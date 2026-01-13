Accidente en el centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) en Medrano al 1164, barrio de Palermo (CABA), cuando el cielorraso del 1eer. piso se derrumbó en la sala de espera. Aparentemente consecuencia de los trabajos en la obra de construcción lindera.
7 HERIDOS
Osecac / Empleados de Comercio informa sobre incidente en el Centro Ambulatorio Medrano
Accidente en local de Osecac (Empleados de Comercio), en Palermo: mampostería del 1er. piso a sala de espera provocó 7 heridos. Comunicado:
- 9:15: Derrumbe de un techo
- 9:31 El #SAME tenía montado un operativo de 20 unidades, Bomberos y Policía todos coordinados.
- 9:41: 11 evacuados.
Comunicado:
"La Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) informa que, en el día de la fecha, se produjo el desprendimiento de una parte del cielorraso de durlock en el 1eer. piso de los consultorios externos del Centro Ambulatorio Medrano, ubicado en la calle Medrano 1174, barrio de Palermo.
Como consecuencia del hecho, 7 personas sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladadas preventivamente a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía. Todas ellas están siendo derivadas al Sanatorio Sagrado Corazón, donde recibirán una evaluación médica integral.
Ante esta situación, se activó de manera inmediata el protocolo de emergencia, lo que permitió una rápida y eficaz articulación con el SAME, Defensa Civil, el cuerpo de Bomberos y las autoridades competentes. Asimismo, el Directorio de OSECAC dispuso la conformación de un Comité de Investigación, con el objetivo de esclarecer las causas del incidente y ejecutar las tareas de reparación necesarias para garantizar la seguridad de todos sus pacientes.
OSECAC expresa su solidaridad y acompañamiento a los beneficiarios afectados por este lamentable episodio, y agradece especialmente al personal médico del centro por la primera atención brindada, así como la rápida y eficiente intervención del SAME, los Bomberos Voluntarios y la Policía de la Ciudad."
