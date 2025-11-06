ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir el fin de semana más esperado para muchos: el inicio de las colectividades, la fiesta más convocante que reúne a muchos habitantes. Como si ello fuera poco, la agenda continúa con gran cantidad de actividades y entretenimiento para los más pequeños.
Finde en Rosario: Colectividades, Erreway, Gabriel Rolón y más
El primer fin de semana de noviembre llega con un abanico de propuestas en Rosario. Música, cultura, espectáculos completan una agenda cargada.
Colectividades en Parque Nacional a la Bandera
Colectividades 2025 será muy especial, ya que se enmarca dentro de los festejos de los 300 años de la ciudad. Las y los inmigrantes que llegaron a la ciudad fueron parte fundamental del crecimiento y desarrollo de Rosario y la tradicional fiesta es la expresión más acabada del vínculo entre ellos y la ciudad.
El encuentro cuenta con más de 40 stands distribuidos a lo largo y a lo ancho del Parque Nacional a la Bandera con una oferta variada de platos y bebidas típicas.
* Viernes y sábado desde las 19 hasta la 1.30. Domingo de 19 a 0.30. Gratis.
Erreway en Metropolitano
Tras el éxito de su gira por varios países y los sold out en tiempo récord en el Movistar Arena, la banda anuncia su esperada gira nacional y Rosario no podía quedarse sin su fecha. Se vivirá un encuentro imperdible donde miles de seguidores podrán revivir la magia de las canciones que hicieron historia y que siguen emocionando a nuevas generaciones.
* Domingo 20.30. Entradas $50.000.
Gabriel Rolón en Teatro Astengo
"Palabra Plena" es una invitación a habitar el lenguaje con profundidad y sentido. Un espectáculo que explora la potencia transformadora de las palabras verdaderas, aquellas que nos atraviesan, nos definen y nos comprometen. Porque no toda palabra dice algo de nosotros: solo la que lleva nuestra sangre es realmente plena.
Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra.
La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida.
* Domingo a las 16. Precios a partir de $36.800.
Valeria Lynch en Bioceres Arena
En una noche única, la artista repasará sus grandes éxitos y nuevas canciones junto a su banda. Con más de 50 años de carrera, reconocida por el New York Times como una de las cinco mejores cantantes del mundo, Valeria continúa conquistando escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, reafirmando su lugar como la máxima exponente de la música popular argentina.
* Sábado a las 20. Valor $50.000 en adelante.
Coti en Teatro Astengo
El cantautor regresa a su ciudad natal con su tour 2025. Con un show vibrante que invita a cantar, bailar y emocionarse, el músico repasa los grandes éxitos que marcaron su carrera y presenta nuevas versiones de sus canciones más populares.
* Sábado a las 21. De $34.500.
Jairo en Teatro el Círculo
Vuelve a Rosario una de las grandes voces de habla hispana, con un show que combina historia, emoción y nuevas melodías. Acompañado por su banda y con la participación especial de su nieto Fran Posse, promete una noche mágica donde la música une a toda la familia.
* Sábado a las 21. Precios a partir de $29.800.
Gabriel "Puma" Goity con 'Cyrano' en Teatro Brodway
Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane.
* Viernes y sábado a las 20.30. A partir de $30.000.
Entretenimiento para los más chicos
La Granja de la Infancia
Un paseo en la ciudad donde llenarse de verde, correr, saltar y trepar, descubrir oficios y experiencias, pensar con las manos e imaginar lo que vendrá.
Una Granja donde todo palpita, produce vida, crece y se transforma. 5 hectáreas de paisaje con lomas, senderos, cascadas, puentes, animales, casitas en los árboles. Vivero, huerta orgánica y jardín de mariposas para regar, sembrar, descubrir lombrices, ser parte de la naturaleza y sus sucesos.
* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).
El Jardín de los Niños
La máquina de imaginar. Un parque como homenaje a la imaginación y a la creación. Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Con espacios para sentarse bajo los árboles, donde es posible traer comida y bebida y hacer un picnic juntos.
Un mundo de poleas, planos inclinados, engranajes y mecanismos a la vista para recuperar el asombro y poner el cuerpo en juego: La Máquina de Volar, La Máquina de Trepar y la Máquina de Sonar.
* Viernes, sábado y domingo de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).
