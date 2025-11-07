Google sigue generando herramientas para que jóvenes de todo el mundo se instruyan en diferentes áreas. Es por esta razón que lanzaron un curso sobre inteligencia artificial que está generando furor y al cual muchos se quieren inscribir. ¿Cómo hacerlo?
Google lanzó un curso gratuito sobre inteligencia artificial que genera furor: cómo acceder
Google y la inteligencia artificial se unen para traer un curso gratuito al que muchos quieren acceder. Cómo anotarse.
Este curso gratuito sobre inteligencia artificial es uno de los más aclamados por estudiantes y jóvenes que quieren seguir capacitándose en este área. La IA avanza a pasos muy grandes y sin duda entender y aprender sobre ella es uno de los requisitos para el futuro.
Google lanza curso gratuito sobre IA
El curso se llama Capacita+ aprende IA con Google Cloud y se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre de manera virtual y presencial, con elección de cada uno. Se espera que acudan unos 200.000 solicitantes y está dirigido a América Latina.
Esta formación está orientada a estudiantes y profesionales que quieran aprender sobre inteligencia artificial y de qué manera de puede utilizar en el ámbito educativo y laboral. El acceso es libre desde cualquier país de Latinoamérica y la inscripción es sencilla.
La iniciativa busca promover el aprendizaje y la adopción de herramientas de inteligencia artificial entre diversos perfiles académicos y laborales, sin la necesidad de que tengan conocimientos previos. Una introducción a este mundo que es fascinante y que, sin duda, será el futuro.
Desde Google esperan contar con más de 200.000 solicitantes de distintas partes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y demás países de Latinoamérica. Los participantes van a poder utilizar las herramientas de Gemini en Google Workspace y NotebookLM.
La inscripción se realiza exclusivamente en el sitio oficial de Cloudonair with Google, donde se debe completar el registro y contar con un correo electrónico de Gmail que esté en uso. Tras esto cada uno de los inscriptos recibirá un mail con la confirmación y enlace para participar.
