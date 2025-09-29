SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, participó de la XXIX Fiesta Provincial del Transporte donde remarcó la importancia del encuentro, al que definió como una expresión del interior productivo que aporta al desarrollo nacional. Allí, volvió a apuntar contra Javier Milei por rutas nacionales.
TODO UN PROBLEMA
Pésimo estado de las rutas nacionales: Abandono, vidas en riesgo y falta de respuestas
Maximiliano Pullaro volvió a cargar contra el Gobierno exigiéndole la reparación de las rutas nacionales. Ensordecedor silencio a un pedido de hace meses.
El mandatario provincial señaló que la fiesta "es cada año más grande y más popular" y destacó la creciente participación de vecinos de toda la región. En un contexto que calificó como "muy complicado para la República Argentina", sostuvo que el interior productivo "empuja la rueda que hace crecer y sostiene al país".
A su vez, el santafesino manifestó: "Ojalá Argentina se pareciera más a Pujato, a Santa Fe y a este interior productivo", haciendo referencia al esfuerzo de quienes trabajan y ofrecen sus servicios vinculados al transporte de cargas. Según dijo, si se valorara con mayor justicia ese aporte, "Argentina sería diferente".
Las rutas nacionales, todo un problema
Durante su intervención, Pullaro también se refirió al estado de las rutas nacionales y advirtió que "están muy mal". Aclaró que en algunos tramos se realizaron reparaciones mínimas, "producto de órdenes judiciales tras demandas de legisladores santafesinos", pero cuestionó que el Gobierno nacional "se haya desentendido del mantenimiento de la red vial".
El gobernador expresó que "un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado" y advirtió que esa situación encarece la logística. También criticó que la administración central "haya sostenido el equilibrio fiscal dejando de prestar servicios básicos y sin reparar bienes públicos de forma eficaz".
Por ese motivo, reclamó nuevamente que la Nación asuma las obras de infraestructura vial y recordó que la Provincia presentó un proyecto para que se transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34. El objetivo, dijo, es reducir la cantidad de siniestros en los tramos nacionales que atraviesan el territorio santafesino.
Un pedido sin respuesta
Sin ir más lejos, pero teniendo en cuenta que el reclamo viene desde hace meses, vale recordar que, dado el estado calamitoso y de abandono, que pone en riesgo la vida de miles de personas a diario, a mediados de julio fueron señalizados con carteles los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. Con el objetivo de prevención y seguridad vial, los avisos destacan que la conservación de esas calzadas corresponde a la Nación, a diferencia de las vías provinciales, que sí cuentan con financiamiento local y son mantenidas como es debido.
Dicha señalización persigue dos objetivos. Primero, dejar claro que los santafesinos pueden y deben exigir al Gobierno provincial por el estado de las rutas bajo su órbita. Segundo, "que la sociedad sepa que las rutas nacionales dependen del Estado nacional y no de la Provincia", destacó el gobernado.
En ese sentido, Pullaro detalló que la administración santafesina llegó a aportar 7.000 toneladas de asfalto para bachear tramos nacionales críticos y pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, "la cesión de esas trazas para encargarse de su mantenimiento". Sin embargo, el pedido sigue sin respuesta.
Fiesta Nacional del Transporte
Pujato fue nombrada "Sede Provincial del Transporte Automotor de Cargas" mediante el decreto N.º 342. A partir de 1994, se celebra allí la "Fiesta Nacional del Transporte", en homenaje a los transportistas del pueblo.
El evento se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, shows en vivo y actividades recreativas. Con el paso de los años se consolidó como un festejo tradicional y un acontecimiento clave de la región, que atrae a público de toda la zona.
