En rechazo a la Reforma Laboral, otro sindicato se suma a la marcha de la CGT

image Al igual que Maximiliano Pullaro, Gustavo Puccini insistió en hacer foco sobre "mirada Pyme".

Puccini insistió en que cualquier cambio debe estar orientado especialmente a las pymes, principales generadoras de empleo. En ese sentido, defendió la ley tributaria de Santa Fe, que obtuvo media sanción y permitirá a las empresas descontar de Ingresos Brutos el 100% del salario de un nuevo trabajador registrado, hasta un tope. Según explicó, sin alivio fiscal ni un mercado interno activo, es difícil que una pyme decida ampliar su plantilla.

El ministro también vinculó el debate laboral con la situación macroeconómica: dijo que, sin una recuperación del consumo, muchas empresas optan por importar productos terminados más baratos que producir localmente, lo cual afecta directamente al empleo.

"La reforma laboral sola no alcanza. No basta con el superávit fiscal: hay que corregir reglas para que la cancha no esté inclinada en contra de la producción nacional". "La reforma laboral sola no alcanza. No basta con el superávit fiscal: hay que corregir reglas para que la cancha no esté inclinada en contra de la producción nacional".

Rechazo de la prensa

Por su parte, el SPR se mostró en contra del proyecto de ley que, en la práctica, establece más precarización y retroceso en los derechos y conquistas laborales. "Se pretende un país con trabajadores sin derechos", argumentan desde el gremio los trabajadores de prensa.

"Defendemos nuestros estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas, defendemos nuestros convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno y con respeto irrestricto a la libertad de expresión", agregan.

A través de una publicación, el SPR indica: "Nuestra historia muestra la lucha para sostener las fuentes de trabajo, por dar salud con la obra social y por brindar servicios. No vamos a dejar que borren estas conquistas".

El sindicato rosarino ratifica que "la precarización del proyecto dibujado como reforma implica condiciones de sometimiento laboral que atrasa muchas décadas, y busca erosionar la capacidad de los sindicatos para defender a las y los trabajadores, cuya base es la negociación colectiva y la movilización en las calles".

VER POSTEO EN INSTAGRAM

image

Aceiteros se suman a la CGT

Otro de los sectores que vislumbró descontento en las últimas horas son los aceiteros del departamento San Lorenzo que volverán a la calle sumándose a la movilización convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre.

Al respecto, Mario Chiara, secretario de Organización del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, comentó los motivos ratificando que la reforma no debe leerse como una modificación aislada, sino como un paquete integral que impacta directamente en la vida de los trabajadores.

"Si no defendemos lo que supimos conquistar entre todos los trabajadores aceiteros y su familia es la destrucción de la clase trabajadora, sin distinción de categorías", subrayó.

El dirigente, expresó: "Tenemos los mejores salarios de la región porque hay convenios fuertes, organización sindical y derechos claros. Esta reforma viene a romper ese equilibrio. Si avanza, el trabajador va a perder poder adquisitivo y condiciones laborales".

Posterior a ello, sumó que el debate sobre las horas extras es solo una parte del problema debido a que el sistema de "banco de horas" propuesto por el oficialismo flexibiliza la jornada laboral, permite mayor discrecionalidad patronal y afecta directamente el ingreso mensual.

Más contenidos en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta