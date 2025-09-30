Así será: Hideo Kojima habría mostrado imágenes del primer juego de Playstation 6

Acá dos imagenes:

El director japonés no escatimó en detalles: ya reveló parte del elenco con Charlee Fraser (de Furiosa: Mad Max Saga), Don Lee y Minami Hamabe (nominada al Oscar por Godzilla Minus One). Y circula el rumor de que Robert Pattinson sería el protagonista, después de que Kojima se reuniera con él recientemente.

El juego que todos quieren pero deberán esperar

PHYSINT promete ser la evolución definitiva de los juegos de acción táctica y espionaje, heredero espiritual de Metal Gear Solid. Kojima lo define como el "próximo paso" en el género que él mismo revolucionó. La comunidad gamer estalló en Reddit: "Kojima no lanza un juego, lanza una experiencia", escribió un fanático.

Aunque la mayoría del equipo de Kojima Productions todavía trabaja en el ciclo post-lanzamiento de Death Stranding 2, las imágenes filtradas muestran un nivel de detalle brutal. Si bien los juegos se desarrollan en PCs de alta gama, es probable que ciertos estudios ya tengan kits de desarrollo de PS6. La espera será larga, pero el hype ya está desatado.

