Incidentes en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela

Convocados desde el martes

Para llegar al sábado, el martes de la misma semana, los organizadores proyectaron una marcha cuando se movilizaran frente a la iglesia San José de Flores. Organizaciones feministas lideradas por "Ni Una Menos", concluyeron los detalles de la protesta.

Estado de la causa

Al cierre de esta nota hay doce detenidas por el crimen, entre ellos dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, donde la policía encontró los cadáveres y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Los cuatro sospechosos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, de nacionalidad peruana, Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años. El jueves se negaron a declarar y seguirán presos.

El fiscal Gastón Duplaá notificó que los acusaba de

Homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género Homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género

