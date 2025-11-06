Milei criticó el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: "son resultados locales"

En la Argentina no hay monto mínimo de robo: se condenan todos. Para que el crimen sea castigado, hay que hacer reformas. Por eso hoy les quiero anticipar: a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia. En la Argentina no hay monto mínimo de robo: se condenan todos. Para que el crimen sea castigado, hay que hacer reformas. Por eso hoy les quiero anticipar: a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia.

El Presidente inició su discurso en el America Business Forum haciendo hincapié en el ordenamiento económico global.

“El capitalismo es el único sistema justo” insistió.

En el viaje a Florida, el titular de la Casa Rosada está acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el flamante canciller, Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el aeropuerto de Miami los recibió el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El el Forum, se reunió un ex deportista relacionada con el conservadurismo y la monarquía española: Rafael Nadal.