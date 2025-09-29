Morena Rial irá a prisión por segunda vez: incumplió medidas judiciales

El hecho ocurrió el sábado 18 de enero de 2025 cuando, junto a otros individuos, Morena ingresó violentamente a una propiedad en la calle José María Moreno al 2200.

Según la versión policial, los delincuentes rompieron una ventana para sustraer varias pertenencias.

A partir de una investigación, la Policía logró identificar con certeza a los autores del robo y, tras una tarea de vigilancia, localizaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad en un operativo conjunto.

En una entrevista otorgada luego de salir de su lugar de detención, le preguntaron:

"¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia".

"Me va a dar laburo el doctor Cipolla", contó la hija de Jorge Rial.

"¿En un super, no? Dónde es", le preguntaron.

"No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó la mediática.

image Morena Rial otra vez detenida por no cumplir requerimientos de la justicia

Jorge Rial se hizo presente en Carnaval Stream

"Estoy acá, trabajando, porque mi hija tiene 27 años, ya es grande. Debería pedirle perdón a quienes les hizo daño. Aún no lo hizo. Recièn hablé con ella. Està llorando, pero no pudo cumplir con los requisitos básicos que le pidieron. Tuvo un privilegio, estaba en su casa. Se la alquilé para que no terminara en prisión":

"No me van a sacar de la cancha, a pesar de todos estos problemas. Mi nieto Amadeo está bàrbaro, por suerte. Estoy con María, mi pareja, cuidándolo".