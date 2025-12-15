Mientras los especialistas advierten que el empleo no crecerá por obra de la reforma laboral, el registrado sigue arrojando señales de alarma: en septiembre, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hubo una nueva contracción en el sector privado del 0,2% mensual desestacionalizado, cifra que equivale a la pérdida de 10.606 empleos respecto al mes anterior.
EL INFORME
Ni público ni privado: El empleo sigue cayendo y no hay reforma que lo salve
Un nuevo informe confirma que el proceso de destrucción de empleo, tanto público como privado, en la era Milei aún no frenó... y no hay reforma que lo salve.
Pero, según el informe de 'Politikon Chaco' que analiza los datos, es la cuarta caída consecutiva en ese nivel por lo que, producto de ello, entre junio y septiembre se perdieron 48.997 empleos privados formales en todo el país.
Se confirma así una tendencia al deterioro persistente del mercado laboral formal de 2025, en el marco de la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Además, según el mismo informe, la serie desestacionalizada del empleo se ubica 2,4% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 154.382 empleos desde el inicio de la gestión libertaria en el segmento privado formal.
En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde agosto de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión, lo que marca que el proceso de destrucción de empleo no frenó.
Desempleo por actividad: La construcción, la más golpeada
En cuanto al desempeño mensual por sectores de actividad, se destacan la baja en la Construcción (-0,2%), el Comercio (-0,2%) y la Industria Manufacturera (-0,4%).
Pero, si se comparan los niveles de empleo de septiembre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, son diez los sectores que presentan caídas y apenas tres los que muestran mejoras. Y en ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor perdida de puestos de trabajo (-14,6%).
En tanto, en la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 0,4% respecto a septiembre de 2024 que, en términos absolutos, representa una muy pérdida de 25.850 empleos en el último año.
17 de 24 provincias tuvieron retrocesos mensuales
Según gráficos del mismo informe, si se mira por provincias el panorama negativo, lejos de cambiar se afirma con mayor intensidad que antes.
Solo 7 distritos presentaron mejoras mensuales: Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,3%), Santiago del Estero (+0,3%), Tucumán (+0,2%), Neuquén (+0,2%), Río Negro (+0,1%) y San Juan (+0,1%).
Mientras que 17 registraron caídas con brechas de desempeño considerables: 4 distritos presentaron bajas leves (-0,1%), otras 2 muestran en el otro extremo caídas más fuertes (-1,2%).
Pero si se compara respecto a noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, a nivel país está aún 2,4% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 154.382 empleos como se indicó previamente.
Entre las provincias, apenas cuatro logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023:
- Neuquén con 3,1% (+4.449 empleos),
- Tucumán con 0,4% (+597 empleos),
- Mendoza con 0,2% (+559 empleos) y
- Río Negro con 0,1% (+80 empleos).
Por el contrario, las veinte jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno...
