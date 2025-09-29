Fin del efecto Bessent: "El mercado volvió al humor de hace 2 semanas"

Para Marull, lo que se vio en el mercado este lunes fue "volver al humor de hace 2 semanas" cuando la sensación era de "no sé que va a pasar en las elecciones" y "el dólar es más atractivo que esperar al 27/10".

"El mercado se está cubriendo nuevamente", resumió, por lo que anticipó que "el dólar va a estar presionado, y no bajando para nada". "El mercado va descontando que va a ir a buscar la banda superior otra vez", dijo.

Marull afirmó que a mayor cercanía con los comicios, más será la dolarización y que si se sostiene la dinámica que se vio este lunes "en el que el mercado, las familias y las empresas se van dolarizando" muy probablemente el Banco Central tendrá que mostrar "de nuevo el poder de fuego", si es que la cotización llega a la banda superior.

"Vamos a estar en la misma dinámica del BCRA defendiendo la banda superior, suba de tasas de interés para que no te vayas al dólar", dijo y advirtió comportamientos "típicos de elecciones" que disminuyen la oferta: exportadores que frenan liquidaciones e importadores que buscan cancelar pagos.

A eso, Marull le agregó una "nueva demanda", que es la de los minoristas, que compran para hacer "rulo" y ganar una diferencia aprovechando la suba de la brecha con los dólares paralelos.

En esa línea, remarcó que el "poder de fuego" del BCRA es "para defender la banda superior" del esquema de flotación cambiaria "y no al dólar paralelo", con lo que sugirió que la brecha seguirá subiendo.

