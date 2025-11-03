Este domingo (2/11) San Martín de San Juan consiguió un punto de oro en el Estadio Feliciano Gambarte en el clásico ante Godoy Cruz Antonio Tomba. El Verdinegro igualó 0-0 ante el Expreso Bodeguero y logró sumar de cara a la permanencia en la Primera División. Diego 'El Pulpo' González le habló al Chiqui Tapia...
CURIOSO
El insólito pedido del Pulpo González al Chiqui Tapia: "Que nos permitan..."
Diego Pulpo Gónzalez, mediocampista de San Martín de San Juan, elevó un curioso pedido para la AFA que comanda el Chiqui Tapia.
El Santo Sanjuanino acumula 27 puntos en la Tabla Anual, misma cantidad que Aldosivi de Mar del Plata, que volvió a sumar de a tres esta fecha (venció el sábado 1/11 a Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1) y se aferra al sueño de quedarse en la élite de nuestro fútbol.
Godoy Cruz tiene 28 unidades, por lo que no está salvado del descenso. Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba y Sarmiento de Junín -que tiene un partido menos-, ostentan 30. Todo muy parejito. Todo muy apretadito.
En cuanto al clásico cuyano, no fue una buena presentación de ninguno de los dos equipos, así que establecer a alguno como claro dominador es difícil. Quien sí estuvo más cerca fue Godoy Cruz, ya que logró marcar sobre el final del 1T pero luego el tanto fue anulado por el VAR debido a un offside previo de Santino Andino, la joyita y la esperanza de los mendocinos.
El volante de San Martín de San Juan, Diego 'Pulpo' González, le exigió a la AFA que le permita a su equipo disputar los playoffs del Torneo Clausura 2025 en caso de descender.
"Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también", solicitó el mediocampista ex Boca, que se ilusiona con luchar el título en medio de la lucha por la permanencia.
A su vez tras el empate sin goles con Godoy Cruz, el ex futbolista de Lanús y Racing, entre otros, agregó: "Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título".
No obstante, hay una mala para el conjunto que viste de verde y negro. El reglamento de AFA plantea que si un club se encuentra en zona de descenso o debe disputar un desempate para evitarlo, queda excluido de las instancias finales. En ese caso, su lugar lo ocuparía el siguiente equipo mejor ubicado en la Zona B, que hoy sería Gimnasia y Esgrima La Plata.
