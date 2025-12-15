SANTA FE. Mientras desde el gobierno de Maximiliano Pullaro respaldan la reforma laboral impulsada por Javier Milei, diferentes sectores manifiestan su enérgico rechazo. Por un lado, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y por el otro los aceiteros de San Lorenzo.
PRESIÓN AL GOBIERNO
En rechazo a la Reforma Laboral, otro sindicato se suma a la marcha de la CGT
Mientras el gobierno de Pullaro apuesta por la Reforma Laboral, el Sindicato de Prensa Rosario se manifiesta en contra al igual que aceiteros San Lorenzo.
Mirada positiva del Gobierno de Santa Fe
En cuanto a la administración provincial, remarcaron su respaldo a la apertura del debate por una reforma laboral considerando que es una decisión necesaria y oportuna, especialmente en un país donde hace más de una década no se genera empleo formal. Así lo planteó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien sostuvo, al igual que el gobernador, que el desafío central es modernizar el mercado de trabajo con una mirada enfocada en las pymes.
El funcionario advirtió que la elevada proporción de trabajo informal obliga a impulsar un "sinceramiento" del sistema laboral y del debate público. Sobre este marco, señaló que muchas pymes, comerciantes y emprendedores temen contratar en blanco por los riesgos económicos que implican los juicios laborales.
"No puede ser que tomar un trabajador ponga en riesgo la continuidad de una empresa", lamentó. Por ende, afirmó que crear empleo registrado debe ser el eje para sacar al país adelante.
Desde la perspectiva de la administración santafesina, la reforma debe enfocarse en incentivar la registración del empleo privado y reducir la litigiosidad laboral. El ministro destacó varios puntos del proyecto oficial, como los incentivos para regularizar trabajadores, la eliminación de multas y deudas para quienes blanqueen empleo, la creación de fondos de asistencia laboral vinculados a topes indemnizatorios y la implementación de un banco de horas que reduciría el pago de horas extra. "Son herramientas que pueden ayudar a que se pierda el miedo a tomar mano de obra", explicó.
Puccini insistió en que cualquier cambio debe estar orientado especialmente a las pymes, principales generadoras de empleo. En ese sentido, defendió la ley tributaria de Santa Fe, que obtuvo media sanción y permitirá a las empresas descontar de Ingresos Brutos el 100% del salario de un nuevo trabajador registrado, hasta un tope. Según explicó, sin alivio fiscal ni un mercado interno activo, es difícil que una pyme decida ampliar su plantilla.
El ministro también vinculó el debate laboral con la situación macroeconómica: dijo que, sin una recuperación del consumo, muchas empresas optan por importar productos terminados más baratos que producir localmente, lo cual afecta directamente al empleo.
Rechazo de la prensa
Por su parte, el SPR se mostró en contra del proyecto de ley que, en la práctica, establece más precarización y retroceso en los derechos y conquistas laborales. "Se pretende un país con trabajadores sin derechos", argumentan desde el gremio los trabajadores de prensa.
"Defendemos nuestros estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas, defendemos nuestros convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno y con respeto irrestricto a la libertad de expresión", agregan.
A través de una publicación, el SPR indica: "Nuestra historia muestra la lucha para sostener las fuentes de trabajo, por dar salud con la obra social y por brindar servicios. No vamos a dejar que borren estas conquistas".
El sindicato rosarino ratifica que "la precarización del proyecto dibujado como reforma implica condiciones de sometimiento laboral que atrasa muchas décadas, y busca erosionar la capacidad de los sindicatos para defender a las y los trabajadores, cuya base es la negociación colectiva y la movilización en las calles".
Aceiteros se suman a la CGT
Otro de los sectores que vislumbró descontento en las últimas horas son los aceiteros del departamento San Lorenzo que volverán a la calle sumándose a la movilización convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre.
Al respecto, Mario Chiara, secretario de Organización del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, comentó los motivos ratificando que la reforma no debe leerse como una modificación aislada, sino como un paquete integral que impacta directamente en la vida de los trabajadores.
"Si no defendemos lo que supimos conquistar entre todos los trabajadores aceiteros y su familia es la destrucción de la clase trabajadora, sin distinción de categorías", subrayó.
El dirigente, expresó: "Tenemos los mejores salarios de la región porque hay convenios fuertes, organización sindical y derechos claros. Esta reforma viene a romper ese equilibrio. Si avanza, el trabajador va a perder poder adquisitivo y condiciones laborales".
Posterior a ello, sumó que el debate sobre las horas extras es solo una parte del problema debido a que el sistema de "banco de horas" propuesto por el oficialismo flexibiliza la jornada laboral, permite mayor discrecionalidad patronal y afecta directamente el ingreso mensual.
Más contenidos en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta