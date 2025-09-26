FAECYS celebra su día pero pasa al lunes (29/09)

urgente24
Con un profundo deseo de “diálogo, acuerdos y confianza compartidos" el gremio de comercio recuerda su día que celebrará el lunes (29/09).

26 de septiembre de 2025 - 18:22
Empleados de comercio celebrarán su día con una sonrisa

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del empleado de Comercio en la Argentina, este año los locales errarán el lunes 29, de esa manera el sector reconocer a quienes se desempeñan en tiendas, supermercados, centros de atención al cliente. Por Ley, entre otros. En ese día, por ley, los empleados tienen derecho a no hacer prestación de tareas y se equipara con un feriado.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) celebra la sanción de la Ley 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934, que estableció la indemnización por despido y las vacaciones pagas,

Armando Cavalieri, titular del gremio de Comercio. (Foto archivo NA)
Armando Cavalieri, secretario general de la FAECYS

Hace más de 90 años, los empleados de comercio logramos un avance fundamental en sus derechos laborales, con la implementación de la indemnización por despido y las vacaciones pagas. Hoy seguimos honrando esa conquista y reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores

Luego Armando Cavalieri remarcó

Tal como sucede en la política, sin recrear la confianza que moviliza a la sociedad, resulta imposible gestionar cambios sostenibles. Los dirigentes y los actores sociales solo pueden avanzar si hay un marco de confianza y diálogo que permita soluciones concretas.

La mesa gremial de FAECYS coincidió con Cavalieri al remarcar que Tal como sucede en la política, sin recrear la confianza que moviliza a la sociedad, resulta imposible gestionar cambios sostenibles. Los dirigentes y los actores sociales solo pueden avanzar si hay un marco de confianza y diálogo que permita soluciones concretas

Los argentinos enfrentamos diariamente dificultades económicas y políticas. Por eso, en nuestro día, renovamos nuestra apuesta por una Argentina moderna, inclusiva, productiva, pero solidaria, con empresas sostenibles, trabajo decente y protección social. En definitiva, por una Patria que nos contenga a todos.

