Los destinos que marcan tendencia entre los argentinos

Además de los canjes, Smiles ofrece diferentes formas de sumar millas: comprarlas, transferirlas, recibirlas como regalo o suscribirse a Club Smiles, el primer club de millas de Latinoamérica.

Con una cuota mensual en pesos argentinos, los socios reciben millas con vigencia de 10 años y acceden a beneficios exclusivos, como descuentos en todos los pasajes. Actualmente, la suscripción promocional está disponible desde $4.810.

Una de las ventajas más valoradas es Viaje Fácil, que permite reservar pasajes con hasta 11 meses de anticipación abonando únicamente tasas e impuestos. De esta manera, el viajero congela el precio y gana tiempo para juntar millas, completando el pago hasta 60 días antes del vuelo.

image Los viajeros cada vez planifican con más anticipación sus vacaciones, buscando destinos que combinen buenos precios, conectividad y experiencias únicas.

Brasil, el gran protagonista

Las opciones más destacadas para socios de Club Smiles incluyen:

Río de Janeiro : 12.000 millas + 100 USD + tasas e impuestos (por tramo).

Florianópolis : 11.720 millas + 95 USD + tasas e impuestos (por tramo).

Porto Seguro : 22.080 millas + 180 USD + tasas e impuestos (por tramo).

Maceió : 21.020 millas + 170 USD + tasas e impuestos (por tramo).

Recife: 22.080 millas + 180 USD + tasas e impuestos (por tramo).

image

Todas las tarifas incluyen un equipaje de mano de hasta 10 kilos y deben abonarse con tarjeta de débito VISA vinculada a una cuenta en dólares.

Para quienes prefieren pagar 100% en millas, los vuelos a Florianópolis y Río de Janeiro están disponibles desde 53.300 millas + tasas e impuestos por tramo, con la posibilidad de aplicar Viaje Fácil.

Con estas propuestas, Smiles invita a los argentinos a anticipar la compra de sus vacaciones de verano 2026. Los destinos de playa, especialmente Brasil y el Caribe, se consolidan como la elección preferida, y la combinación de millas, promociones y flexibilidad de pago ofrece nuevas alternativas para disfrutar del próximo verano con mayor planificación y control del presupuesto.

