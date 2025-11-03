River contra Boca se jugará el año... pero no el 2025: El 2026

Live Blog Post

Boca le ganó a Estudiantes

En un partido que tuvo algunas polémicas, Boca Juniors venció a Estudiantes de La Plata en Uno y se consolidó en zona de clasificación directa hacia la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.

El Xeneize ganó y además perdieron Deportivo Riestra, Argentinos Juniors y River Plate. Ahora le lleva 4 puntos al Millonario (próximo rival) y 5 a los otros dos perseguidores.

Si bien no fue bueno el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda, se acomodó en la anual y se posiciona como el puntero de la zona A del Torneo Clausura.

Eduardo Domínguez, entrenador del Pincha, dejó algunas declaraciones sin filtro una vez finalizado el encuentro.

"Los dos penales son muy dudosos. En el primero, Zeballos lo agarra a Facundo Rodríguez y después sí, lo toma, pero lo suelta afuera del área; se resbala. El segundo parece que también está afuera, se tira y no lo toca”

“Si esas son penales, las que no nos han cobrado a nosotros son parte del fútbol en el que estamos. Lamentablemente hay que aceptarlo, pero lo que más me duele es que le regalamos el partido en los minutos de descuento. Te puede suceder una vez, pero no dos veces en un mismo encuentro. Eso hay que revisarlo.”

“El VAR está para resolver o solucionar, se supone, pero todos los fines de semana pasan cosas y nada cambia. Es fútbol profesional, tenemos que ajustar y crecer, pero parece que los errores se repiten. Van a seguir pasando, lamentablemente.”