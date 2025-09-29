urgente24
VIAJES destinos > verano > Brasil

VERANO 2026

Los destinos que marcan tendencia entre los argentinos

Los destinos que vuelven a imponerse como favoritos para las vacaciones del próximo verano, con descuentos exclusivos hasta el 25 de octubre.

29 de septiembre de 2025 - 20:42
image

Planear las vacaciones con tiempo se volvió una costumbre entre los viajeros argentinos. Las escapadas de verano ya no se definen a último momento: hoy se buscan destinos con buena conectividad, precios accesibles y opciones flexibles de pago, factores que influyen directamente en la elección.

Y en ese escenario, las tendencias para la temporada 2026 ya empiezan a perfilarse con claridad. Las preferencias muestran una clara inclinación hacia las playas internacionales. Según datos de Smiles Argentina, el 70% de los canjes sigue concentrado en destinos fuera del país, con Brasil y el Caribe liderando ampliamente la elección.

Para acompañar esta tendencia, Smiles lanzó su Campaña Verano 2026, disponible hasta el 25 de octubre, con descuentos de hasta el 20% en vuelos a Brasil, Caribe, Estados Unidos y otros destinos de playa.

Seguir leyendo

Durante la primera semana, las promociones especiales están centradas en Brasil, que encabeza el ranking por su cercanía, buena conectividad y excelente relación costo-beneficio.

“Los argentinos están priorizando la planificación anticipada y el aprovechamiento de promociones. Herramientas como Viaje Fácil les permiten congelar hoy el precio de sus pasajes y organizar con tiempo sus vacaciones para 2026”, destacó Belén Castelli, Gerente Ejecutiva de Marketing y Productos de Smiles Argentina.

Además de los canjes, Smiles ofrece diferentes formas de sumar millas: comprarlas, transferirlas, recibirlas como regalo o suscribirse a Club Smiles, el primer club de millas de Latinoamérica.

Con una cuota mensual en pesos argentinos, los socios reciben millas con vigencia de 10 años y acceden a beneficios exclusivos, como descuentos en todos los pasajes. Actualmente, la suscripción promocional está disponible desde $4.810.

Una de las ventajas más valoradas es Viaje Fácil, que permite reservar pasajes con hasta 11 meses de anticipación abonando únicamente tasas e impuestos. De esta manera, el viajero congela el precio y gana tiempo para juntar millas, completando el pago hasta 60 días antes del vuelo.

image
Los viajeros cada vez planifican con m&aacute;s anticipaci&oacute;n sus vacaciones, buscando destinos que combinen buenos precios, conectividad y experiencias &uacute;nicas.

Los viajeros cada vez planifican con más anticipación sus vacaciones, buscando destinos que combinen buenos precios, conectividad y experiencias únicas.

Brasil, el gran protagonista

Las opciones más destacadas para socios de Club Smiles incluyen:

  • Río de Janeiro: 12.000 millas + 100 USD + tasas e impuestos (por tramo).

  • Florianópolis: 11.720 millas + 95 USD + tasas e impuestos (por tramo).

  • Porto Seguro: 22.080 millas + 180 USD + tasas e impuestos (por tramo).

  • Maceió: 21.020 millas + 170 USD + tasas e impuestos (por tramo).

  • Recife: 22.080 millas + 180 USD + tasas e impuestos (por tramo).

image

Todas las tarifas incluyen un equipaje de mano de hasta 10 kilos y deben abonarse con tarjeta de débito VISA vinculada a una cuenta en dólares.

Para quienes prefieren pagar 100% en millas, los vuelos a Florianópolis y Río de Janeiro están disponibles desde 53.300 millas + tasas e impuestos por tramo, con la posibilidad de aplicar Viaje Fácil.

Con estas propuestas, Smiles invita a los argentinos a anticipar la compra de sus vacaciones de verano 2026. Los destinos de playa, especialmente Brasil y el Caribe, se consolidan como la elección preferida, y la combinación de millas, promociones y flexibilidad de pago ofrece nuevas alternativas para disfrutar del próximo verano con mayor planificación y control del presupuesto.

Más contenido en Urgente24:

Ezeiza se prepara para recibir nueva aerolínea internacional

Guerra de aerolíneas: Pasajes 40% OFF, nuevas rutas y aviones

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES