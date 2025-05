Paro docente en Santa Fe: Pullaro amenaza con descontar el día pero Amsafé no recula

"El gremio no está cerrado al diálogo pero la paritaria ofrecida es insuficiente porque no reconoce las deudas, el tema del concurso, el pago a término a los jubilados ni la derogación de la reforma previsional aprobada en 2024". "El gremio no está cerrado al diálogo pero la paritaria ofrecida es insuficiente porque no reconoce las deudas, el tema del concurso, el pago a término a los jubilados ni la derogación de la reforma previsional aprobada en 2024".

Sobre eso, aseguró que la Provincia "adeuda de enero 2024 un 22,4% por la devaluación del primer mes del año 2024; un 23% por inflación total de 2024 y de este primer trimestre de 2025 otorga un aumento del 5% cuando la inflación 9.5%" En este sentido lamenta que "la pérdida del poder adquisitivo es enorme para toda la docencia y con salarios por debajo de la línea de la pobreza".

El Gobierno de Santa Fe retruca

Sin embargo, la gestión provincial busca ganar la pulseada por lo que, la secretaria general del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Martín, anticipó en conferencia de prensa que este miércoles las escuelas públicas estarán abiertas y pidió a los padres que manden a sus hijos.

"Queremos pedirles a todos los padres y madres de la provincia que lleven a sus chicos a las escuelas, que este miércoles van a estar abiertas. Nosotros estamos convencidos que en los aprendizajes cada día cuenta, y hay mucho por hacer", sostuvo y recordó los resultados de la prueba Aprender insistiendo con que la única manera de revertirlo es con los alumnos en las instituciones educativas.

Por otra parte, la funcionaria destacó que aquel docente que quiera asistir a trabajar, tiene que hacer una declaración jurada de presentación de servicios para corroborar que "aquel que trabaja, cobra; quien no lo haga, no".

Como cierre, Martín no esquivó el tema e hizo hincapié en el ofrecimiento del gobierno santafesino durante la paritaria. En ese sentido consideró que "es la mejor propuesta".

"Nosotros vivimos en un contexto de dificultad, si ustedes recuerdan la pauta salarial que fija el Gobierno nacional es del 1 %. Sin embargo, nosotros entendemos el esfuerzo, el sacrificio, y en el marco de todas las necesidades que hay, este es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia para sostener los salarios de los trabajadores del Estado", concluyó.

