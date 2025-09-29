El riesgo país se disparó hasta los 1.124 puntos básicos

La semana pasada terminó con el caso “Retenciones 0%” y se volvió a desconfiar de las intenciones del gobierno, que permitió perder entre US$1.000 millones y US$ 1.500 de recaudación, que deberá ajustar por algún lado. Además, los US$ 7.000 millones que están ingresando del agro no alcanzarían para llegar a las elecciones de octubre conteniendo al dólar, incluso si el gobierno los comprase en su totalidad (cosa que tampoco está sucediendo).