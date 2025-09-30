Campaña en la Patagonia: La hora de los gobernadores tras el paso fallido de Javier Milei

image Por segunda vez consecutiva, faltará a la cita el jefe provincial de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En ese marco, levantaba dudas el apoyo público que tuvo hace unos días, el mandatario hacia Guillermo Francos, en medio de las críticas que apuntan contra el Jefe de Gabinete de Ministros por una posible acción opositora en el Congreso para removerlo, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, sin su aplicación inmediata.

"No podemos romper el único lazo institucional fuerte que hemos tenido los gobernadores con la coordinación federal", expresó el patagónico en X.

Sin embargo, si bien su presencia estaba descartada, en las últimas horas anunciaron su participación...

La agenda en Puerto Madryn

La agenda oficial en el sur arrancará a las 10, con una visita a la planta de aluminio ALUAR y desde allí se trasladarán los gobernadores al Hotel Rayentray, en donde dialogarán a puertas cerradas para dar luego una conferencia de prensa, con transmisión en vivo. Después compartirán un almuerzo privado.

La señal del fuerte contenido político y electoral que tendrá el encuentro estará dado por la presencia de los candidatos de Despierta Chubut, Ana Clara Romero y Gustavo Menna, además de Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en esa provincia.

image La agenda oficial de los gobernadores arranca a las 10:00.

Por lo tanto, se espera que el diálogo con la prensa haya un fuerte mensaje en clave electoral, en la recta final hacia los comicios de octubre. Hasta el momento, Pullaro, Sadir y Valdés ratificaron en sus elecciones provinciales que acreditan poderío electoral, pues derrotaron con holgura a La Libertad Avanza.

Llaryora, Pullaro y Schiaretti han endurecido sus críticas en contra de la Casa Rosada y los dos últimos protagonizaron la semana pasada un acto en el Puerto de Santa Fe, desde donde se lanzó la campaña de Provincias Unidas en esa provincia. Allí, el mandatario santafesino dejó en claro en qué electorado pretenden pescar adhesiones: "Constituimos Provincias Unidas para que el populismo de derecha no se la despilfarre con timba financiera y el populismo de izquierda con dádivas".

Mientras que el candidato a diputado cordobés acusó al presidente Javier Milei de jugar en la "timba financiera" y no hablar de "producción y trabajo, sino de dólar, tasa y equilibrio fiscal". En relación al kirchnerismo, señalo que "es una llamita que se viene apagando".

Retenciones: a la espera de definiciones

Otro de los temas sobre los que se esperarán definiciones desde esta cumbre en la Patagonia será la fugaz vigencia de las retenciones cero a las exportaciones de granos, que el Gobierno mantuvo vigente durante 72 horas, la semana pasada, y que era una de los ejes de campaña de Provincias Unidas.

image Ignacio Torres será el anfitrión del encuentro en Puerto Madryn.

Pero cuando estuvo a punto de perderlo, la brevísima vigencia del beneficio, que solo duro tres días, benefició a un puñado a cerealeras y dejó afuera a un universo de medianos y pequeños productores, le devolvió centralidad a la palabra de los gobernadores, por lo que no se descarta que el reclamo esté presente en el contacto con los medios.

Mientras tanto, en las últimas semanas estos mismos gobernadores, con los senadores y diputados nacionales que les responden, engrosaron las votaciones que le dieron duros reveses a la Casa Rosada, en consonancia con el nacimiento de Provincias Unidas y tras asumir una posición distante con Balcarce 50.

Se espera que los representantes de los mandatarios tengan posturas similares en los próximos días, cuando el Congreso avance en las investigaciones por el caso $LIBRA, las muertes por fentanilo adulterado, el debate del proyecto de Presupuesto 2026, la interpelación a funcionarios por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la limitación del uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Más allá de Chubut

La agenda del bloque no se limita a Chubut. Luego del encuentro en Puerto Madryn, están previstos nuevos actos: el 9 de octubre en Jujuy y el 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el espacio buscará extender su presencia territorial en plena campaña legislativa.

Otras noticias de Urgente24

Milei en tour de US$ 300.000 a Tierra del Fuego para 2' con megáfono a un grupito en Newsan

Bajar o no bajar la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert: esa es la cuestión

El riesgo país se disparó hasta los 1.124 puntos básicos

El 79 % de los argentinos cree que la situación de su hogar mejoró poco o nada con Milei