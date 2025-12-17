En el Congreso el verano arranca antes y se calienta el debate extraordinario

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025. Finalmente, el Gobierno nacional dio el puntapie inicial en el Congreso para debatir el grueso de las reformas que planea empujar durante el periodo extraordinario hasta el 30 de diciembre. Con el Senado arrancando la conversación por la reforma laboral planteada, las negociaciones ocultas de los bloques oficiales intentan asegurar un trámite rápido mientras crece la tensión en los gremios y se avecinan manifestaciones en la calle.
Ida y vuelta, con Julio Cordero apelando a la moderación
El secretario de Trabajo fue uno de los inauguradores del debate de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En su discurso se mostró abierto al diálogo y valoró los aportes de los legisladores presentes, que fueron desatando cuestionamientos sobre los distintos puntos del texto presentado por el oficialismo.
Deja tu comentario