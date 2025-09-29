De US$ 10 en US$ 10, Divine Research, argentina con socios globales: Sam Altman, Paradigm, Nascent...

La verificación de iris se utiliza para prevenir que los incumplidores abran múltiples cuentas.

Los usuarios verificados de Worldcoin suman 16 millones pero Divine se propone ir más allá. Su equipo tendrá que ser creativo.

divine Divine Research en World.

Los resultados son interesantes:

239.840 préstamos;

150.354 prestatarios;

US$563.3K dinero reembolsado.

Argentina

Divine Research comenzó en Argentina, donde el crédito al consumo aún está en desarrollo: la deuda de los hogares representó un 4,7% del PIB en 2024, en comparación con el 36,4% de Brasil, según el FMI.

En Argentina hay un ecosistema creciente dominado por las Fintech: Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras. Según el Banco Central, hay 67 autorizadas que, sumadas a cooperativas y mutuales (125), firmas de leasing & factoring (36) y cadenas de retail y venta de electrodomésticos (30), resultan la parte más dinámica del mapa de proveedores no bancarios de crédito.

Ahí ingresó Divine, financiando tanto a gente que necesitaba comprar medicamentos como financiar otras necesidades. Se llama Credit. El sesgo del sistema financiero argentino es brutal y dramático. El dinero disponible va todo al sector público. Las historias de vida aterran.

Todavía la Argentina es el mercado más grande de Divine pero ya tiene una base significativa en Colombia y crece en el sudeste asiático. India es un gran objetivo.

Entonces, Divine realizó una ronda de 'capital semilla' en la que ya obtuvo US$ 6,6 millones. El esfuerzo fue liderado por Paradigm y Nascent, según Lucinda Shen, de Axios.

Y lograron la participación de inversores 'ángeles estratégicos' tales como Tarun Chitra, Hart Lambur, William Xuan, Kevine Pang, Demian Brener, etc.

Nascent es una firma de capital de riesgo en etapa inicial, liderada por Dan Elitzer y Josh Felker.

Divine aplicará el dinero 'fresco' para ampliar sus operaciones en un planeta en el que más de 1.400 millones de personas carecen de acceso al crédito.

Embed We hit our $2M cap at https://t.co/xGJcEpmSV1. We'll increase it soon. Stay tuned! pic.twitter.com/2an3v5CPWY — Divine (@DivineResearch) September 27, 2025

Microcréditos

Divine es una empresa de microcréditos basada en blockchain, cuyos inversores apuestan a que la reciente adopción de stablecoin podría abrir un nuevo ecosistema de préstamos.

Divine no otorga los préstamos por sí misma. Agrega y presta capital de varios prestamistas, principalmente individuos que buscan retornos.

Ellos reciben pagos de intereses, determinados por un algoritmo que considera, en parte, el perfil de riesgo del prestatario.

Las plataformas digitales analizan datos de diversas fuentes con la autorización del cliente, creando puntajes de crédito alternativos para evaluar a personas que normalmente no calificarían para un préstamo bancario.

Es una puerta de entrada al sistema financiero para emprendedores y particulares con poco o ningún historial crediticio.

“Una persona o una empresa que recibe un préstamo logra existencia en el sistema financiero”, según Santiago Gorla, experto en finanzas.

La banca convencional no lo consiguió. Pero las fintech son eficientes, con modelos flexibles y el uso de la tecnología para diseñar mecanismos de scoring alternativo, a pesar de contar con límites y diferencias regulatorias respecto de los bancos.

Las estadísticas del BCRA, en base a la banca tradicional, informa de un incremento en la dificultad de pago de acreencias de las familias desde el inicio de 2025, tanto en préstamos personales (12,1%) como el financiamiento con tarjeta (5,6%).

La irregularidad total promedio en las fintech registraron un ratio de incumplimiento del 10,6% y las cadenas de venta de electrodomésticos, 14,2%.

divine datos

El negocio

El lema de Divine es: “Este es un microcrédito mejorado”.

Sus préstamos comienzan siendo pequeños (de US$5 a US$10 en forma de USDC, de Circle).

Después del reembolso exitoso de los préstamos, Divine aumenta gradualmente el tamaño del préstamo hasta US$ 1.000.

Las tasas de interés alcanzan hasta el 30%, con una tasa de incumplimiento en el 1er. préstamo del 40%.

La alta tasa de interés puede cubrir completamente la alta tasa de incumplimiento en los primeros préstamos.

El desafío es reducir la tasa de interés a través de un control de riesgos preciso.

USDC es una stablecoin (o moneda estable) vinculada al dólar estadounidense, creada por las empresas Circle (P2P fundada por Jeremy Allaire y Sean Neville) y Coinbase (plataforma de comercio de criptomonedas creada por Brian Armstrong y Fred Ehrsam).

El objetivo principal de USDC es proporcionar un valor digital estable que permita a los usuarios realizar transacciones rápidas y seguras sin la volatilidad asociada a otras criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH).

Paradigm Divine permite a los prestatarios cambiar el USDC a su moneda local a través de terceros, y ya ha emitido unos 175.000 préstamos hasta la fecha.

"Nuestra visión es que podemos ofrecer nuestro servicio a cualquier persona, y las personas tienen que proporcionar la menor cantidad de información que necesitamos para funcionar", dice su director ejecutivo, Diego Estévez.

El plan

Los capitalistas de riesgo han financiado a microprestamistas pioneros tales como Prosper, Funding Circle y LendingClub.

Sin embargo, por ejemplo, las acciones de LendingClub han bajado un 86% desde su salida a bolsa en 2014.

Estévez cree que la tecnología blockchain ha cambiado el panorama: Divine puede ofrecer préstamos con mayor rapidez, escalar con mayor dinamismo y obtener liquidez de un fondo global mucho más amplio.

Dato interesante: Divine aspira a entrar en el mercado estadounidense y europeo en las próximas semanas. En el caso de USA espera conseguir que sus productos no se declaren como valor.

En las primeras etapas del mercado P2P (redes que permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados), la SEC (Securities and Exchange Commission) ordenó a Prosper registrar su producto como valor en USA.

"Es algo que estamos monitoreando de cerca para asegurarnos de cumplir con todas las regulaciones", afirma el director de Tecnología, Monchi Estévez.

Diego y Monchi son hijos de Diego Estévez Rezende, economista que fue director ejecutivo del pionero tecnológico MAE (Mercado Abierto Electrónico), y luego se instaló en la banca europea. Es consultor de la Reserva Federal de Filadelfia, que integra el sistema de reservas federales estadounidense.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

El imponente outlet que llama la atención de todos por sus increíbles gangas

¿Santiago del Moro pecó de egoísta?: La frase que sorprendió a las redes

iPhone estrena función que los usuarios estaban esperando a full