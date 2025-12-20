Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial

Costos disparados: La matrícula en universidades públicas se ha duplicado en 30 años (ajustado a inflación).

Subempleo: El 52% de los graduados trabaja en puestos que no requieren título un año después de egresar.

Desempleo Juvenil: En USA el desempleo para graduados de 20-24 años alcanzó el 6.8%, mientras la industria técnica clama por personal.

La Inteligencia Artificial está optimizando tareas administrativas, reduciendo la contratación de perfiles junior en oficinas. Sin embargo, la infraestructura física de la IA depende de manos humanas. Jensen Huang, CEO de Nvidia, estimó que los centros de datos requerirán cientos de miles de electricistas, plomeros y carpinteros.

Lo técnico ya no es considerado "ensuciarse las manos"

En USA, la matriculación en programas vocacionales de dos años creció un 20% desde 2020. Empresas como TSMC y BAE Systems están financiando la educación de sus empleados a través de actualización de competencias técnicas, permitiendo que jóvenes pasen de "preparar hamburguesas a fabricar semiconductores" sin deudas estudiantiles.

Dato Clave

Se estima que el 60% de los nuevos empleos en diseño de chips en USA quedarán vacantes por falta de trabajadores con formación técnica para 2030.

El estigma del trabajo "sucio" desaparece ante la seguridad financiera. Mientras un modelo de lenguaje (LLM) no pueda "doblar una tubería de cobre", los oficios seguirán siendo el pilar de la economía moderna.

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras