Con más de 110 sucursales en todo el país, el retiro de Burger King de la Argentina despierta incertidumbre sobre a más de 4.500 puestos de trabajo, cuya continuidad dependerá también de los buenos resultados de las gestiones del BBVA.
TRAS 36 AÑOS
4.500 puestos de trabajo en duda por la salida de Burger King de la Argentina
Tras 36 años en la Argentina y con más de 110 sucursales, la salida de Burger King del mercado argentino imprime incertidumbre sobre 4.500 puestos de trabajo.
En efecto, el grupo mexicano Alsea, operador de la marca, informó que pondrá a la venta la operación local y que encargó a dicho banco la búsqueda de potenciales compradores.
Burger King sigue a Carrefour
La decisión de la cadena se suma, además, a la de Carrefour, que meses atrás también comunicó su salida del país.
Y si bien continuará en el país con Starbucks, la decisión abre un escenario de incertidumbre para miles de familias que dependen de la histórica cadena de hamburguesas.
Caída del consumo y competencia local
Si bien Alsea explicó que la venta forma parte de un proceso de reestructuración regional, en Argentina existen razones específicas que aceleraron la decisión.
En primer lugar, Burger King perdió en los últimos años el segundo lugar en el mercado frente a Mostaza, la cadena nacional que no solo ganó terreno en precios sino también en cantidad de locales, consolidándose como el principal competidor de McDonald’s.
A esto se suma la fuerte caída del consumo masivo provocada por las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei. El derrumbe del poder adquisitivo, la suba de tarifas y la inflación golpearon de lleno a las cadenas de comida rápida, que vieron reducido su público más tradicional: los sectores populares y de clase media.
Además, el mercado se fragmentó con el auge de las hamburgueserías gourmet y propuestas artesanales que, con precios competitivos, captaron a los consumidores más jóvenes en los grandes centros urbanos.
Impacto laboral de la partida de Burger King
El antecedente reciente de Carrefour, que también anunció su retirada para concentrarse en mercados más rentables, refuerza la preocupación sindical respecto a la inseguridad laboral en el sector de servicios y gastronomía.
Vale recordar que Burger King llegó a la Argentina a fines de los 80 con un local en la Avenida Cabildo, en Belgrano, frente al primer McDonald’s del país. Desde entonces, la rivalidad entre ambas cadenas se convirtió en un clásico del consumo argentino.
En 1992, la franquicia pasó a manos de Fast Food Sudamericana S.A., que inició un plan de expansión. En 2006, la operación quedó en manos del grupo mexicano Alsea, que amplió la red hacia provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Tucumán.
Actualmente, la compañía cuenta con más de 110 locales, pero la falta de rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y deteriorado terminó inclinando la balanza hacia la retirada.
El BBVA negocia con potenciales compradores
El banco BBVA ya está en negociaciones con potenciales compradores, y uno de los nombres que suena con más fuerza es Inverlat, fondo de inversión que maneja KFC y Wendy's en el país, aunque todavía no hay definiciones.
El futuro de Burger King en Argentina dependerá de esa operación: si se concreta la venta, podría garantizarse la continuidad de los locales y de buena parte de la plantilla. De lo contrario, la salida definitiva abriría un escenario de despidos masivos...
