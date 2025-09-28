Delirante: Marcha por el Triple Crimen quema imágenes de Elon Musk, Zuckerberg y Pedro Rosemblat

Benjamín Netanyahu merecería una condena específica pero en este contexto sólo fue una justificación a la bandera de Palestina que lideraba una columna, lo que resultó inexplicable.

san luis Feministas en San Luis.

Pero lo del influencer Pedro Rosemblat, un delirio. Es obvio que es por la entrevista que le hizo al cantante Gustavo Cordera, cancelado por expresiones condenables pero cuya imagen no estaba entre las incineradas.

La marcha finalizó en el Correo Argentino desde donde partió inicialmente.

Todo esto ocurría mientras la Provincia de San Luis intentaba promocionar su imagen en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en el predio de La Rural en Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, inauguró el stand Conexión San Luis, donde más de 20 municipios promocionan sus atractivos a través de 4 corredores temáticos, además de 2 destinos consolidados: Villa de Merlo y La Carolina.

No quedó claro si la Marcha con fogata es otro corredor temático, de estilo no convencional.

No se lo percibió muy preocupado a Rosenblat con los sucesos en San Luis.

Embed La foto de Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat en el Festival de San Sebastián.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/4yKuveYRmd — Corta (@somoscorta) September 27, 2025

