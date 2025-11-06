"Vamos a hacer a Argentina y America Great Again. Es un honor estar rodeado de figuras tan destacables como Trump, un amigo tanto personal como de la Argentina. También me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos: Lionel Messi", señaló Milei.
"NO SE DEJEN INTIMIDAR"
Milei criticó el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: "son resultados locales"
El primer mandatario argentino Javier Milei disertó en el America Business Forum de Miami. Envió elogios a Donald Trump y Lionel Messi.
Al referirse al capitán de la Selección Argentina dijo: "llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión pueden generar milagros. La prueba de que a veces puedo felicitar a un zurdo".
Luego, se refirió al triunfo de los demócratas en la ciudad más poblada de la Unión: Nueva York.
"Se trata de resultados locales. No tienen demasiado que ver con la política nacional" analizó.
"En la Argentina no hay monto mínimo de robo"
El primer mandatario hizo referencia a la reforma de las leyes penales y resaltó:
El Presidente inició su discurso en el America Business Forum haciendo hincapié en el ordenamiento económico global.
“El capitalismo es el único sistema justo” insistió.
En el viaje a Florida, el titular de la Casa Rosada está acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el flamante canciller, Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En el aeropuerto de Miami los recibió el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
El el Forum, se reunió un ex deportista relacionada con el conservadurismo y la monarquía española: Rafael Nadal.