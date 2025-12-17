Qué medicamentos hallaron en el Río de la Plata y por qué preocupa a científicos en Argentina

Fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En general, los resultados revelaron que, a medida que aumenta la cantidad de habitantes cercanos, también lo hace el número y las concentraciones de medicamentos en el agua, señala una nota del CONICET.

En ese sentido, en las aguas de las zonas rurales hubo una presencia promedio de dos o tres fármacos, mientras, en los tramos que atraviesan las ciudades se detectaron más residuos de los medicamentos estudiados. 16 en total.

¿Qué medicamentos encontraron en el Río de la Plata?

De acuerdo con los científicos, la sustancia que mayormente encontraron fue la carbamazepina.

MedlinePlus indica que, la carbamazepina se usa solo o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones en las personas con epilepsia. También se usa para tratar la neuralgia del trigémino.

“La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes”, cuenta Daniela Perez, becaria del CONICET en el CIM y primera autora del trabajo.

“El caso del paracetamol es llamativo: los residuos de ese medicamento aquí son altísimos comparados con los niveles internacionales, lo cual indica una ingesta mucho mayor. Esto ya se había observado, y nuestro trabajo aporta nuevas evidencias que lo confirman”, señala el investigador del CONICET en el CIM, Pedro Carriquiriborde.

Los investigadores también detectaron residuos de sildenafil (Viagra), la droga que se usa para tratar la disfunción eréctil.

Un dato no menor es que, por ejemplo, este medicamento tenía mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual en esa época.

En cambio, en invierno, predominaba el salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío.

¿Por qué encontraron Viagra y otros medicamentos en el Río de la Plata?

Según los investigadores, los residuos de medicamentos llegan allí por la excreción humana y animal o la incorrecta eliminación de los residuos.

Carriquiriborde vinculó el fenómeno con descargas cloacales, pozos ciegos y hábitos de consumo, apuntan en en el sitio 0221.com.ar,

"Son desechos de la gente, no es que es el laboratorio, y puede ser algún medicamento vencido, pero no es que los laboratorios lo tiran", explicó acerca del estudio, el médico Alberto Cormillot, en Radio Mitre.

¿Es riesgoso?

Los científicos indicaron que, en las concentraciones halladas, los fármacos no implican un peligro directo para las personas, pero sí tienen un impacto negativo en el ambiente.

“Se trata de comprender que lo que ingerimos y descartamos no termina su ciclo en el inodoro o el tacho de basura, sino que va a algún sitio, y por lo general es el agua o la tierra, y esto es algo que afecta al ambiente y por ende a todos los seres vivos”, subraya Perez.

"Hay ejemplos a nivel mundial, como el decaimiento de la poblaciones de buitres de Pakistán por contaminación con diclofenac", señaló Carriquiriborde en entrevista con 0221.com.ar.

El científico también dijo que otras sustancias generaron colapsos de peces.

"Es probable que algunas de estas sustancias puedan representar un riesgo para los ecosistemas acuáticos, pero para nuestras especies y ambientes aún se conoce muy poco", detalló.

El estudio aparece en la revista Environmental Toxicology and Chemistry.

