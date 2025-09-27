El círculo del ciberacoso entre adolescentes: cómo detener el ciclo

Ciberacoso en Argentina

En 2024 la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) recibió más de 34.000 denuncias de ciberdelitos, un incremento del 21,1 % respecto al año anterior. El Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral reportó que en 2023 hubo 95.600 denuncias de difusión de material sexual infantil en línea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo que va de 2024 ya superaba los 70.000 casos hasta el momento de su conteo.

El Código Penal argentino protege a niños y adolescentes del grooming, considerado un delito grave. El artículo 131 establece penas de 6 meses a 4 años de prisión para quien contacte a un menor por medios electrónicos con fines de vulnerar su integridad sexual.

Además, el artículo 128 reprime la producción, financiación, comercialización y distribución de material pornográfico infantil, así como su tenencia para consumo o venta. También sanciona la organización de espectáculos sexuales donde participen menores y la facilitación de acceso a material pornográfico.

Atención

Ante sospechas de ciberacoso, grooming o explotación sexual, se puede llamar de forma gratuita a la línea nacional 137 (opción 1) o enviar un WhatsApp al 11-3133-1000. Psicólogos y trabajadores sociales brindan contención y articulan con fuerzas de seguridad.

En la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias pueden hacerse en la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), ubicada en Sarmiento 663, 6° piso. Asimismo se puede denunciar en la fiscalía más cercana al domicilio: https://mpfciudad.gob.ar/

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'