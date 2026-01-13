Osecac / Empleados de Comercio informa sobre incidente en el Centro Ambulatorio Medrano

Ante esta situación, se activó de manera inmediata el protocolo de emergencia, lo que permitió una rápida y eficaz articulación con el SAME, Defensa Civil, el cuerpo de Bomberos y las autoridades competentes. Asimismo, el Directorio de OSECAC dispuso la conformación de un Comité de Investigación, con el objetivo de esclarecer las causas del incidente y ejecutar las tareas de reparación necesarias para garantizar la seguridad de todos sus pacientes.