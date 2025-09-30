OpenAI desató una bomba en la industria del entretenimiento. El martes lanzó Sora 2, la versión mejorada de su generador de videos con inteligencia artificial, y el resultado dejó a Hollywood con la boca abierta: patinadores artísticos con gatos en la cabeza, perros astronautas y escenas imposibles creadas en segundos.
¿ES POSIBLE?
OpenAI lanzó Sora 2 y Hollywood entra en pánico por la IA que reemplaza a los estudios
La nueva herramienta de OpenAI promete revolucionar la industria del entretenimiento. ¿El fin de Hollywood y los grandes estudios?
La herramienta ya está disponible por invitación y pronto llegará de forma comercial. Los usuarios podrán crear videos de 10 segundos y compartirlos en redes sociales sin necesidad de cámaras, actores ni equipos de producción. Un verdadero golpe para Hollywood.
La amenaza de OpenAI que pone nerviosos a los estudios
Los ejecutivos de Hollywood están en alerta máxima. Sora 2 permite generar escenas que antes eran "completamente imposibles": rutinas olímpicas, volteretas en agua con física realista y movimientos complejos que ni los mejores estudios podían lograr fácilmente.
Pero lo que realmente preocupa es el modelo de "exclusión voluntaria" que propone OpenAI. Los estudios tendrían que solicitar activamente la eliminación de videos que violen su propiedad intelectual, en lugar de dar permiso previo. Una inversión total del control que siempre tuvieron.
"¿Intentan ser un TikTok de IA o la nueva generación de Pixar?", se preguntan analistas de The Hollywood Reporter. La respuesta parece clara: OpenAI apuesta por democratizar la creación de contenido, aunque eso signifique pisotear el modelo tradicional.
¿El fin de la clase media del entretenimiento?
Los grandes directores como PTA (Paul Thomas Anderson) probablemente sobrevivan. Pero el resto enfrenta un futuro incierto. Con herramientas tan accesibles, ¿quién pagará por producciones tradicionales cuando cualquiera puede generar contenido desde su casa?
Los sindicatos de actores y guionistas, recién salidos de huelgas históricas, ven cómo su pesadilla se materializa. OpenAI básicamente les dice a los estudios: "Dennos su material y les haremos ganar dinero Pixar sin riesgos ni empleados".
La batalla legal apenas comienza. OpenAI defiende el "uso legítimo" mientras los estudios preparan demandas. Pero todo parece encaminarse hacia un acuerdo donde los grandes estudios pasarían de producir contenido a simplemente gestionar derechos de personajes y marcas.
El tecnoutopismo que prometía cambiar el mundo para mejor tardó apenas 3 años en convertirse en combustible para el caos de las redes sociales. Bienvenidos al futuro del entretenimiento: más rápido, más barato y mucho más incierto.
