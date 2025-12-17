Empezó a circular en redes un video grabado en una fiesta privada de El Trece y disparó alarmas internas, porque muestra un momento demasiado cercano entre dos rostros habituales de la pantalla que nadie esperaba ver así. No hay confirmaciones ni desmentidas oficiales, pero el clip expone una intimidad incómoda, compromete trayectorias y obliga al canal a administrar silencios incómodos.
¿HAY ROMANCE?
El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras
Un video jugado grabado en una fiesta interna de El Trece expuso a dos figuras del canal y desató rumores, incomodidad y silencios que ahora nadie puede apagar.
Una fiesta, un video y un gesto que dijo más de lo esperado
El clip empezó a circular después de que Fede Flowers lo publicara en redes, y como suele pasar en estos casos, no hizo falta demasiado contexto para que se activara el radar del chimento.
En las imágenes, correspondientes a la fiesta de fin de año de Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR), se ve a dos figuras del canal bailando muy cerca, relajadas, sonrientes, sin esa distancia corporal típica del "somos compañeros". No es un cruce casual ni un saludo de compromiso, es un momento de complicidad bastante claro, en una fiesta donde todo se supone distendido, pero nunca inocente.
Los protagonistas son María Fernanda Callejón y Giuliano Fessia, notero de La mañana con Moria. Ella, con una carrera larguísima y un año personal complicado a cuestas, venía de atravesar su separación, un juicio público y una exposición que no siempre jugó a favor. Él, en cambio, está en pleno crecimiento dentro de El Trece, ganando lugar, cámara y visibilidad, todavía en esa etapa donde todo suma… o resta.
Según personas que estuvieron en la fiesta, el acercamiento fue natural, sin intención de ocultarse ni de provocar. La música alta, el cierre de año, algún trago de más y la confianza laboral hicieron el resto. El problema no fue el baile en sí, sino que alguien lo grabó y lo sacó del contexto privado para meterlo de lleno en la conversación pública.
Desmentidas rápidas y El Trece mirando de reojo
Cuando el video empezó a replicarse, desde el entorno de ambos intentaron apagar el incendio antes de que creciera. Gustavo Méndez, compañero de trabajo y testigo directo del evento, intentó cerrar el tema con Pronto, aunque ese tipo de desmentidas rara vez logra el efecto contrario: "Bailaron con buena onda, como compañeros. Se llevan re bien, pero no pasa nada entre ellos".
Si hay o no un vínculo sentimental, lo que quedó expuesto es algo que en los canales grandes incomoda bastante: la dificultad para controlar lo que pasa fuera de cámara cuando hay celulares, redes y testigos por todos lados.
Callejón está en una etapa de reconstrucción personal y laboral, más relajada, con ganas de disfrutar sin tantas explicaciones. Fessia, por su parte, es parte de esa camada nueva que todavía no aprendió del todo dónde están los límites no escritos del medio.
El video no compromete carreras ni genera un conflicto real dentro de El Trece, pero sí deja una enseñanza bastante básica: en la televisión actual, no existe del todo el "esto queda acá". Todo se graba, todo circula y todo se interpreta.
Y a veces, como en este caso, un simple baile termina diciendo mucho más de lo que cualquiera planeó.
