Morena Rial estuvo involucrada en una causa de robo agravado, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Adelina a principios de 2025.
OTRA VEZ DETENIDA
Morena Rial irá a prisión por segunda vez: incumplió medidas judiciales
La hija de Jorge Rial, una influencer, no siguió las instrucciones que regían su excarcelación y por ello la justicia le revocó la libertad condicional.
La joven se encontraba en libertad condicional pero la Justicia no dudó en proceder con la nueva orden de arresto.
¿Cómo fue el robo de Villa Adelina?
El delito se produjo bajo la modalidad de “escruche”, un ilícito que consiste en irrumpir en viviendas desocupadas para robar joyas, electrodomésticos y dinero.
El hecho ocurrió el sábado 18 de enero de 2025 cuando, junto a otros individuos, Morena ingresó violentamente a una propiedad en la calle José María Moreno al 2200.
Según la versión policial, los delincuentes rompieron una ventana para sustraer varias pertenencias.
En una entrevista otorgada luego de salir de su lugar de detención, le preguntaron:
"¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia".
"Me va a dar laburo el doctor Cipolla", contó la hija de Jorge Rial.
"¿En un super, no? Dónde es", le preguntaron.
"No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó la mediática.
Jorge Rial se hizo presente en Carnaval Stream
"Estoy acá, trabajando, porque mi hija tiene 27 años, ya es grande. Debería pedirle perdón a quienes les hizo daño. Aún no lo hizo. Recièn hablé con ella. Està llorando, pero no pudo cumplir con los requisitos básicos que le pidieron. Tuvo un privilegio, estaba en su casa. Se la alquilé para que no terminara en prisión":
"No me van a sacar de la cancha, a pesar de todos estos problemas. Mi nieto Amadeo está bàrbaro, por suerte. Estoy con María, mi pareja, cuidándolo".