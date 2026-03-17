El secretario general de Comercio, Armando Cavalieri, junto al titular de la obra social, Carlos Pérez, se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, para advertir sobre un desfasaje que es insostenible: lo que recauda, "no alcanza ni de cerca para cubrir los costos médicos actuales". Sostienen en la obra social.
EN ALERTA
Advertencia de OSECAC: "El modelo no cierra y los monotributistas pueden quedar afuera"
"El aporte mensual no cubre ni una consulta" advierte OSECAC; "miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura" aseguran.
Números que no cierran
El informe presentado es contundente:
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El costo del Programa Médico Obligatorio
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Supera los $100.000 mensuales por adulto.
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En adultos mayores, trepa a $160.000 / $170.000.
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El aporte de un monotributista: apenas $22.000 mensuales
La brecha es abismal. Según detallaron:
Una consulta médica ya supera ese aporte.
Radiografías: entre $80.000 y $150.000
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Análisis clínicos: entre $200.000 y $300.000
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Cirugías simples: hasta $2,5 millones
Sin contar tratamientos de alta complejidad como oncología o enfermedades crónicas.
Armando Cavalieri fue tajante:
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente el desfasaje”. El dirigente alertó que, sin medidas urgentes, los monotributistas podrían quedar fuera del sistema y verse obligados a depender exclusivamente del sector público.
Opciones sobre la mesa
En la reunión con Salud se plantearon alternativas:
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Equiparar el aporte de monotributistas al de trabajadores en relación de dependencia.
O directamente eliminar el componente de salud del monotributo.
Ambas opciones reflejan la magnitud del problema: el esquema actual está agotado.
300.000 afiliados en riesgo
Desde OSECAC buscaron bajar el tono de confrontación, pero confirmaron la gravedad:
Hoy, más de 300.000 monotributistas dependen de esta obra social. Si no hay cambios estructurales, advierten, podrían quedar progresivamente fuera del sistema.
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