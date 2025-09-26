FAECYS celebra su día pero pasa al lunes (29/09)

La mesa gremial de FAECYS coincidió con Cavalieri al remarcar que Tal como sucede en la política, sin recrear la confianza que moviliza a la sociedad, resulta imposible gestionar cambios sostenibles. Los dirigentes y los actores sociales solo pueden avanzar si hay un marco de confianza y diálogo que permita soluciones concretas

Los argentinos enfrentamos diariamente dificultades económicas y políticas. Por eso, en nuestro día, renovamos nuestra apuesta por una Argentina moderna, inclusiva, productiva, pero solidaria, con empresas sostenibles, trabajo decente y protección social. En definitiva, por una Patria que nos contenga a todos.

