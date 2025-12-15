Ni público ni privado: El empleo sigue cayendo y no hay reforma que lo salve

image

Desempleo por actividad: La construcción, la más golpeada

En cuanto al desempeño mensual por sectores de actividad, se destacan la baja en la Construcción (-0,2%), el Comercio (-0,2%) y la Industria Manufacturera (-0,4%).

Pero, si se comparan los niveles de empleo de septiembre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, son diez los sectores que presentan caídas y apenas tres los que muestran mejoras. Y en ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor perdida de puestos de trabajo (-14,6%).

image

En tanto, en la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 0,4% respecto a septiembre de 2024 que, en términos absolutos, representa una muy pérdida de 25.850 empleos en el último año.

17 de 24 provincias tuvieron retrocesos mensuales

Según gráficos del mismo informe, si se mira por provincias el panorama negativo, lejos de cambiar se afirma con mayor intensidad que antes.

Solo 7 distritos presentaron mejoras mensuales: Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,3%), Santiago del Estero (+0,3%), Tucumán (+0,2%), Neuquén (+0,2%), Río Negro (+0,1%) y San Juan (+0,1%).

Mientras que 17 registraron caídas con brechas de desempeño considerables: 4 distritos presentaron bajas leves (-0,1%), otras 2 muestran en el otro extremo caídas más fuertes (-1,2%).

Pero si se compara respecto a noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, a nivel país está aún 2,4% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 154.382 empleos como se indicó previamente.

image

Entre las provincias, apenas cuatro logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023:

- Neuquén con 3,1% (+4.449 empleos),

- Tucumán con 0,4% (+597 empleos),

- Mendoza con 0,2% (+559 empleos) y

- Río Negro con 0,1% (+80 empleos).

Por el contrario, las veinte jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno...

Otras noticias de Urgente24

Hoy salta el ganador: Francisco de Narváez se queda con Carrefour... o no

En Chile, José Kast (derecha) ganó por casi 17 puntos a Jeannette Jara (izquierda)

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Europa endurece el control online: Shein y Alibaba bajo la lupa por productos peligrosos