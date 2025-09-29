Riquelme toma una decisión por los problemas de salud de Russo

Boca vs. Central Córdoba Boca no está pasando un buen momento deportivo. @BocaJrsOficial

Los últimos partidos de Boca

Boca tiene una inestabilidad bien marcada. Arrancó con el ciclo de Russo marcando un record negativo de mayor cantidad de partidos sin ganar. Luego rompió ese maleficio e hilvanó varias victorias consecutivas, pero ahora se vino abajo nuevamente y lleva 3 partidos sin ganar en el Torneo Clausura.

El fin de semana perdió como visitante ante Defensa y Justicia por 2 a 1, mientras que el anterior empató en La Bombonera con Central córdoba de Santiago del Estero 2-2 luego de ir ganando 2 a 0, o sea, el equipo santiagueño metió una remontada histórica para su club. Anteriormente había empatado en Arroyito con Rosario Central 1 a 1.

De esta forma Boca sumó 2 puntos de los últimos 9 y se aleja de la punta, actualmente está 6º, cuando hace 3 fechas había quedado primero. El objetivo de Boca es claro, clasificar a la Copa Libertadores 2026, y para eso tiene dos vías. La más difícil es ganar el Torneo Clausura, y la más accesible es por tabla general en la cual está 4º por diferencia de gol con Central, que está 3º y se está metiendo en la competencia internacional.

