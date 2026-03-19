Tras una década de idas y vueltas, la causa por el presunto fraude millonario en IOMA finalmente avanza hacia el juicio oral. En el banquillo habrá 11 exdirectivos y empresarios acusados de integrar una maniobra que, según la investigación, desvió cientos de millones de pesos mediante un sistema paralelo de prestaciones médicas.
IOMA-GATE
Fraude millonario en IOMA: La causa que tardó 10 años llega al juicio
El expediente nació en 2016 a partir de una denuncia del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos de la obra social.
El expediente, conocido como “IOMA-gate”, nació en 2016 a partir de una denuncia del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos de la obra social, y luego tomó nuevo impulso con la intervención de la dirigente Elisa Carrió. Desde entonces, el proceso atravesó sobreseimientos, apelaciones y demoras que estiraron los tiempos judiciales al límite.
¿Cómo funcionaba el fraude en IOMA que investiga la Justicia?
De acuerdo con lo que se consideró probado en la etapa de instrucción, entre 2013 y 2015 se habría montado un circuito paralelo dentro de IOMA para la contratación de servicios de internación domiciliaria. Este sistema, presuntamente, permitía direccionar prestaciones hacia un grupo específico de empresas.
Las firmas señaladas en la causa son Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., Sistemas Operativos Salud S.A. y Cerca Salud S.A. Según la acusación, estas compañías habrían sido beneficiadas mediante autorizaciones y pagos irregulares por un monto cercano a los 650 millones de pesos de esa época.
El mecanismo no solo implicaba la asignación direccionada de servicios, sino también la validación administrativa y financiera desde dentro del organismo, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.
Quiénes son los acusados en el caso IOMA
La lista original de implicados era mucho más extensa. Sin embargo, tras años de recursos judiciales, el grupo se redujo a 11 imputados que enfrentarán el juicio oral.
Entre ellos se destacan el expresidente de IOMA, Antonio La Scaleia; el exvicepresidente Roberto Passo; y otros funcionarios clave como directores, auditores y responsables del área financiera. También figuran empresarios vinculados a las firmas investigadas.
La imputación es muy grave, ya que los cargos endilgados a quienes están sospechados de enriquecerse con prácticas ilegales es en orden a los delitos de “defraudación por administración fraudulenta - Art. 173 inc. 7º del C.P.; fraude en perjuicio de la administración pública - Art. 174 inc. 5º del C.P.; asociación ilícita - Art. 210 del C.P.; peculado de caudales o efectos - Art. 261 del C.P.; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas - Art. 265 del C.P. y uso de documento o certificado falso o adulterado -Art. 296 del C.P.”.
¿Por qué el caso de IOMA tardó más de 10 años en llegar a juicio
Durante estos diez años, las defensas presentaron múltiples planteos que lograron, en varios casos, sobreseimientos parciales o revisiones de imputaciones.
Cada instancia de apelación ralentizó el avance del caso, reduciendo la cantidad de acusados y modificando el alcance de la investigación inicial. Finalmente, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó quiénes deberán enfrentar el juicio.
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.
Qué puede pasar ahora con el juicio oral
Con el juicio oral en el horizonte, se abre una etapa clave. Será el momento en que fiscales y defensores expongan pruebas, testimonios y peritajes para sostener o desarmar la acusación.
El proceso podría marcar un precedente importante en materia de corrupción dentro del sistema de salud pública.
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