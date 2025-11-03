El insólito pedido del Pulpo González al Chiqui Tapia: "Que nos permitan..."

"Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también", solicitó el mediocampista ex Boca, que se ilusiona con luchar el título en medio de la lucha por la permanencia.

A su vez tras el empate sin goles con Godoy Cruz, el ex futbolista de Lanús y Racing, entre otros, agregó: "Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título".

No obstante, hay una mala para el conjunto que viste de verde y negro. El reglamento de AFA plantea que si un club se encuentra en zona de descenso o debe disputar un desempate para evitarlo, queda excluido de las instancias finales. En ese caso, su lugar lo ocuparía el siguiente equipo mejor ubicado en la Zona B, que hoy sería Gimnasia y Esgrima La Plata.

Embed El Pulpo González y el pedido de San Martín de San Juan para la #LigaProfesional: "SI ESTAMOS ENTRE LOS OCHO, QUE NOS PERMITAN COMPETIR POR ESE TÍTULO".



@PasoaPaso @omarporcel pic.twitter.com/1AQDTjomar — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2025

Te puede interesar, también...

Hinchas de River estallados y Miguel Borja se refugió en la Biblia tras el penal atajado

¿Qatar mata fútbol argentino?: Chiqui Tapia, Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy

Preocupación por Franco Mastantuono: se lesionó y no se sabe nada de su vuelta

Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Qué jugadores de Boca y River no deben jugar el Superclásico