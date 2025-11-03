Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Post-derrota, el Muñeco Gallardo suspendió la conferencia de prensa, algo que viene sucediendo últimamente. El público presente en el Monumental hizo tronar las canciones que reflejan las crisis más profundas que puede atravesar un club de fútbol ("jugadores, la c**** de su madre", "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y demás himnos riverplatenses...").

image Este River no tiene cura. Al menos en lo inmediato. Está totalmente podrido.

Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La victoria agónica en UNO dejó a Boca Juniors al borde de clasificar a la siguiente Copa Libertadores, contienda a la que no acudió en 2024 y 2025. En ese sentido, está obligado a hacer un buen papel en la recta final del Torneo Clausura para meterse directamente mediante la tabla anual; o, en todo caso, consagrarse campeón.

Actualmente está segundo en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, que tiene 52. De lograr un empate en el Superclásico el próximo fin de semana, se asegurará que el Millonario no lo alcance en la Clasificación General y, por ende, tendría pie y medio dentro del mayor trofeo del continente. Sin embargo, deberá esperar, con ese escenario, lo que suceda con Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51).

Si le gana a River, es más que obvio... sacará boleto a la siguiente Libertadores. Si pierde ante el conjunto de Marcelo Gallardo, deberá ganarle a Tigre en la última fecha para no comprometer su clasificación.

image Tabla Anual actualizada. 1º y 2º clasifican a la fase de grupos de la Libertadores de manera directa, el 3º, va a Fase previa. (Foto: Promiedos.com).

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millo volvió a poner en riesgo su presencia en el galardón que conquistó en cuatro oportunidades.

El conjunto de Núñez necesita ganar los dos partidos que le quedan (ante Boca y ante Vélez) y esperar que el Xeneize no gane su último encuentro ante Tigre. Además, tendrá que cosechar más puntos que Argentinos y Riestra, para mantener su tercer puesto.

Más allá de esta situación complicada, el Millonario podría recibir ayuda de sus competidores: si Rosario Central o el CABJ salen campeones del Torneo Clausura, liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos. Al mismo tiempo, en caso de salir campeón del torneo local, conseguirá la clasificación directa.

image Es raro ver esta imagen de Marcelo Gallardo. Hasta impropio...

