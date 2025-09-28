Empezó como marcha en reclamo por el Triple Crimen narco que devino en reclamo contra el patriarcado (¡...!) y terminó en quema de muñecos con los rostros de Javier Milei, Donald Trump, Manuel Adorni, Mario Pergolini, Agustín Laje, Luis Caputo, Elon Musk y Mark Zuckerberg, Benjamín Netanyahu y Pedro Rosemblat. Delirio en la ciudad de San Luis, capital de la provincia de San Luis.
FEMINISTAS EN SAN LUIS
Delirante: Marcha por el Triple Crimen quema imágenes de Elon Musk, Zuckerberg y Pedro Rosemblat
No se entiende qué quisieron hacer en San Luis: Marcha de repudio al Triple Crimen condena a Elon Musk, Mark Zuckerberg y Pedro Rosemblat: ¿¿...??
La protesta empezó por calle Junín, siguió por Rivadavia, con sentido hacia la Peatonal. Al pasar por la Iglesia Catedral, hubo gritos y consignas contra el poder eclesiástico (habitual en las marchas feministas). El recorrido continuó hacia el Poder Judicial, donde ocurrió la quema heterogénea.
No se entiende qué tienen que ver con el Triple Crimen los personajes cuyos invocados para el incendio.
Podrían agruparse, por un lado, a Milei, su apologista Agustín Laje, su vocero Adorni y su ministro Caputo.
OPor otra parte, lo de Musk y Zuckerberg, que resultó un enigma.
Benjamín Netanyahu merecería una condena específica pero en este contexto sólo fue una justificación a la bandera de Palestina que lideraba una columna, lo que resultó inexplicable.
Pero lo del influencer Pedro Rosemblat, un delirio. Es obvio que es por la entrevista que le hizo al cantante Gustavo Cordera, cancelado por expresiones condenables pero cuya imagen no estaba entre las incineradas.
La marcha finalizó en el Correo Argentino desde donde partió inicialmente.
Todo esto ocurría mientras la Provincia de San Luis intentaba promocionar su imagen en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en el predio de La Rural en Ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, inauguró el stand Conexión San Luis, donde más de 20 municipios promocionan sus atractivos a través de 4 corredores temáticos, además de 2 destinos consolidados: Villa de Merlo y La Carolina.
No quedó claro si la Marcha con fogata es otro corredor temático, de estilo no convencional.
No se lo percibió muy preocupado a Rosenblat con los sucesos en San Luis.
---------------------
