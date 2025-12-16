Un soldado del Ejército Argentino de 21 años fue encontrado muerto este martes (16/12) en un puesto de vigilancia de la Quinta Residencial de Olivos. Se investigan las causas del deceso pero extraoficialmente se habla de un suicidio.
TENÍA 21 AÑOS
Horror en la Quinta de Olivos: Apareció un soldado muerto
Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad la Quinta de Olivos fue hallado sin vida. Se trataría de un suicidio.
Quinta de Olivos: El comunicado de Presidencia
"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio", comienza el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación enviado a los medios de comunicación esta mañana.
"Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento", explica el parte de prensa.
Seguidamente, se informó que "por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho".
"La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", concluyó la información oficial.
Suicidio
Según la agencia Noticias Argentinas el soldado sería Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho. Altas fuentes del Ejecutivo citadas por el portal aseguraron que se quitó la vida.