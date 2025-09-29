Una semana después del anunció del salvataje financiero que prometió el gobierno de Donald Trump a Javier Milei, y con la certeza de que cualquier desembolso será después de las elecciones, el humor de los mercados habría vuelto al mismo punto de incertidumbre que en los días previos a aquellas novedades. El dólar retomó la senda alcista a pesar de la inyección de dólares del agro por la ventana sin retenciones, y el Riesgo País acumula varias ruedas de suba, que lo llevaron este lunes hasta los 1.100 puntos básicos.
FERNANDO MARULL
Fin del efecto Bessent: "El mercado volvió al humor de hace 2 semanas"
El economista consultor observó que se diluyó el efecto positivo del anuncio de las medidas de apoyo a Milei del gobierno de Donald Trump.
Para el economista y consultor Fernándo Marull, "se volvió al humor de hace 2 semanas", cuando los inversores corrían al dólar ante expectativas de que habrá algún tipo de modificación del esquema cambiario que haga subir la cotización.
"Las medidas del lunes tuvieron un impacto acotado en contener el dólar y en hacer rebotar los bonos con el apoyo de USA. Eso duró 3 o 4 días. Pero va perdiendo fuerza porque el mercado incorpora que los dólares del agro se terminan mañana y después qué, cuando falta un mes para las elecciones", dijo en diálogo con el canal LN+.
También observó que se fue apagando el efecto positivo que surgió del apoyo de USA para sostener el plan económico libertario. "(El secretario del Tesoro, Scott) Bessent tuiteó, dio el apoyo, pero no saben más detalles. Va perdiendo fuerza el impacto", dijo.
Para Marull, lo que se vio en el mercado este lunes fue "volver al humor de hace 2 semanas" cuando la sensación era de "no sé que va a pasar en las elecciones" y "el dólar es más atractivo que esperar al 27/10".
"El mercado se está cubriendo nuevamente", resumió, por lo que anticipó que "el dólar va a estar presionado, y no bajando para nada". "El mercado va descontando que va a ir a buscar la banda superior otra vez", dijo.
Marull afirmó que a mayor cercanía con los comicios, más será la dolarización y que si se sostiene la dinámica que se vio este lunes "en el que el mercado, las familias y las empresas se van dolarizando" muy probablemente el Banco Central tendrá que mostrar "de nuevo el poder de fuego", si es que la cotización llega a la banda superior.
"Vamos a estar en la misma dinámica del BCRA defendiendo la banda superior, suba de tasas de interés para que no te vayas al dólar", dijo y advirtió comportamientos "típicos de elecciones" que disminuyen la oferta: exportadores que frenan liquidaciones e importadores que buscan cancelar pagos.
A eso, Marull le agregó una "nueva demanda", que es la de los minoristas, que compran para hacer "rulo" y ganar una diferencia aprovechando la suba de la brecha con los dólares paralelos.
En esa línea, remarcó que el "poder de fuego" del BCRA es "para defender la banda superior" del esquema de flotación cambiaria "y no al dólar paralelo", con lo que sugirió que la brecha seguirá subiendo.
