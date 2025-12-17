El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras

Según personas que estuvieron en la fiesta, el acercamiento fue natural, sin intención de ocultarse ni de provocar. La música alta, el cierre de año, algún trago de más y la confianza laboral hicieron el resto. El problema no fue el baile en sí, sino que alguien lo grabó y lo sacó del contexto privado para meterlo de lleno en la conversación pública.

Desmentidas rápidas y El Trece mirando de reojo

Cuando el video empezó a replicarse, desde el entorno de ambos intentaron apagar el incendio antes de que creciera. Gustavo Méndez, compañero de trabajo y testigo directo del evento, intentó cerrar el tema con Pronto, aunque ese tipo de desmentidas rara vez logra el efecto contrario: "Bailaron con buena onda, como compañeros. Se llevan re bien, pero no pasa nada entre ellos".

Si hay o no un vínculo sentimental, lo que quedó expuesto es algo que en los canales grandes incomoda bastante: la dificultad para controlar lo que pasa fuera de cámara cuando hay celulares, redes y testigos por todos lados.

image Desde el entorno intentaron bajar el tono y negar cualquier vínculo entre María Fernanda Callejón y su compañero más allá de lo laboral. Pero, como demostró este episodio, en la TV actual lo privado dura apenas unos segundos.

Callejón está en una etapa de reconstrucción personal y laboral, más relajada, con ganas de disfrutar sin tantas explicaciones. Fessia, por su parte, es parte de esa camada nueva que todavía no aprendió del todo dónde están los límites no escritos del medio.

El video no compromete carreras ni genera un conflicto real dentro de El Trece, pero sí deja una enseñanza bastante básica: en la televisión actual, no existe del todo el "esto queda acá". Todo se graba, todo circula y todo se interpreta.

Y a veces, como en este caso, un simple baile termina diciendo mucho más de lo que cualquiera planeó.

