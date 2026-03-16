Tu DNI en oferta: Advierten que venden tus datos por Telegram

Por ejemplo, con datos básicos como nombre, DNI o número de teléfono, un delincuente puede reconstruir información adicional sobre la víctima como domicilio, situación crediticia, familiares o incluso la ubicación exacta de su vivienda. Esto puede facilitar estafas dirigidas, reservas fraudulentas o engaños que apuntan específicamente a viajeros.

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Especialistas en ciberseguridad sostienen que el problema ya no se limita a filtraciones aisladas, sino que se transformó en un ecosistema digital que funciona casi como un mercado negro automatizado.

¿Qué datos personales se venden en Telegram según el informe?

El reporte describe un sistema compuesto por bots de Telegram que funcionan como buscadores de datos ilegales. Una persona puede ingresar un comando con información mínima, como un DNI o un número de teléfono, y recibir en segundos un informe completo sobre otra persona.

Entre los datos que aparecen en estos sistemas figuran:

Fotos completas del DNI

Licencias de conducir

Direcciones particulares geolocalizadas

Historial crediticio

Situación financiera y score de deuda

Datos laborales

Información de salud

Vínculos familiares

Los investigadores señalan que estos bots operan bajo un modelo de “identidad bajo demanda”, donde los usuarios pagan pequeñas sumas mediante criptomonedas o incluso billeteras digitales como Mercado Pago para desbloquear información más detallada.

El fenómeno no se limita exclusivamente a Argentina. Según el informe, al menos 27 canales y grupos en Telegram están dedicados exclusivamente a la compra y venta de datos personales en América Latina.

¿De dónde salen los datos que alimentan este mercado ilegal?

Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con el origen de la información que circula en estos canales clandestinos.

Los investigadores advierten que existen fuertes indicios de que parte de estos datos proviene de filtraciones ocurridas en organismos públicos o bases de datos privadas.

Entre los antecedentes más mencionados aparece el caso del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que en los últimos años sufrió varias vulneraciones.

Uno de los episodios más resonantes ocurrió cuando se difundieron más de 100 mil fotografías de documentos de identidad argentinos extraídas de esa base de datos.

Además, especialistas señalan que otras filtraciones masivas expusieron millones de registros vinculados a documentos, licencias de conducir y sistemas administrativos del Estado.

Aunque no siempre es posible confirmar con exactitud la procedencia de cada dato vendido en Telegram, las coincidencias entre los formatos de las bases filtradas y la información que aparece en estos bots sugieren una relación directa.

¿Por qué el turismo en CABA también podría ser un blanco de estas redes?

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre los destinos turísticos más importantes de América Latina. Cada año recibe millones de visitantes por motivos culturales, gastronómicos y de negocios.

Por estos motivos, el acceso ilegal a bases de datos puede convertirse en una herramienta para estafadores que buscan aprovecharse de turistas o de personas que se encuentran temporalmente fuera de sus casas.

Con datos personales en mano, los delincuentes pueden:

Crear perfiles falsos para engaños en plataformas de alquiler turístico

Simular comunicaciones de bancos o hoteles

Realizar estafas dirigidas mediante ingeniería social

Intentar compras fraudulentas o contratos a nombre de las víctimas

Casos judiciales recientes en Argentina ya muestran cómo grupos organizados utilizan Telegram y WhatsApp para comercializar datos financieros robados que luego se utilizan para cometer fraudes.

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¿Qué dice Telegram sobre la venta de datos personales?

Ante las denuncias sobre la circulación de información ilegal en su plataforma, Telegram aseguró que compartir datos privados está prohibido por sus términos de servicio.

La empresa afirma que cuenta con sistemas automatizados y moderadores que monitorean los contenidos públicos de la aplicación para detectar actividades ilegales.

Según voceros de la compañía, cuando se detecta este tipo de contenido se elimina inmediatamente y se bloquean los canales involucrados.

Sin embargo, investigadores y especialistas en ciberseguridad sostienen que el problema radica en la velocidad con la que estos grupos reaparecen.

En la jerga digital se conoce como “respawn”: cuando un canal es eliminado, sus administradores crean otro con un nombre diferente y vuelven a reunir a la comunidad de compradores.

¿Qué dicen los especialistas sobre la protección de datos en Argentina?

Organizaciones que trabajan en temas de privacidad digital advierten que el país enfrenta un problema estructural en materia de protección de datos.

Argentina posee una gran cantidad de información sensible centralizada en bases estatales, que incluyen datos financieros, laborales y personales de los ciudadanos.

Cuando esas bases sufren filtraciones o accesos indebidos, las consecuencias pueden multiplicarse rápidamente en internet.

Especialistas en derechos digitales advierten que muchas veces la ciudadanía no toma conciencia del valor económico que tienen sus datos personales en el mercado clandestino.

Cuando se venden en grandes volúmenes, esa información se convierte en un activo extremadamente valioso para redes criminales dedicadas a fraudes, estafas y extorsiones.

¿Qué medidas se reclaman para proteger los datos personales?

El informe también plantea una serie de recomendaciones para enfrentar este problema.

Entre ellas se destacan:

Mayor transparencia de las plataformas digitales sobre cómo moderan contenidos ilegales

Informes periódicos sobre eliminación de canales vinculados a delitos

Sistemas más efectivos de denuncia para usuarios

Representantes legales de plataformas extranjeras en cada país

Además, organizaciones civiles insisten en la necesidad de fortalecer las leyes de protección de datos y mejorar los controles sobre las bases estatales.

Sin estas medidas, advierten, el mercado clandestino de identidades podría seguir creciendo en la región.

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