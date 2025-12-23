Accidente aéreo en Texas / USA: Avión de la Marina de México se estrella en misión médica

Embed - https://www.clarin.com/img/2025/12/23/8DbiBQl8P_720x0__1.jpg Un capitán de yate profesional que vive cerca del lugar del accidente intentando ayudar a una víctima. | GENTILEZA AP

El avión trasladaba pacientes con quemaduras severas y uno pediátrico, indicó el alguacil del condado de Galveston, Jimmy Fullen, a la filial de CNN, KPRC.

Tras reportarse el impacto, se desplegó un intenso operativo de emergencia que incluyó fuerzas de seguridad locales, servicios de rescate y autoridades aeronáuticas estadounidenses, centrados en el rescate de personas, en el hallazgo de los cuerpos y en la búsqueda del fuselaje y otros restos del avión.

“El personal de la Oficina del Sheriff, incluyendo el , el , el y el están ayudando en la escena. La () es la agencia principal que lidera la investigación”, se puede leer en el informe de las autoridades locales.

“Se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar”, dijo la Secretaría de Marina (Semar) de México,

El medio local estadounidene Resist Times informó que la aeronave de la Armada mexicana habría sufrido el accidente cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes, mientras atravesaba un entorno de niebla.

Sky Decker, un capitán de yate profesional que vive a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) del lugar del accidente, dijo que saltó a su bote para ver si podía ayudar.

El ciudadano estadounidense relató que recogió a dos agentes de policía que lo dirigieron a través de una densa niebla hacia el fuselaje del avión, completamente sumergido. Decker se lanzó al agua y encontró a una mujer gravemente herida, atrapada debajo de sillas y otros escombros.

No podía creerlo. Ella tenía tal vez 3 pulgadas de espacio de aire para respirar...Y había combustible de avión mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida No podía creerlo. Ella tenía tal vez 3 pulgadas de espacio de aire para respirar...Y había combustible de avión mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida

Señaló que también sacó a un hombre sentado frente a ella, el cual ya había muerto. Dijo que ambos estaban vestidos con ropa de civil.

Como resultado de la coordinación con la Guardia Costera de EEUU fueron rescatadas seis personas, dos de las cuales ya no contaban signos vitales, según destacó la Marina en un segundo mensaje. Además, la Marina aseguró que continúan las labores para lograr el rescate de las otras dos personas, estas últimas se quedaron al interior de la nave.

Conmoción: un niño y una bebé trasladados con quemaduras severas murieron en el accidente aéreo

Este lunes, una aeronave de la Marina de México se estrelló en las aguas de la bahía de Galveston, Texas, jurisdicción de Estados Unidos. Se trataba de un King Air B350 con matrícula ANX-1209, que había despegado desde Mérida, Yucatán, con destino al Scholes International Airport de Galveston, donde los pacientes a bordo serían atendidos en un hospital especializado.

La misión formaba parte del Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fundación Michou y Mau, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños mexicanos con quemaduras graves a recibir tratamiento médico especializado en centros estadounidenses.

Según reportes oficiales, el avión transportaba a ocho personas, entre ellas cuatro miembros de la Marina mexicana y cuatro civiles, varios vinculados a la fundación y pacientes que necesitaban traslado médico. La Marina mexicana confirmó este martes el fallecimiento de cinco personas, entre ellas al menos dos menores de edad, además de una persona no localizada.

La bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, quien era trasladada para recibir tratamiento por sus quemaduras, falleció en el accidente de este lunes en la bahía de Galveston, Texas.

Poco después de las primeras tareas de rescate, también se anunció que entre los muertos se encontraba un niño llamado Federico, de apenas dos años, quien, al igual que Jazlyn, era trasladado para recibir atención médica especializada por quemaduras severas.

