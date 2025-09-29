Las últimas semanas se caracterizaron por una gran volatilidad para los activos financieros argentinos. De una fuerte caída en los bonos argentinos, se pasó a una declaración de salvataje de Estados Unidos, que calmó las aguas. Pero no bastó y hoy el riesgo país llegó a 1.124 puntos básicos.
DESCONFIANZA
El riesgo país se disparó hasta los 1.124 puntos básicos
Septiembre cierra con más incertidumbre que cuando comenzó. Los bonos argentinos cayeron y el riesgo país se disparó.
La semana pasada terminó con el caso “Retenciones 0%” y se volvió a desconfiar de las intenciones del gobierno, que permitió perder entre US$1.000 millones y US$ 1.500 de recaudación, que deberá ajustar por algún lado. Además, los US$ 7.000 millones que están ingresando del agro no alcanzarían para llegar a las elecciones de octubre conteniendo al dólar, incluso si el gobierno los comprase en su totalidad (cosa que tampoco está sucediendo).
En este contexto, el lunes 29/09 solo confirmó lo que muchos sospechaban: que la confianza en el gobierno que se vio la semana pasada se desvanecería al ver que en el sentido financiero, tampoco hay un plan. Las esperanzas de los inversores rápidamente desaparecieron.
El riesgo país se disparó
Así, tal como informó Urgente24, hoy, 29/09, los bonos cayeron y el riesgo país volvió a subir. El riesgo país cerró la primera jornada de la semana en 1.124 puntos básicos, 66 más que el viernes pasado.
Esto es lo que algunos economistas y financistas destacaron en sus redes sociales:
