Muerte del comisario Marcelo Arizaga: ¿Paro cardíaco o ejecución?

Ocurrió en horas de la madrugada, durante una "entradera" cometida en su vivienda ubicada en la calle Ecuador, casi con Carlos Pellegrini, en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza: Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Policía Federal murió, y buscan a seis delincuentes que lo maniataron antes de su fallecimiento.