Boca no está pasando un buen momento futbolístico, y a esto se suma el malestar de salud de su entrenador, Miguel Ángel Ruso, que no estuvo presente en la derrota ante Defensa y Justicia de este fin de semana que pasó (dirigió Claudio Úbeda), como tampoco en los entrenamientos. Por eso y las constantes internaciones del DT Juan Román Riquelme tomó una decisión.
¿QUÉ DIJO ROMÁN?
Riquelme toma una decisión por los problemas de salud de Russo
Miguel Ángel Russo no está pasando un buen momento de salud y sus internaciones son constantes. Por eso Riquelme tomó una decisión.
Juan Román Riquelme y la decisión sobre Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo no está pasando un buen momento de salud, y ya van un par de veces que es internado y se ausenta a los entrenamientos y partidos del plantel superior, tomando el mando Claudio Úbeda. Debido a esta inestabilidad del DT, Juan Román Riquelme, presidente de Boca ha tomado una decisión.
Miguel Ángel Russo tiene la libertad de asistir y no a los entrenamientos y partidos de Boca según él lo decida de acuerdo a su salud. De esta forma Juan Román Riquelme le da total apoyo a Miguel Ángel Russo. También se decidió que el equipo quedará a cargo de Claudio Úbeda cuando Russo no se presente.
La última ausencia del DT fue este domingo en la derrota ante Defensa y Justicia por 2 a 1, aunque ya estaba dado de alta y en su casa. En la semana si se ausentó por estar internado. Lamentablemente los problemas de saludo de Miguel Ángel Russo son reiterados y se suman a un mal momento deportivo de Boca, que empieza a complicar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Los últimos partidos de Boca
Boca tiene una inestabilidad bien marcada. Arrancó con el ciclo de Russo marcando un record negativo de mayor cantidad de partidos sin ganar. Luego rompió ese maleficio e hilvanó varias victorias consecutivas, pero ahora se vino abajo nuevamente y lleva 3 partidos sin ganar en el Torneo Clausura.
El fin de semana perdió como visitante ante Defensa y Justicia por 2 a 1, mientras que el anterior empató en La Bombonera con Central córdoba de Santiago del Estero 2-2 luego de ir ganando 2 a 0, o sea, el equipo santiagueño metió una remontada histórica para su club. Anteriormente había empatado en Arroyito con Rosario Central 1 a 1.
De esta forma Boca sumó 2 puntos de los últimos 9 y se aleja de la punta, actualmente está 6º, cuando hace 3 fechas había quedado primero. El objetivo de Boca es claro, clasificar a la Copa Libertadores 2026, y para eso tiene dos vías. La más difícil es ganar el Torneo Clausura, y la más accesible es por tabla general en la cual está 4º por diferencia de gol con Central, que está 3º y se está metiendo en la competencia internacional.
