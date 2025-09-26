Con la llegada del último fin de semana de septiembre, el AMBA se llena de propuestas para todos los gustos. Gastronomía, música, literatura, deporte y celebraciones comunitarias se combinan para dar vida a dos días repletos de actividades para grandes y chicos.
AGENDA IMPERDIBLE
Los mejores planes para disfrutar este fin de semana en el AMBA
Gastronomía, música, cultura y velocidad se combinan en un fin de semana lleno de planes. La agenda en el AMBA promete opciones para todos los gustos.
Food Fest en La Rural
- Av. Santa Fe y Thames, Palermo
- Sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21 h
- Entrada gratuita
Un festival gastronómico con acceso libre que reúne a más de 15 países en un mismo espacio. Habrá carnes asadas, hamburguesas, pizzas, pastas, ceviches, sabores asiáticos, cocina francesa, platos de mar, patisserie y mucho más. Una edición especial que combina sabores y turismo en el corazón de Palermo.
Feria Sabe la Tierra en Villa Urquiza
- Plaza Zapiola (Av. Donado y Juramento)
- Sábado 27, de 11 a 19 h
- Entrada gratuita
La tradicional feria sustentable ofrece un despliegue de emprendimientos de triple impacto, marcas de diseño, alimentos naturales y objetos de decoración. Una experiencia ideal para quienes buscan consumo responsable y propuestas innovadoras en un entorno barrial.
Fiesta de Beccar
- Juan B. Justo entre Centenario y General Paz
- Domingo 28 de septiembre
La localidad bonaerense celebra un nuevo aniversario con actividades culturales, espectáculos y propuestas para toda la familia. El gran cierre será con la tradicional torta comunitaria, símbolo del espíritu de encuentro que caracteriza a Beccar.
Juegos Florales 2025 – Concurso Literario
- Vicente López
- Sábado 27, de 11 a 17:30 h
- Entrada libre, sin inscripción previa
Celebrando los 120 años de Vicente López y los 25 años de SADE Zona Norte, se abre un espacio para escritores mayores de 15 años. Una jornada para compartir letras, creatividad e identidad cultural, sin importar la lluvia.
TC2000: 200 kilómetros de Buenos Aires
- Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Av. Coronel Roca 6902, Villa Riachuelo)
- Sábado 27 y domingo 28
El mítico autódromo porteño recibe a los binomios del TC2000 para una de las carreras más esperadas del calendario. La cita será en el circuito Nº9 e incluirá también la participación del Top Race y la Fórmula Nacional.
Banda Municipal en San Martín: “Composiciones Argentinas”
- Complejo Cultural Plaza
- Domingo 28, 19 h
Con entrada libre, la Banda Municipal de San Martín ofrecerá un concierto especial dedicado a composiciones argentinas. Una oportunidad para disfrutar de música en vivo en uno de los espacios culturales más importantes de la zona norte del AMBA.
Tigre en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025)
-
Cuándo: público general: 27 y 28 de septiembre (14 a 21 h) / profesionales: 29 y 30 de septiembre (10 a 19 h)
Dónde: Stand 1129, La Rural, Av. Sarmiento 2704, CABA
Tigre se presenta en la FIT con un stand propio que ofrecerá información turística, sorteos, sorpresas y la participación de prestadores locales. Una oportunidad para conocer todo lo que este destino tiene para ofrecer durante todo el año.
