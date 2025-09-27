Organizaciones sociales, políticas y autoconvocadas se movilizaron en la tarde del sábado (27/09) a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela. Los manifestantes afectos al "Ni una Menos" convocaron bajo la consigna.
CRONISTA AGREDIDO
Incidentes en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela
Con la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, colectivos feministas reclamaron justicia por los crímenes de Florencio Varela.
Poco después de las 4 de la tarde llegaron las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza. Allí las agrupaciones y grupos feministas comenzaron a marchar hacia el Congreso
Por cierto, todo el trayecto de Plaza de Mayo al Congreso transcurrió en calma, casi sin presencia policial, la novedad ocurrió cuando en el lugar el cronista de LN+ Roberto Funes Ugarte fue agredido por un grupo de manifestantes con la cara cubierta. El periodista logró desprenderse de los agresores hasta salir por un costado de la formación que armó el cuerpo de infantería.
Convocados desde el martes
Para llegar al sábado, el martes de la misma semana, los organizadores proyectaron una marcha cuando se movilizaran frente a la iglesia San José de Flores. Organizaciones feministas lideradas por "Ni Una Menos", concluyeron los detalles de la protesta.
Estado de la causa
Al cierre de esta nota hay doce detenidas por el crimen, entre ellos dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, donde la policía encontró los cadáveres y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.
Los cuatro sospechosos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, de nacionalidad peruana, Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años. El jueves se negaron a declarar y seguirán presos.
El fiscal Gastón Duplaá notificó que los acusaba de
