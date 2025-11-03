Bover es el Yin y el Yang. Boca, si bien jugó un mal partido, ganó de manera agónica en 1 y 57 contra Estudiantes de La Plata e hilvanó su segunda victoria consecutiva. River, 24 horas después de haber elegido a Stefano Di Carlo como presidente por gran mayoría, cayó ante GELP y cantó "que se vayan todos"...
ASOMA EL SÚPERCLASICO
Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Boca ganó en La Plata y River perdió de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la previa del clásico. Qué necesita Bover para sacar boleto a la Libertadores.
El Xeneize dio un gran golpe sobre la mesa en La Plata. En el primer turno del domingo (2/11), el cuadro de La Ribera sacó agua de las piedras ante el Pincha, que con poco lo complicó mucho al equipo de Claudio Úbeda.
Exequiel Zeballos, que falló el penal que generó sobre el final del primer tiempo y convirtió un gol en el amanecer del complemento, fue la figura de la visita y se ganó un lugar dentro de los 11 que estarán el próximo domingo (9/11) en La Bombonera para disputar el Superclásico.
En el cierre de la jornada, el Millonario volvió a caer como local, y, de esta manera, acumuló su cuarta derrota al hilo como local (Palmeiras, Deportivo Riestra, Sarmiento (J) y Gimnasia y Esgrima La Plata), algo que no sucedía desde 1926.
Poco y nada para rescatar de este River de Gallardo. Lautaro Rivero y los centros desde el sector izquierdo de Marcos Acuña. No mucho más. River juega mal al fútbol desde que comenzó el año y así fue durante la mayoría de este 2025. Tuvo un 'veranito' entre abril y mayo, pero esas victorias, sin lugar a dudas, confundieron a mucha gente también...
Post-derrota, el Muñeco Gallardo suspendió la conferencia de prensa, algo que viene sucediendo últimamente. El público presente en el Monumental hizo tronar las canciones que reflejan las crisis más profundas que puede atravesar un club de fútbol ("jugadores, la c**** de su madre", "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y demás himnos riverplatenses...").
Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026
La victoria agónica en UNO dejó a Boca Juniors al borde de clasificar a la siguiente Copa Libertadores, contienda a la que no acudió en 2024 y 2025. En ese sentido, está obligado a hacer un buen papel en la recta final del Torneo Clausura para meterse directamente mediante la tabla anual; o, en todo caso, consagrarse campeón.
Actualmente está segundo en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, que tiene 52. De lograr un empate en el Superclásico el próximo fin de semana, se asegurará que el Millonario no lo alcance en la Clasificación General y, por ende, tendría pie y medio dentro del mayor trofeo del continente. Sin embargo, deberá esperar, con ese escenario, lo que suceda con Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51).
Si le gana a River, es más que obvio... sacará boleto a la siguiente Libertadores. Si pierde ante el conjunto de Marcelo Gallardo, deberá ganarle a Tigre en la última fecha para no comprometer su clasificación.
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millo volvió a poner en riesgo su presencia en el galardón que conquistó en cuatro oportunidades.
El conjunto de Núñez necesita ganar los dos partidos que le quedan (ante Boca y ante Vélez) y esperar que el Xeneize no gane su último encuentro ante Tigre. Además, tendrá que cosechar más puntos que Argentinos y Riestra, para mantener su tercer puesto.
Más allá de esta situación complicada, el Millonario podría recibir ayuda de sus competidores: si Rosario Central o el CABJ salen campeones del Torneo Clausura, liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos. Al mismo tiempo, en caso de salir campeón del torneo local, conseguirá la clasificación directa.
