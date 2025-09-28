Boca Juniors necesita que River no gane a Riestra para seguir soñando con la Libertadores

Pero Boca Juniors quedó 4to.

Muchos creen que Leandro Paredes se encuentra más que arrepentido de su decisión de cambiar Europa por Boca Juniors.

Un drama de lo que ocurrió con Defensa y Justicia resulta que si hubiera ganado, hubiera liderado pese a que Rosario Central tiene 1 partido menos. Pero Boca perdió y sí ganaron Rosario Central (todavía con 1 partido por jugar) y Argentinos Juniors.

Hay algo peor: si River Plate le gana a Deportivo Riestra este domingo 28/09 se aleja de Boca:

Rosario Central (50)

River (49)

Argentinos (47)

Boca (47)

Deportivo Riestra (43)

San Lorenzo (43)

Tigre (42)

Barracas Central (41)

Huracán (39)

Problemas en Boca Juniors

Desde el regreso de la actividad tras la fecha FIFA, Boca Juniors jugó 4 partidos de los cuales empató 2 (vs. Rosario Central y vs. Central Córdoba), ganó 1 (vs. Aldosivi) y perdió 1 ( vs. Defensa y Justicia).

Contra Rosario Central y Central Córdoba iba ganando. Luego le empataron. Contra Defensa y Justicia, había empatado, luego le ganaron. Algo malo sucede con la capacidad para lograr mayor regularidad en el juego. Y, evidentemente, hay distracción en algunas de sus líneas.

Por ejemplo, el arquero Agustín Marchesín, quien tuvo un par de buenas atajadas pero le cometió un penal a Abel Osorio y luego no salió a tiempo en el tiro libre que resultó en el gol de la derrota. No hay chance ante las fallas de un guardameta.

Enojo tremendo de los simpatizantes en redes sociales.

También con el delantero Milton Giménez por su sequía de goles, además de mal estado físico y errores varios en la zona donde hay que acertar.

Habrá cambios inevitables en el equipo. Ya se anuncia el regreso de Santiago Dalmasso y Camilo Rey Domenech, por ejemplo.

