas.

Grave problema para los medios de comunicación: ¿Has notado textos cortos generados por IA al buscar en Google? Pronto podrían reemplazar por completo los enlaces tradicionales en los resultados de búsqueda. Aunque aún no son confiables.

------------------------

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'