Finde en Rosario: Colectividades, Erreway, Gabriel Rolón y más

* Domingo 20.30. Entradas $50.000.

image Camila, Benjamín y Felipe repasan en una noche sus grandes canciones en una noche cargada de emoción y nostalgia.

Gabriel Rolón en Teatro Astengo

"Palabra Plena" es una invitación a habitar el lenguaje con profundidad y sentido. Un espectáculo que explora la potencia transformadora de las palabras verdaderas, aquellas que nos atraviesan, nos definen y nos comprometen. Porque no toda palabra dice algo de nosotros: solo la que lleva nuestra sangre es realmente plena.

Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra.

La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida.

* Domingo a las 16. Precios a partir de $36.800.

image El psicoanalista vuelve a la ciudad.

Valeria Lynch en Bioceres Arena

En una noche única, la artista repasará sus grandes éxitos y nuevas canciones junto a su banda. Con más de 50 años de carrera, reconocida por el New York Times como una de las cinco mejores cantantes del mundo, Valeria continúa conquistando escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, reafirmando su lugar como la máxima exponente de la música popular argentina.

* Sábado a las 20. Valor $50.000 en adelante.

Coti en Teatro Astengo

El cantautor regresa a su ciudad natal con su tour 2025. Con un show vibrante que invita a cantar, bailar y emocionarse, el músico repasa los grandes éxitos que marcaron su carrera y presenta nuevas versiones de sus canciones más populares.

* Sábado a las 21. De $34.500.

Jairo en Teatro el Círculo

Vuelve a Rosario una de las grandes voces de habla hispana, con un show que combina historia, emoción y nuevas melodías. Acompañado por su banda y con la participación especial de su nieto Fran Posse, promete una noche mágica donde la música une a toda la familia.

* Sábado a las 21. Precios a partir de $29.800.

image Grandes clásicos y nuevas canciones.

Gabriel "Puma" Goity con 'Cyrano' en Teatro Brodway

Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane.

* Viernes y sábado a las 20.30. A partir de $30.000.

Entretenimiento para los más chicos

La Granja de la Infancia

Un paseo en la ciudad donde llenarse de verde, correr, saltar y trepar, descubrir oficios y experiencias, pensar con las manos e imaginar lo que vendrá.

Una Granja donde todo palpita, produce vida, crece y se transforma. 5 hectáreas de paisaje con lomas, senderos, cascadas, puentes, animales, casitas en los árboles. Vivero, huerta orgánica y jardín de mariposas para regar, sembrar, descubrir lombrices, ser parte de la naturaleza y sus sucesos.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).

El Jardín de los Niños

La máquina de imaginar. Un parque como homenaje a la imaginación y a la creación. Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Con espacios para sentarse bajo los árboles, donde es posible traer comida y bebida y hacer un picnic juntos.

Un mundo de poleas, planos inclinados, engranajes y mecanismos a la vista para recuperar el asombro y poner el cuerpo en juego: La Máquina de Volar, La Máquina de Trepar y la Máquina de Sonar.

* Viernes, sábado y domingo de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

