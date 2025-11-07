La IA esta lejos de ser el verdadero enemigo del empleo

Las empresas justificaron los recortes por la necesidad de operar con mayor eficiencia y liberar recursos para invertir en IA. Meta también redujo su unidad de inteligencia artificial. Los primeros afectados fueron justamente los trabajadores de oficina, el grupo señalado por Silicon Valley como más expuesto.

Los números detrás del mito

Pese al ruido mediático, los datos cuentan una historia diferente. Las empresas estadounidenses anunciaron casi un millón de despidos en lo que va del año, un 50% más que en 2024, aunque el motivo principal no es tecnológico sino macroeconómico. La tasa de contratación cayó al nivel más bajo en una década y más de una cuarta parte de los desempleados lleva medio año sin conseguir trabajo.

Erik Brynjolfsson, investigador de la Universidad de Stanford, detectó que el empleo entre jóvenes de 22 a 25 años en sectores expuestos a la IA, como el desarrollo de software, cayó 13% entre fines de 2022 y comienzos de 2025 en comparación con trabajadores mayores.

En ocupaciones menos expuestas, el empleo creció de manera pareja.

Un estudio de Harvard con datos de Revelio Labs llegó a conclusiones similares. Las empresas que contrataron talento para áreas vinculadas a la IA redujeron su búsqueda de personal junior. La causa no fue el reemplazo tecnológico, sino el endurecimiento de las condiciones financieras y el freno en la inversión.

El Economic Innovation Group observó que entre 2022 y 2025 la tasa de desempleo del grupo más expuesto a la IA subió apenas 0,3 puntos porcentuales, frente a casi 1 punto para el menos expuesto. La supuesta ola de reemplazo masivo no aparece reflejada en las estadísticas.

Un ciclo que se enfría

La explicación más sólida pasa por el ciclo económico. La economía de los servicios profesionales se desacelera después del auge pospandemia. Sectores como tecnología, consultoría, medios y servicios empresariales crecieron con fuerza en 2021 y 2022 y ahora atraviesan una etapa de ajuste.

El fenómeno también se replica en la Argentina. Después del rebote poscovid, la demanda de perfiles tecnológicos y profesionales perdió dinamismo.

Según el portal Bumeran, las búsquedas laborales en tecnología retrocedieron 40% interanual, mientras que los salarios reales permanecen estancados.

Incluso en el desarrollo de software, el rubro más vinculado a la inteligencia artificial, se observa un patrón de auge y caída. Las búsquedas se duplicaron durante 2020 y 2021 impulsadas por startups y consultoras, pero comenzaron a desplomarse a partir de mediados de 2023.

El capital de riesgo, que había financiado ese crecimiento, también se retrajo.

Las inversiones de venture capital en América Latina cayeron 70% respecto de los máximos de 2021, según la Asociación Latinoamericana de Capital Privado (LAVCA). Las empresas hoy priorizan rentabilidad sobre expansión.

El contexto local

En el contexto argentino, el relato del empleo desplazado por la inteligencia artificial adquiere un matiz diferente. La combinación de inflación persistente, ajuste fiscal y contracción del crédito genera un clima de desconfianza estructural.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que la tasa de informalidad laboral en el país ronda el 42% de la población ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC) del cuarto trimestre de 2024.

Esto implica que casi la mitad de los trabajadores carece de registro formal, obra social o jubilación.

En materia de adopción tecnológica, un estudio de Bain & Company advierte que el 67% de las empresas argentinas tienen menos del 20% de sus iniciativas de IA en etapa de escalado, lo que muestra que la transformación está lejos de estar madura. A su vez, un informe de Randstad Argentina indica que el 81% de las empresas ya aplica IA de algún tipo, aunque no especifica si esa aplicación reemplaza o desplaza trabajadores.

La conclusión es que el fenómeno no es tanto la adopción de algoritmos, sino una economía que no absorbe talento, con alta informalidad y un mercado laboral vulnerable al menor crecimiento.

En la Argentina, el escenario laboral sigue marcando fuertes desigualdades. Los jóvenes, en particular, enfrentan tasas de informalidad de cerca del 59% entre quienes tienen menos de 29 años, mucho más que el promedio. El ingreso real de muchos profesionales está estancado, mientras la economía colectiva no ofrece suficientes vacantes formales para absorber las nuevas generaciones.

La visión de que la IA es la “culpable” se convierte, entonces, en un distractor y el verdadero problema es la falta de crecimiento, de inversión productiva y de formalización.

Hacer responsable a la tecnología puede esconder la "responsabilidad económica".

Una desaceleración internacional

Los datos de The Economist y del Yale Budget Lab tampoco registran un cambio estructural en la composición de los empleos desde la aparición de ChatGPT. La desaceleración impacta sobre todo en los jóvenes graduados, que suelen ser los más golpeados en las fases contractivas.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconoció que las empresas están contratando menos graduados, aunque aclaró que se trata de un fenómeno cíclico.

Históricamente, el desempleo juvenil crece entre 1,5 y 2 veces más rápido que la tasa general cuando la economía se enfría.

La brecha salarial entre universitarios y trabajadores sin título se estancó. Los graduados representan hoy un tercio de los desempleados de largo plazo frente a una quinta parte hace dos décadas. En la Argentina, la tendencia es similar. Los ingresos profesionales crecen por debajo de la inflación, mientras que los oficios y empleos técnicos muestran una demanda más estable.

IA: Lo que se viene

La inteligencia artificial no está destruyendo empleo, aunque sí modifica su estructura. Las tareas rutinarias son cada vez más automatizadas y eso obliga a los trabajadores a migrar hacia actividades de mayor valor agregado.

En la Argentina, la adopción de herramientas de inteligencia artificial todavía se encuentra en una fase inicial. Un estudio de Randstad reveló que ocho de cada diez empresas argentinas ya incorporan algún tipo de solución de IA en sus operaciones, aunque la mayoría se limita a usos básicos, como chatbots, análisis de datos o automatización de tareas.

Otro relevamiento de Bain & Company señala que el 67% de las firmas locales tiene menos del 20% de sus proyectos de IA en una etapa de escala, lo que evidencia un proceso de adopción incipiente y fragmentado.

Culpar a la inteligencia artificial por la precarización laboral puede resultar tentador, pero equivocado.

La amenaza real no proviene de la tecnología, sino de una economía que no crece, no innova y no logra absorber talento, con o sin algoritmos.

