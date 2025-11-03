La figura mundial que quiere Rosario Central

Rosario Central esta dulce, acaba de clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y a los octavos de final del Torneo Clausura, además es líder de la zona “B” y de la tabla general, y, por si fuera poco, hace unos meses volvió Ángel Di María. Esto no parece ser suficiente para el “Canalla”, ya que ahora su presidente Gonzalo Belloso quiere traer a Neymar.
Rosario Central dio la noticia del día lunes, su presidente, Gonzalo Belloso, quiere traer a una figura de talla mundial.
Rosario Central: Di María y Neymar juntos
El presente de Neymar no es el mejor, al igual que el del Santos. El futbolista tiene la lucidez de siempre pero su estado físico no lo acompaña, regresó a Brasil para recuperar su nivel y volver a la selección de su país y al fútbol europeo, pero los planes no salieron como lo había pensado.
Las lesiones hicieron estragos con su físico, su vida nocturna no ayuda y encima el Santos pelea el descenso y podría volver a perder la categoría. Ahora lo que se sabe de su continuidad en el “Peixe” es que ninguna de las partes está muy convencida en continuar el vínculo.
Por el lado de Neymar la cosa es simple, si Santos se salva del descenso está dispuesto a continuar y renovar su vínculo, no jugaría la Serie “B” a tan poco del Mundial. Pero por el lado del club no están convencidos en extenderle el contrato, ya que no ha rendido como esperaban, además la exposición mediática perjudicó al equipo deportivamente.
Acá es donde Gonzalo Belloso entra y quiere sacar provecho, como si se tratase de una pareja en crisis y un tercero entra a quedarse con una de las partes. El presidente de Rosario Central quiere seducirlo a Neymar para que llegue en enero de 2026 (finaliza su contrato con Santos en diciembre de 2025) para vestir la camiseta “Canalla”, y tiene con qué.
Primero y lo más importante, está su ex compañero del PSG Ángel Di María, el argentino y el brasilero pasaron varias temporadas en la capital francesa y forjaron una relación, es más, “Fideo” supo declarar que le gustaría tener a Neymar en el clásico con Newell´s.
Los otros motivos son puramente deportivos, Rosario Central es uno de los mejores, sino el mejor, equipos del fútbol argentino, jugará Copa Libertadores 2026 en fase de grupos. Además, está muy bien posicionado para ganar el Torneo Clausura, y de hacerlo sería más vidriera para conquistar a Neymar.
Las armas para que llegue están, el contacto ya se hizo, habrá que ver so el brasilero considera suficiente a Rosario Central como para lograr su objetivo, volver a la Selección de Brasil (Ancelotti no lo citó nunca hasta ahora) y disputar el Mundial de 2026.
