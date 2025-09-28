10 engaños de Milei ocurridos en 10 meses: lo dejaron al borde de nueva derrota electoral

Pero, la deriva más pronunciada comenzó en diciembre de 2024 con el caso de Edgardo Kueider. Desde entonces, cada capítulo parece superar al anterior

image Ex senador nacional Edgardo Kueider

1-Un senador nacional suelto en la Triple Frontera

Los conocedores de los pasillos de la cámara alta de Argentina sabían que con la incorporación de Edgardo Kueider la Casa Rosada estaba adquiriendo un activo tóxico.

El senador nacional electo en Entre Ríos en listas peronistas había dado un viraje pragmático pasándose a Las Fuerzas del Cielo.

Se sabía que su última declaración jurada era del año 2021 ya que nunca había presentado las correspondiente a los años 2022 y 2023 y su crecimiento patrimonial era meteórico debido a la compra de varios inmuebles pero nada de eso quedaba reflejado ante la Oficina Anticorrupción.

Con sus haberes, no podía justificar la compra de tres departamentos de lujo en Paraná, Entre Ríos, que hizo a través de su empresa Betail, de la que es dueño en un 50%.

El legislador terminó detenido el 8 de diciembre de 2024 en Paraguay cuando intentaba ingresar con más de US$ 200 mil sin declarar ni documentación respaldatoria para esa fuerte suma. Estaba junto a su bella secretaria privada y pareja Iara Guinsel Costa.

A los investigadores les llamó la atención un dato: en 2021 Kueider declaró el 50% de su empresa a un valor total de $50.000. ¿Cómo hizo una compañía que vale tan poco para comprar departamentos costosos que, en total, suman a valor de mercado más de USS 600.000?

A Javier Milei y sus armadores parlamentarios no les importó incorporar un personaje tan “flojito de papeles”. La precaución, como veremos, nunca ha sido la principal cualidad de los libertarios.

El caso de “lavado de dinero” lo lleva adelante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y Kueider, que fue destituido, sigue detenido en Paraguay, luego de 10 meses de no poder explicar el origen de su fortuna personal.

image El "empresario" Hayden Davis y el presidente Javier Milei

2-Día de los enamorados (de los dólares)

El 14 de febrero de 2025 explotó el escándalo de las criptomonedas luego de que el presidente argentino difundiera un código alfa numérico secreto para comprar una meme coin que terminaría estafando a incautos de los 5 continentes.

Milei promocionó en sus redes sociales $Libra y minutos después el valor del token se disparó. Sin embargo, en pocas horas todo se desplomó debido a una operatoria que los especialistas describieron como un “rug pull” de manual: inflar con engaños un valor para una rápida toma de ganancias que deja muchos estafados heridos.

En Argentina ya se presentaron más de un centenar de denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público. El gobierno intentó auto investigarse, pero terminó disolviendo la unidad creada dentro de la Oficina Anticorrupción que debía dar respuestas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único funcionario interpelado en el Congreso y no pudo explicar de dónde había sacado el Presidente el contrato que difundió con el citado código fuente secreto.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Justicia congeló unos US$ 280 millones en ganancias vinculadas a la venta de $Libra mediante una medida del Distrito Sur de Nueva York.

El Criptogate destapó un entramado de financiamiento que se remonta a la campaña presidencial al punto que Charles Hoskinson, referente del mundo cripto y creador de Ethereum, denunció que allegados al gobierno le pidieron plata para organizar un encuentro con el mandatario.

image Leonardo Scaturicce y su avión Jet Bombardier

3-Las misteriosas valijas voladoras de Leonardo Scaturicce

Un par de semanas después del desastre provocado por $LIBRA, el gobierno nacional volvió a acelerar en una curva: todo estalló cuando se conoció que un avión privado procedente de Miami, vinculado al empresario Leonardo Scatturice (nexo entre el oficialismo y la Conferencia de Acción Política Conservadora, aterrizó en Aeroparque con 10 valijas que nunca pasaron por los controles de los scanners.

Por el contrario, la vice jefa de Aduana de esa aeroestación le abrió a las maletas un carril exclusivo para que no fueran auscultadas.

Entre los pasajeros se encontraba la ex azafata Laura Arrieta, organizadora local de la CPAC.

Existen distintas sospechas sobre el posible contenido de esas valijas ya que los registros fílmicos de Aeroparque no permitieron ver qué ocurrió con un Jet Bombardier que permaneció una semana detenido en la pista, antes de partir hacia Francia. Se menciona desde la posibilidad de existencia de dólares hasta aparatos para hacer inteligencia.

image

4-Contratos a medida entre los Menem y el Banco Nación

Terminó en otro bochorno la adjudicación de un millonario contrato de vigilancia a la entidad crediticia (su casa matriz y otros edificios clave) para la firma Tech Security SRL, vinculada directamente a la familia Menem.

Fueron casi $ 4.000 millones (unos 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial del momento).

El acuerdo por dos años, prorrogable por uno más, fue otorgado días antes de que Martín Menem (presidente de la cámara de diputados) cediera las acciones a su hermano Adrián. La maniobra dejó al desnudo una red de tráfico de influencias que a los libertarios nunca les preocupó.

A pesar de su devoción por la historia romana, parecen desconocer una de las máximas del Emperador Julio César: “la mujer del César debe ser y parecer”.

Martín Menem participó activamente de la empresa hasta último momento, y luego fueron sus hermanos quienes controlaron el negocio.

Tech Security ya había sido proveedora del Estado, pero con contratos mucho menores.

image Eduardo Lule Menem y Karina Milei

5-¿Funcionarios estatales o militantes que aportan para la campaña?

En varias provincias argentinas, empleados del PAMI y ANSES denunciaron presiones para entregar entre el 10% y el 25% de sus salarios a La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por Javier Milei.

Por ejemplo, en Santiago del Estero, Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, renunció tras afirmar que se le exigía aportar el 25% de su sueldo al partido.

Coronel aseguró haber transferido aproximadamente $ 640.000 en tres meses a cuentas desconocidas y denunció amenazas cuando solicitó transparencia en el uso de esos fondos.

En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación por presunta extorsión luego de que empleados de PAMI y ANSES reportaran presiones para entregar parte de sus sueldos bajo amenazas de despido.

En Misiones, una carta firmada por 22 funcionarios acusó a Adrián Núñez, presidente local de LLA, por solicitarles el 10% de los salarios de empleados de PAMI y ANSES para financiar actividades partidarias.

Además, Viviana Aguirre, ex coordinadora contable local del PAMI y dirigente de LLA, denunció que le exigieron un millón de pesos a cambio de un cargo jerárquico y que fue obligada a firmar documentos ilegales.

Todos los reclamos se direccionaron hacia la secretaria general de la presidencia Karina Milei y su ladero Eduardo "Lule" Menem, armadores territoriales del partido.

image Detención de Ariel García Furfaro

6--Fentanilo contaminado: investigan 124 muertes

El aumento de la cifra se conoció en el dictamen de procesamiento de 14 acusados, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

A través del escrito de más de 400 páginas, “se incorporaron progresivamente 124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El procesamiento también incluye a familiares directos, como su madre Nélida Furfaro, y a 12 responsables de producción y control de calidad.

Entre ellos fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria)

Las pruebas judiciales revelan que García Furfaro, tras las primeras denuncias, exigió apagar las cámaras de seguridad, adulterar documentos y borrar correos personales y de la empresa. Dio una orden que incluía limpiar servidores y desaparecer datos que pudieran vincular a su familia con los lotes de fentanilo. Se deshizo de su teléfono personal y chip, reemplazándolo para borrar comunicaciones previas al 13 de mayo, cuando comenzaron las averiguaciones judiciales.

La investigación comprobó que existió un “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigente s” en la producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Para el juez Kreplak, “Ariel García es la figura principal de esta tragedia sanitaria ” pero el ANMAT en tiempos libertarios también demostró una inusual indolencia y desaprensión.

image Sorpresa generalizada... ¿Milei hizo caer Ficha Limpia?

7-Ficha Limpia "ensució" a Javier Milei

La caída del proyecto para prohibir la participación en actos electorales de posibles candidatos con sentencia penal firme en su contra dejó a la política argentina en estado de conmoción. El Gobierno nacional y los senadores nacionales misioneros que responden al ex gobernador Carlos Rovira fueron los responsables de lo sucedido.

La principal beneficiaria fue Cristina Kirchner quien por entonces buscaba ser candidata a senadora provincial por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Eso le hubiera permitido contar con fueros y evitar la prisión que terminó soportando.

La iniciativa se encaminaba a ser un avance crucial en la lucha contra la corrupción pero todo terminó desvaneciéndose. El propio Rovira confesó que un sector del Gobierno trabajó para evitar que los senadores de Misiones votaran a favor de la ley. Consideró el hombre fuerte de la provincia mesopotámica que la ley facilitaría acuerdos para otros temas que interesaban a los libertarios.

El “efecto secundario” de la caída del proyecto fue que Silvia Lospennato, candidata en ese momento a legisladora porteña por el PRO (e impulsora de Ficha Limpia) se quedó sin su principal argumento de campaña. El final es conocido: terminó tercera en un distrito que la familia Macri gestiona desde hace 20 años y eso aceleró la balcanización de la fuerza “amarilla”.

image

8-¿Dónde está el oro del Banco Central?

A principios de septiembre de 2025, el BCRA explicó las maniobras que hizo con reservas de oro de Argentina que fueron puestas bajo sospechas.

Increíblemente, la entidad reconoció que estuvo en riesgo " la seguridad del activo de todos los argentinos".

¿Quién tiene el oro?

Sostuvo el Central, las reservas se mantienen equivalentes a US$ 4981 millones: "la información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad".

Los lingotes fueron sacados subrepticiamente de las bóvedas oficiales en varias oportunidades.

Por ello, el diputado provincial Gustavo Pulti presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de:

-violación de los deberes del funcionario público

-malversación de caudales públicos.

Acusó al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y al Ministro de Economía, Luis Caputo.

image "Hay equipo"... Diego Spagnuolo, los Menem y Karina Milei

9-Los audios de Spagnuolo, quien luego quedó mudo

La noticia creció desde los canales de streaming hasta abarcar a toda la gama de holdings comunicacionales. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, denunciaba en audios privados que existía un sistema corrupto de compra de medicamentos.

La justicia actuó y lo interceptó, Le secuestró dos celulares y una máquina de contar billetes en su propio domicilio. Lo encontraron en su camioneta a punto de abandonar el barrio Altos de Campo Grande, en Pilar, donde reside.

Spagnuolo, quien reportó al menos 38 ingresos a la Quinta de Olivos durante la presidencia de LLA, borró el contenido de sus diálogos con los principales funcionarios del gobierno nacional.

Hizo una copia que utiliza como backup y permanece callado mientras espera ser convocado a declarar en la causa donde podrían quedar procesados o detenidos los dueños de la droguería Suizo Argentina, principales beneficiarios de los contratos con sobreprecios.

Antes de ser removido, el ex titular de la Andis revelaba un esquema espurio: laboratorios farmacéuticos eran obligados a aportar dinero para sostener sus contratos con el Estado y esos fondos terminarían en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Hablé con el Presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Si llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApp de Karina’”.

image Javier Milei y Luis Caputo fueron denunciados penalmente por beneficiar a varias cerealeras

10-El escandalo final: cientos de millones de dólares para las cerealeras

Desesperado por dólares, luego de que el mercado le quitara US$ 1.100 millones en apenas 72 horas, Javier Milei tomó una decisión que ilusionó a los hombres del campo: retenciones 0 hasta el 31 de Octubre para que pudieran liquidar los remanentes de las cosechas que atesoran en sus silo bolsas.

Sin embargo, en apenas 72 horas se produjo el agotamiento del cupo de US$ 7.000 millones dispuesto a nivel oficial. Los grandes ganadores fueron los holdings exportadores que presentaron órdenes millonarias por un producto que ni siquiera han adquirido.

El malestar de los productores se hizo sentir de inmediato con fuerza en las redes sociales porque las compañías cerealeras ahora podrían vender a US$ 400 la tonelada de soja mientras le compran a los chacareros el producto por apenas US$ 300.

El ex presidente Carlos Menem cuando era consultado sobre las múltiples denuncias que tenía en su contra se defendía de una manera muy original...

"Esto es producto de la casualidad permanente".