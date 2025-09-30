Hideo Kojima rompió internet en su evento Beyond the Strand al mostrar las primeras imágenes de PHYSINT, su próximo proyecto para PlayStation. Pero lo que parecía una simple presentación se transformó en algo mucho más grande: podríamos estar viendo el primer juego confirmado para PS6.
SALTO GRÁFICO
Así será: Hideo Kojima habría mostrado imágenes del primer juego de Playstation 6
Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid reveló imágenes de su próximo videojuego, sí, uno para Playstation 6 que dejó a todos con la boca abierta.
El legendario creador de Metal Gear Solid exhibió un test de animación facial de PHYSINT que dejó a todos helados. Los gráficos alcanzan niveles de realismo nunca vistos, casi indistinguibles de una película. Y ahí empezaron las especulaciones: si Kojima confirmó que el juego está a 5 o 6 años de completarse, estaríamos hablando de un lanzamiento para 2030. Demasiado lejos para la PS5.
Las filtraciones recientes apuntan que Sony lanzaría la PlayStation 6 en 2027. Si hacés las cuentas, PHYSINT llegaría tres años después de esa fecha, convirtiéndose automáticamente en un título de nueva generación. Los tests de animación que mostró Kojima podrían ser el primer vistazo oficial de lo que puede hacer la próxima consola de Sony.
Acá dos imagenes:
El director japonés no escatimó en detalles: ya reveló parte del elenco con Charlee Fraser (de Furiosa: Mad Max Saga), Don Lee y Minami Hamabe (nominada al Oscar por Godzilla Minus One). Y circula el rumor de que Robert Pattinson sería el protagonista, después de que Kojima se reuniera con él recientemente.
El juego que todos quieren pero deberán esperar
PHYSINT promete ser la evolución definitiva de los juegos de acción táctica y espionaje, heredero espiritual de Metal Gear Solid. Kojima lo define como el "próximo paso" en el género que él mismo revolucionó. La comunidad gamer estalló en Reddit: "Kojima no lanza un juego, lanza una experiencia", escribió un fanático.
Aunque la mayoría del equipo de Kojima Productions todavía trabaja en el ciclo post-lanzamiento de Death Stranding 2, las imágenes filtradas muestran un nivel de detalle brutal. Si bien los juegos se desarrollan en PCs de alta gama, es probable que ciertos estudios ya tengan kits de desarrollo de PS6. La espera será larga, pero el hype ya está desatado.
