Boca Juniors se encuentra en el 4to. puesto de la tabla anual, con 47 puntos. El club xeneize vendía de 6 partidos sin perder, hasta la caída ante Defensa y Justicia.
GRAN MALESTAR XENEIZE
Boca Juniors necesita que River no gane a Riestra para seguir soñando con la Libertadores
Si River Plate le gana a Deportivo Riestra, se le complica definitivamente a Boca Juniors el ingreso a la Copa Libertadores de América en 2026.
Con esta fotografía, Boca tampoco jugará la Copa Libertadores de América 2026 sino la Copa Sudamericana. Y River Plate podría conseguir terminar de hundir a su 'primo'.
El sueño de Boca Juniors ya ni siquiera es ganar la Libertadores sino conseguir jugarla.
AFA tiene un cupo de 6 equipos en la Libertadores Conmebol 2026:
- El campeón del Torneo Apertura 2025, Platense.
- El campeón del Torneo Clausura 2025, todavía por definir.
- El ganador de la Copa Argentina 2025.
- Los 3 equipos mejor ubicados en la Tabla General de Posiciones 2025, excluidos los 3 clubes citados ya.
Pero Boca Juniors quedó 4to.
Muchos creen que Leandro Paredes se encuentra más que arrepentido de su decisión de cambiar Europa por Boca Juniors.
Un drama de lo que ocurrió con Defensa y Justicia resulta que si hubiera ganado, hubiera liderado pese a que Rosario Central tiene 1 partido menos. Pero Boca perdió y sí ganaron Rosario Central (todavía con 1 partido por jugar) y Argentinos Juniors.
Hay algo peor: si River Plate le gana a Deportivo Riestra este domingo 28/09 se aleja de Boca:
- Rosario Central (50)
- River (49)
- Argentinos (47)
- Boca (47)
- Deportivo Riestra (43)
- San Lorenzo (43)
- Tigre (42)
- Barracas Central (41)
- Huracán (39)
Problemas en Boca Juniors
Desde el regreso de la actividad tras la fecha FIFA, Boca Juniors jugó 4 partidos de los cuales empató 2 (vs. Rosario Central y vs. Central Córdoba), ganó 1 (vs. Aldosivi) y perdió 1 ( vs. Defensa y Justicia).
Contra Rosario Central y Central Córdoba iba ganando. Luego le empataron. Contra Defensa y Justicia, había empatado, luego le ganaron. Algo malo sucede con la capacidad para lograr mayor regularidad en el juego. Y, evidentemente, hay distracción en algunas de sus líneas.
Por ejemplo, el arquero Agustín Marchesín, quien tuvo un par de buenas atajadas pero le cometió un penal a Abel Osorio y luego no salió a tiempo en el tiro libre que resultó en el gol de la derrota. No hay chance ante las fallas de un guardameta.
Enojo tremendo de los simpatizantes en redes sociales.
También con el delantero Milton Giménez por su sequía de goles, además de mal estado físico y errores varios en la zona donde hay que acertar.
Habrá cambios inevitables en el equipo. Ya se anuncia el regreso de Santiago Dalmasso y Camilo Rey Domenech, por ejemplo.
