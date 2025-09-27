Ocurrió en horas de la madrugada, durante una "entradera" cometida en su vivienda ubicada en la calle Ecuador, casi con Carlos Pellegrini, en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza: Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Policía Federal murió, y buscan a seis delincuentes que lo maniataron antes de su fallecimiento.
OTRA VEZ LA MATANZA
Muerte del comisario Marcelo Arizaga: ¿Paro cardíaco o ejecución?
Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Policía Federal murió sin lesiones externas ni faltantes: 6 delincuentes ingresaron a su vivienda en La Matanza.
La Policía fue alertada tras un llamado al 911 de un vecino, identificado como Fernando Alejandro Ferraguioli, quien indicó haber visto la entrada de la casa violentada y varios masculinos jóvenes egresando del lugar para fugarse en un auto Chevrolet Cruze blanco.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el vecino notó ruidos extraños en la vivienda de Arizaga e hizo sonar la alarma vecinal.
El vecino relató que intentó comunicarse con el ex comisario inspector, de 60 años, pero al no tener respuesta, observó por la ventana que Arizaga se hallaba tendido en el suelo y atado. Al domicilio llegaron, luego, una ambulancia y los médicos constataron su deceso.
Arizaga estaba maniatado con precintos cuando hallaron su cuerpo, pero no evidenciaba heridas de arma de fuego o arma blanca.
Tampoco faltantes dentro de la vivienda.
La familia de la víctima informó que poseía antecedentes cardíacos.
Interviene en la causa, caratulada "homicidio en ocasión de robo", el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
