Pésimo estado de las rutas nacionales: Abandono, vidas en riesgo y falta de respuestas

Por ese motivo, reclamó nuevamente que la Nación asuma las obras de infraestructura vial y recordó que la Provincia presentó un proyecto para que se transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34. El objetivo, dijo, es reducir la cantidad de siniestros en los tramos nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

image "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado", afirmó Maximiliano Pullaro. Foto: Gobierno de Santa Fe

Un pedido sin respuesta

Sin ir más lejos, pero teniendo en cuenta que el reclamo viene desde hace meses, vale recordar que, dado el estado calamitoso y de abandono, que pone en riesgo la vida de miles de personas a diario, a mediados de julio fueron señalizados con carteles los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. Con el objetivo de prevención y seguridad vial, los avisos destacan que la conservación de esas calzadas corresponde a la Nación, a diferencia de las vías provinciales, que sí cuentan con financiamiento local y son mantenidas como es debido.

Dicha señalización persigue dos objetivos. Primero, dejar claro que los santafesinos pueden y deben exigir al Gobierno provincial por el estado de las rutas bajo su órbita. Segundo, "que la sociedad sepa que las rutas nacionales dependen del Estado nacional y no de la Provincia", destacó el gobernado.

En ese sentido, Pullaro detalló que la administración santafesina llegó a aportar 7.000 toneladas de asfalto para bachear tramos nacionales críticos y pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, "la cesión de esas trazas para encargarse de su mantenimiento". Sin embargo, el pedido sigue sin respuesta.

image Por seguridad vial, marcan ingresos a las trazas bajo jurisdicción federal, que hoy están abandonadas y que son riesgosas para transitar. Foto: Gobierno de Santa Fe

Fiesta Nacional del Transporte

Pujato fue nombrada "Sede Provincial del Transporte Automotor de Cargas" mediante el decreto N.º 342. A partir de 1994, se celebra allí la "Fiesta Nacional del Transporte", en homenaje a los transportistas del pueblo.

El evento se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, shows en vivo y actividades recreativas. Con el paso de los años se consolidó como un festejo tradicional y un acontecimiento clave de la región, que atrae a público de toda la zona.

