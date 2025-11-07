Google lanzó un curso gratuito sobre inteligencia artificial que genera furor: cómo acceder

Desde Google esperan contar con más de 200.000 solicitantes de distintas partes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y demás países de Latinoamérica. Los participantes van a poder utilizar las herramientas de Gemini en Google Workspace y NotebookLM.

La inscripción se realiza exclusivamente en el sitio oficial de Cloudonair with Google, donde se debe completar el registro y contar con un correo electrónico de Gmail que esté en uso. Tras esto cada uno de los inscriptos recibirá un mail con la confirmación y enlace para participar.

