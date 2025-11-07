Otro cachetazo a los docentes: Vuelven a aplicar el impuesto a las ganancias

Ahora, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió revocar la medida cautelar oportunamente dictada, mediante la cual se había suspendido preventivamente la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes docentes, por considerar que la parte actora (CTERA) carecía de legitimación activa.

Advertencia del Gobierno de Santa Fe

Ante esto, desde el gobierno santafesino remarcan que los agentes deberán presentar o actualizar el formulario F.572 Web, accediendo con clave fiscal al servicio Siradig – Trabajador, a fin de declarar cargas de familia, otros ingresos y/o gastos deducibles que correspondan al período fiscal 2025.

La información que se incorpore en el formulario podrá corresponder al período comprendido entre enero y noviembre del año en curso, a fin de que sea tenida en cuenta en el cálculo del impuesto, debiendo realizar esta presentación hasta el día domingo 16 de noviembre inclusive, para que la misma pueda ser considerada en la liquidación de haberes del presente mes.

Nuevo golpe al bolsillo docente

Rápidamente, AMSAFÉ salió al cruce y expresó su "absoluto rechazo". Desde el gremio santafesino también hicieron hincapé en la cautelar impulsada por CTERA que había permitido que la Justicia ordenara al Gobierno de Santa Fe abstenerse de aplicar el tributo, reconociendo el principio de que "el salario no es ganancia".

Gracias a esa resolución, durante más de un año los docentes santafesinos no sufrieron retenciones, lo que representó un alivio en medio de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Sin embargo, todo se vio caer.

Para AMSAFÉ esta determinación "significa un nuevo golpe al bolsillo docente" y "desconoce derechos conquistados colectivamente". Por medio de un comunicado, el sindicato exigió la eliminación definitiva del impuesto a las y los trabajadores y reiteró su postura histórica:

La nota presentada al ministro estuvo acompañada por un relevamiento propio de las delegaciones departamentales, que evidencia inconsistencias y demoras en distintas regionales. Para AMSAFE, el reclamo no es aislado: se enmarca en una defensa integral de la carrera docente, la estabilidad laboral y la transparencia de los concursos.

Desde el sindicalismo, advierten que el retorno de las retenciones será "la chispa que puede encender un nuevo ciclo de protestas".

El mensaje es claro: sin paritaria, sin diálogo y con nuevos descuentos, el frente gremial se endurecerá.

