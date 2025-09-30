Moody's enciende una alarma sobre Agroempresa Colón

Moody’s advierte que estas vulnerabilidades estructurales limitan el crecimiento de la compañía, aun cuando cuenta con un management experimentado en el sector.

Deuda más baja, pero concentrada en el corto plazo

Un punto a favor de Agroempresa Colón es su política financiera conservadora. Al cierre de junio 2025, la deuda total era de US$ 10,8 millones, por debajo de los US$ 12,6 millones de 2024. En términos netos, la caída fue aún más drástica: pasó de US$ 5,7 millones a apenas US$ 1,3 millones.

Sin embargo, el 90% de los pasivos vence en el corto plazo, con una composición del 70% en bancos y 30% en mercado de capitales.

La caja y equivalentes cubrían el 74,4% de esa deuda de corto plazo en marzo 2025, un ratio menor al 81,6% observado un año antes.

Riesgos hacia adelante

Moody’s advierte que la flexibilidad financiera de la firma podría verse aún más comprometida por la suba del costo de financiamiento y la pérdida de profundidad en los instrumentos dollar-linked, un fenómeno que ya impactó en 2024 y se agravó tras episodios de defaults en el sector.

Entre los factores que podrían impulsar una mejora en la nota figuran un crecimiento sostenido de las ventas, la expansión de escala, y el mantenimiento de bajo endeudamiento y liquidez adecuada.

En cambio, una caída prolongada de ingresos y márgenes, un deterioro de la cobertura financiera o una liquidez inferior al 50% del pasivo de corto plazo presionarían a la baja la calificación.

El caso de Agroempresa Colón refleja con crudeza las dificultades de las compañías agroindustriales medianas en un contexto donde las condiciones climáticas extremas y los riesgos sanitarios pueden evaporar márgenes en cuestión de meses. Aun con balances relativamente sólidos en términos de deuda, el ajuste de Moody’s deja en claro que la caída de escala y rentabilidad compromete la confianza de los inversores.

En un mercado crediticio cada vez más selectivo, la empresa deberá mostrar capacidad de recuperación en ventas y EBITDA si pretende evitar nuevos recortes en su calificación.

