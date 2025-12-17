urgente24
en vivo REFORMA LABORAL ON/ PARO DE CONTROLADORES/ ARDE LA INDUSTRIA

En el Congreso el verano arranca antes y se calienta el debate extraordinario

El verano en el Congreso arrancó con todo: Debate múltiple y conflicto en puerta. Foto: IA Grok.&nbsp;

El verano en el Congreso arrancó con todo: Debate múltiple y conflicto en puerta. Foto: IA Grok. 

El verano en el Congreso arrancó con todo: Debate múltiple y conflicto en puerta. Foto: IA Grok.&nbsp;

El verano en el Congreso arrancó con todo: Debate múltiple y conflicto en puerta. Foto: IA Grok. 

El Congreso inició el debate de las reformas planteadas por el oficialismo para las extraordinarias. Arranca la reforma laboral por el Senado.

17 de diciembre de 2025 - 13:22

EN VIVO

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025. Finalmente, el Gobierno nacional dio el puntapie inicial en el Congreso para debatir el grueso de las reformas que planea empujar durante el periodo extraordinario hasta el 30 de diciembre. Con el Senado arrancando la conversación por la reforma laboral planteada, las negociaciones ocultas de los bloques oficiales intentan asegurar un trámite rápido mientras crece la tensión en los gremios y se avecinan manifestaciones en la calle.

De la celeridad del proceso podría depender el éxito de la maniobra legislativa, según entienden en Casa Rosada. Con ese motivo, se despuntó el plenario de Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda, con la conducción de la senadora Patricia Bullrich.

En el eje opositor, la apuesta es poder al menos generar una demora que brinde más tiempo para las negociaciones y poder brindar permeabilidad al impacto que puedan tener las marchas previstas inicialmente para el jueves 18 de diciembre con la CGT a la cabeza.

Mientras tanto, se cumplió el primer día de paro de controladores aéreos, que mañana prevén nuevas complicaciones en las operaciones aéreas. Además, avanza el escándalo relacionado a AFA y Sur Finanzas, como estocada alterna del Gobierno nacional.

Ver posteo en X:

Patricia Bullrich X 2P
Patricia Bullrich en X.&nbsp;

Patricia Bullrich en X.

Esto pasa al mediodía en Urgente24:

---------------------------

Live Blog Post

Ida y vuelta, con Julio Cordero apelando a la moderación

El secretario de Trabajo fue uno de los inauguradores del debate de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En su discurso se mostró abierto al diálogo y valoró los aportes de los legisladores presentes, que fueron desatando cuestionamientos sobre los distintos puntos del texto presentado por el oficialismo.

VER NOTA RELACIONADA

Live Blog Post

Más liberación para las importaciones

Para reducir trabas y acelerar el comercio, el Gobierno de Javier Milei estableció que las exigencias técnicas para la importación y comercialización de mercaderías se considerarán cumplidas si cuentan con avales de países de referencia u organismos acreditados.

La medida fue oficializada este miércoles y continúa con la desburocratización del comercio exterior, al permitir que las mercaderías importadas puedan ingresar y comercializarse en la República Argentina con certificaciones internacionales, sin necesidad de repetir controles locales. La decisión quedó plasmada en el Decreto 892/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

VER NOTA

Live Blog Post

Primeros choques en el debate

El inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Senado quedó atravesado por un episodio de fuerte confrontación política que expuso el nivel de tensión dentro de la Cámara alta. El escenario fue la comisión de Trabajo y Previsión Social, donde un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, terminó en un escándalo a cielo abierto.

El conflicto se desató tras la designación de Bullrich como presidenta de la comisión, un espacio estratégico para el avance del proyecto impulsado por el Gobierno. Desde el kirchnerismo pusieron en duda la validez del procedimiento y denunciaron irregularidades en la conformación del cuerpo, lo que derivó en un intercambio áspero y desordenado.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Reforma Laboral: Acelera Patricia Bullrich con 38 votos ante un peronismo casi testimonial

Automotrices ahogadas: Piden retardo para Brasil y China por peligro de extinción

Lácteos Verónica y una agonía extendida: Faltó dinero de noviembre y se desató el paro

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES