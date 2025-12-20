La Generación Z transita una revolución silenciosa: el abandono de las aulas universitarias por los Oficios especializados. Ante el encarecimiento de la educación y el avance de la Inteligencia Artificial, los jóvenes eligen sectores donde la tecnología aún no puede sustituirlos, publicó The Economist.
SÉ INSUSTITUIBLE FRENTE A LA IA
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial
Retorno a los oficios técnicos: La fórmula de la Generación Z para blindar su futuro frente a la Inteligencia Artificial
Los oficios garantizan sostenibilidad y altos ingresos
Los datos de 2024 revelan una ruptura en el mito de que solo un título universitario garantiza altos ingresos. Al analizar las cifras de la Universidad de Georgetown, se observa que un graduado en Artes y Humanidades percibe un salario anual medio de $69,000, una cifra significativamente inferior a la de los especialistas técnicos.
Incluso los perfiles más competitivos de la educación superior, como los licenciados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), quienes promedian $98,000 anuales, se encuentran por debajo de ciertos sectores manuales. Un técnico de ascensores en Estados Unidos, por ejemplo, supera esa barrera con un salario anual medio de $106,580.
Esta tendencia se repite en profesiones tradicionales como la electricidad. Aunque el salario medio de un electricista se sitúa en los $62,000, el 10% superior de estos profesionales —aquellos con mayor especialización— supera habitualmente los $100,000 anuales. Este mismo patrón de ingresos competitivos se replica en sectores críticos como la mecánica de aeronaves, la operación de calderas y la instalación de líneas eléctricas, todos ellos sectores donde la Inteligencia Artificial no puede sustituir la destreza humana.
Revolución educativo aspiracional en la Generazión Z
Según datos de Gallup, solo 1/3 de los adultos estadounidenses considera hoy que la universidad es "muy importante", un desplome drástico frente al 75% registrado en 2010. Los motivos son claros:
- Costos disparados: La matrícula en universidades públicas se ha duplicado en 30 años (ajustado a inflación).
- Subempleo: El 52% de los graduados trabaja en puestos que no requieren título un año después de egresar.
- Desempleo Juvenil: En USA el desempleo para graduados de 20-24 años alcanzó el 6.8%, mientras la industria técnica clama por personal.
La Inteligencia Artificial está optimizando tareas administrativas, reduciendo la contratación de perfiles junior en oficinas. Sin embargo, la infraestructura física de la IA depende de manos humanas. Jensen Huang, CEO de Nvidia, estimó que los centros de datos requerirán cientos de miles de electricistas, plomeros y carpinteros.
Lo técnico ya no es considerado "ensuciarse las manos"
En USA, la matriculación en programas vocacionales de dos años creció un 20% desde 2020. Empresas como TSMC y BAE Systems están financiando la educación de sus empleados a través de actualización de competencias técnicas, permitiendo que jóvenes pasen de "preparar hamburguesas a fabricar semiconductores" sin deudas estudiantiles.
Dato Clave
Se estima que el 60% de los nuevos empleos en diseño de chips en USA quedarán vacantes por falta de trabajadores con formación técnica para 2030.
El estigma del trabajo "sucio" desaparece ante la seguridad financiera. Mientras un modelo de lenguaje (LLM) no pueda "doblar una tubería de cobre", los oficios seguirán siendo el pilar de la economía moderna.
