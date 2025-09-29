urgente24
DINERO riesgo país > bonos argentinos  > salvataje

DESCONFIANZA

El riesgo país se disparó hasta los 1.124 puntos básicos

Septiembre cierra con más incertidumbre que cuando comenzó. Los bonos argentinos cayeron y el riesgo país se disparó.

29 de septiembre de 2025 - 22:12
El riesgo país volvió a subir.

El riesgo país volvió a subir.

Las últimas semanas se caracterizaron por una gran volatilidad para los activos financieros argentinos. De una fuerte caída en los bonos argentinos, se pasó a una declaración de salvataje de Estados Unidos, que calmó las aguas. Pero no bastó y hoy el riesgo país llegó a 1.124 puntos básicos.

La semana pasada terminó con el caso “Retenciones 0%” y se volvió a desconfiar de las intenciones del gobierno, que permitió perder entre US$1.000 millones y US$ 1.500 de recaudación, que deberá ajustar por algún lado. Además, los US$ 7.000 millones que están ingresando del agro no alcanzarían para llegar a las elecciones de octubre conteniendo al dólar, incluso si el gobierno los comprase en su totalidad (cosa que tampoco está sucediendo).

En este contexto, el lunes 29/09 solo confirmó lo que muchos sospechaban: que la confianza en el gobierno que se vio la semana pasada se desvanecería al ver que en el sentido financiero, tampoco hay un plan. Las esperanzas de los inversores rápidamente desaparecieron.

Seguir leyendo

El riesgo país se disparó

Así, tal como informó Urgente24, hoy, 29/09, los bonos cayeron y el riesgo país volvió a subir. El riesgo país cerró la primera jornada de la semana en 1.124 puntos básicos, 66 más que el viernes pasado.

Esto es lo que algunos economistas y financistas destacaron en sus redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/1972751212308275208&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carod2015/status/1972761036819452149&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1972780958492610698&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1972771462286324221&partner=&hide_thread=false

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

Mochila pesada carga Javier Milei en su intento de cumplir con Trump y Bessent

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Selección Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES