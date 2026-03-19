Fraude millonario en IOMA: La causa que tardó 10 años llega al juicio

Quiénes son los acusados en el caso IOMA

La lista original de implicados era mucho más extensa. Sin embargo, tras años de recursos judiciales, el grupo se redujo a 11 imputados que enfrentarán el juicio oral.

Entre ellos se destacan el expresidente de IOMA, Antonio La Scaleia; el exvicepresidente Roberto Passo; y otros funcionarios clave como directores, auditores y responsables del área financiera. También figuran empresarios vinculados a las firmas investigadas.

La imputación es muy grave, ya que los cargos endilgados a quienes están sospechados de enriquecerse con prácticas ilegales es en orden a los delitos de “defraudación por administración fraudulenta - Art. 173 inc. 7º del C.P.; fraude en perjuicio de la administración pública - Art. 174 inc. 5º del C.P.; asociación ilícita - Art. 210 del C.P.; peculado de caudales o efectos - Art. 261 del C.P.; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas - Art. 265 del C.P. y uso de documento o certificado falso o adulterado -Art. 296 del C.P.”.

¿Por qué el caso de IOMA tardó más de 10 años en llegar a juicio

Durante estos diez años, las defensas presentaron múltiples planteos que lograron, en varios casos, sobreseimientos parciales o revisiones de imputaciones.

Cada instancia de apelación ralentizó el avance del caso, reduciendo la cantidad de acusados y modificando el alcance de la investigación inicial. Finalmente, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó quiénes deberán enfrentar el juicio.

El IOMA y una salida definitiva a su descalabro

El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.

Qué puede pasar ahora con el juicio oral

Con el juicio oral en el horizonte, se abre una etapa clave. Será el momento en que fiscales y defensores expongan pruebas, testimonios y peritajes para sostener o desarmar la acusación.

El proceso podría marcar un precedente importante en materia de corrupción dentro del sistema de salud pública.

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