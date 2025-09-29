Fracasó el FBI de Bullrich; ¿Qué hacer con Espert?; caída de Milei; crisis en Boca y River

Según la información, le habrían enviado hace varios años US$ 200.000 para su campaña electoral por Avanza Libertad.

El actual titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que Machado lo trasladó en un avión privado de su propiedad hasta Viedma.

3-Boca y River, cada vez peor

Boca perdió 2 a 1 como visitante frente a Defensa y Justicia y se está quedando otra vez afuera de la Copa Libertadores.

River cayó como local ante Deportivo Riestra, después de haber quedado eliminado de la Libertadores con una doble derrota frente a Palmeiras.

Los dos gigantes del fútbol argentino llegan a fin de año en serios apuros.

4-Cae la imagen de Milei al 37%

Una encuesta de Management & Fit reveló que la imagen positiva del presidente cayó al 37,4%, el nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

El relevamiento confirma la tendencia descendente en la valoración del libertario desde mediados de año y que cayó por primera vez de los 40 puntos de positiva.

La encuesta señala además que el 62,3 la desaprueba. Es decir que casi dos de cada tres personas no aprueba la gestión del libertario.