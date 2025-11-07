Martín Llaryora, cara a cara con Diego Santilli: Negociación en marcha y 2027 en juego

Para Llaryora, esto último sería crucial en torno a poder mostrar algunos hitos de gestión. Se trata de una de las claves internas del PJ cordobés, que hace más de 25 años se sostiene en el poder con la obra pública como base fundamental a la hora de encarar periodos electorales, donde se deben mostrar resultados tangibles.

Durante el 2024, el mandatario cordobés se mostró proactivo en apoyar a la administración de Javier Milei en el Congreso para poder destrabar recursos. Sin embargo, esa postura le valió pocos resultados, consiguiendo apenas algunas concesiones, lo que lo llevó a tomar una posición crítica durante el 2025.

Respecto a esto último, la interlocución de Guillermo Francos sufrió un fuerte deterioro. De hecho, el propio Llaryora evitó al ex jefe de Gabinete en los últimos meses y en cada oportunidad que tuvieron de cruzarse por considerar que el funcionario no tenía influencia sobre “la caja” de Nación.

Un desafío para Diego Santilli

Este último sería el desafío central de Santilli. Poder romper con la inercia que le dejó el anterior negociador con los gobernadores sería clave para el éxito de su gestión, con la conocida limitación del superávit fiscal aún rigiendo.

Dominar las conversaciones con un gobernador como Llaryora le demandará al nuevo funcionario tener listo un menú de respuestas que puedan aplacar los ánimos y conseguir el acompañamiento legislativo. Solo así podría lograr la convivencia que en la Casa Rosada buscan instalar con los gobernadores catalogados como “razonables”.

