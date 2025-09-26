Los mejores planes para disfrutar este fin de semana en el AMBA

La tradicional feria sustentable ofrece un despliegue de emprendimientos de triple impacto, marcas de diseño, alimentos naturales y objetos de decoración. Una experiencia ideal para quienes buscan consumo responsable y propuestas innovadoras en un entorno barrial.

image

Fiesta de Beccar

Juan B. Justo entre Centenario y General Paz

Domingo 28 de septiembre

La localidad bonaerense celebra un nuevo aniversario con actividades culturales, espectáculos y propuestas para toda la familia. El gran cierre será con la tradicional torta comunitaria, símbolo del espíritu de encuentro que caracteriza a Beccar.

image

Juegos Florales 2025 – Concurso Literario

Vicente López

Sábado 27, de 11 a 17:30 h

Entrada libre, sin inscripción previa

Celebrando los 120 años de Vicente López y los 25 años de SADE Zona Norte, se abre un espacio para escritores mayores de 15 años. Una jornada para compartir letras, creatividad e identidad cultural, sin importar la lluvia.

TC2000: 200 kilómetros de Buenos Aires

Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Av. Coronel Roca 6902, Villa Riachuelo)

Sábado 27 y domingo 28

El mítico autódromo porteño recibe a los binomios del TC2000 para una de las carreras más esperadas del calendario. La cita será en el circuito Nº9 e incluirá también la participación del Top Race y la Fórmula Nacional.

image

Banda Municipal en San Martín: “Composiciones Argentinas”

Complejo Cultural Plaza

Domingo 28, 19 h

Con entrada libre, la Banda Municipal de San Martín ofrecerá un concierto especial dedicado a composiciones argentinas. Una oportunidad para disfrutar de música en vivo en uno de los espacios culturales más importantes de la zona norte del AMBA.

image

Tigre en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025)

Cuándo: público general: 27 y 28 de septiembre (14 a 21 h) / profesionales: 29 y 30 de septiembre (10 a 19 h)

Dónde: Stand 1129, La Rural, Av. Sarmiento 2704, CABA Tigre se presenta en la FIT con un stand propio que ofrecerá información turística, sorteos, sorpresas y la participación de prestadores locales. Una oportunidad para conocer todo lo que este destino tiene para ofrecer durante todo el año.

image

Más contenido en Urgente24:

Ezeiza se prepara para recibir nueva aerolínea internacional

Guerra de aerolíneas: Pasajes 40% OFF, nuevas rutas y aviones

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones