La inflación que Milei no ve: Pérdida de empleo y un consumo que no repunta

* Pesca: +3,5%

* Suministro de electricidad, gas y agua: +0,1%

* Enseñanza: +0,1%

image La industria y la construcción, los sectores más afectados.

En tanto, mantuvieron niveles prácticamente estables los sectores de servicios sociales y de salud; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios comunitarios, sociales y personales; y hoteles y restaurantes.

De manera contraria, se registraron descensos en sectores clave de la economía:

* Explotación de minas y canteras: -0,7%

* Industrias manufactureras: -0,4%

* Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -0,3%

* Transporte, almacenamiento y comunicaciones: -0,3%

* Comercio y reparaciones: -0,2%

* Construcción: -0,2%

Salarios para el olvido

En materia salarial, el informe indica que la remuneración nominal bruta promedio en septiembre de 2025 fue de $1.797.893, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1.355.988, reflejando las diferencias existentes en los ingresos dentro del empleo registrado.

Los datos reflejan un escenario complejo para el mercado laboral santafesino, con pérdidas acumuladas de empleo y un impacto marcado en sectores productivos estratégicos.

Noviembre: La inflación en Santa Fe

Otros de los datos negativos de la semana tiene que ver con la inflación. El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en noviembre un aumento de 2,4%, con relación al mes anterior. La cifra es apenas menor al promedio nacional que dio a conocer en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es del 32,8%, por encima de la nacional. En tanto, la variación acumulada en el 2025 es de 29,7%.

Los números estuvieron impulsados principalmente por los rubros Atención médica y gastos para la salud (3,1%), como así los ajustes en Servicios para la salud, Transporte y Comunicaciones (3%), traccionado por los crecimientos en relación a la adquisición de vehículos, Vivienda y servicios básicos (3%) y Alimentos y bebidas (2,6%) con incrementos significativos en frutas y carnes.

Lo siguen en importancia Otros bienes y servicios (1,8%) -especialmente en cigarrillos-, Esparcimiento (1,7%), Educación (1,3%), Indumentaria (0,9%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).

image

Ventas en supermercados

Por su parte, el monto de las ventas en supermercados santafesinos cierra el año con niveles muy bajos.

Según el reporte del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF), basado en la Encuesta de Supermercados del INDEC, muestran una tendencia negativa sostenida en los últimos 10 años. Pese a un leve repunte interanual del 1,1% respecto a 2024, el acumulado de 2025 se posiciona como el segundo registro más bajo desde 2015.

El estudio destaca que el gasto en alimentos y bebidas explicó casi el 74% del total de ventas, aunque en términos reales este rubro cayó 1,6% frente al promedio de la última década. Subrubros como carnes, panadería y verdulería mostraron incrementos, mientras que almacén, bebidas y lácteos registraron caídas.

El derrumbe fue más pronunciado en bienes no esenciales. Indumentaria, calzado y textiles para el hogar retrocedieron cerca de 30%, mientras que electrónicos y artículos para el hogar sufrieron una contracción superior al 44%. Otros rubros como artículos de limpieza y perfumería también mostraron retrocesos significativos.

El texto concluye que, aunque los alimentos resistieron mejor, los bienes semidurables y durables fueron los más afectados. Los resultados corresponden exclusivamente a supermercados y no reflejan necesariamente el consumo total, donde otros canales, como el comercio electrónico, ganaron participación durante 2025.

