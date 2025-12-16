Reforma laboral: A quiénes alcanzaría si se aprueba y qué cambia para los contratos vigentes

Contratos nuevos: aplica la nueva ley

Cordero detalló que uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de incentivos para fomentar el empleo formal, especialmente entre personas que hoy se encuentran fuera del sistema. Entre las medidas previstas, mencionó reducciones de cargas para nuevas contrataciones y beneficios que también alcanzarían a empleadores con trabajadores ya registrados.

“El objetivo es generar empleo genuino sin quitar derechos. Los derechos se conservan tanto para los trabajadores actuales como para los nuevos”, afirmó. Según explicó, la iniciativa apunta a ordenar el sistema y a reducir la desconfianza que, a su entender, desalienta la contratación laboral en la Argentina.

En ese marco, el funcionario sostuvo que la reforma busca “motorizar la actividad económica” y generar un clima de previsibilidad.

“Para que exista trabajo, tiene que haber alguien dispuesto a contratar. Cuando el riesgo es demasiado alto, eso no sucede”, planteó.

La postura de los sindicatos

Respecto del vínculo con los sindicatos, Cordero aseguró que el diálogo continúa abierto, pese a las críticas y a la movilización anunciada por la CGT. Incluso señaló que algunos gremios ven con buenos ojos el proyecto. “Hay un sindicalismo que entiende que el país necesita generar empleo de calidad y trabajo digno”, sostuvo.

No obstante, desde la oposición kirchnerista surgieron cuestionamientos duros. La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) calificó la reforma como “un manotazo a la caja de los trabajadores” y cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que, según advirtió, podría financiar despidos con recursos de la ANSES.

Desde el oficialismo rechazan esas críticas y aseguran que la iniciativa no apunta a recortar derechos, sino a reducir la litigiosidad laboral y ordenar normas que hoy generan conflictos judiciales. “Clarificar conceptos hace que la relación laboral sea más sana, sin quitar ningún derecho”, concluyó Cordero.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate continúa centrado en un interrogante clave: si la reforma logrará cumplir su promesa de generar empleo sin afectar a quienes ya están dentro del sistema.

