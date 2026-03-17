Advertencia de OSECAC: "El modelo no cierra y los monotributistas pueden quedar afuera"

Armando Cavalieri. El líder de los empleados de Comercio advirtió sobre el impacto de las subas de tarifas en los salarios de este año. Armando Cavalieri, histórico dirigente de Empleados de Comercio

Armando Cavalieri fue tajante:

“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente el desfasaje”. El dirigente alertó que, sin medidas urgentes, los monotributistas podrían quedar fuera del sistema y verse obligados a depender exclusivamente del sector público.

Opciones sobre la mesa

En la reunión con Salud se plantearon alternativas:

Equiparar el aporte de monotributistas al de trabajadores en relación de dependencia.

O directamente eliminar el componente de salud del monotributo.

Ambas opciones reflejan la magnitud del problema: el esquema actual está agotado.

300.000 afiliados en riesgo

Desde OSECAC buscaron bajar el tono de confrontación, pero confirmaron la gravedad:

No queremos excluir a los monotributistas, pero el sistema se está desfinanciando No queremos excluir a los monotributistas, pero el sistema se está desfinanciando

Hoy, más de 300.000 monotributistas dependen de esta obra social. Si no hay cambios estructurales, advierten, podrían quedar progresivamente fuera del sistema.

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