La figura mundial que quiere Rosario Central

Primero y lo más importante, está su ex compañero del PSG Ángel Di María, el argentino y el brasilero pasaron varias temporadas en la capital francesa y forjaron una relación, es más, “Fideo” supo declarar que le gustaría tener a Neymar en el clásico con Newell´s.

Los otros motivos son puramente deportivos, Rosario Central es uno de los mejores, sino el mejor, equipos del fútbol argentino, jugará Copa Libertadores 2026 en fase de grupos. Además, está muy bien posicionado para ganar el Torneo Clausura, y de hacerlo sería más vidriera para conquistar a Neymar.

Las armas para que llegue están, el contacto ya se hizo, habrá que ver so el brasilero considera suficiente a Rosario Central como para lograr su objetivo, volver a la Selección de Brasil (Ancelotti no lo citó nunca hasta ahora) y disputar el Mundial de 2026.

