River contra Boca se jugará el año... pero no el 2025: El 2026

River Plate de Marcelo Gallardo se jugará el 2025 (y buena parte del 2026) ante Boca Juniors de Claudio Úbeda

3 de noviembre de 2025 - 09:02

River Plate de Marcelo Gallardo volvió a perder en condición de local y llega con nula confianza al Superclásico con Boca del próximo fin de semana. El Millonario cayó ante un Gimnasia de La Plata de muy mala actualidad (aunque tuvo un buen rendimiento en el Monumental).

Por otro lado, el Xeneize logró su segunda victoria consecutiva ante Estudiantes en La Plata y llega en buena racha al partido que se disputará el próximo domingo 9 de noviembre en la Bombonera.

Quizá esta sea la peor crisis de Gallardo desde que es entrenador del club de Núñez. El Muñeco abandonó el estadio sin brindar una conferencia de prensa y hay varias interpretaciones posibles sobre los cánticos de los hinchas de River.

Los de Claudio Úbeda parecieran llegar mejor al encuentro del próximo domingo aunque tranquilamente podría calificar la frase hecha que pregona que "los clásicos son partidos aparte".

Boca llega más tranquilo que River al Superclásico.

Gimnasia de Jujuy eliminado: Deportivo Madryn a la siguiente instancia

Luego de lo que fue el escándalo con Lucas Comesaña en Jujuy, Deportivo Madryn pasó de fase tras vencer a Gimnasia de esa provincia.

En la próxima ronda se cruzará con Deportivo Morón, que anteriormente había eliminado a Atlante con un 1-0 global.

Guido Glait de TyC Sports en el ojo de la tormenta

El arbitraje fue nuevamente polémico en la última fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino y Guido Glait de TyC Sports se metió en el ojo de la tormenta. El periodista subió algo durante Estudiantes vs Boca y luego muchos le respondieron en el River vs Gimnasia.

"Qué oscuro lo que vimos en La Plata, cuánto cuidado tendrá que tener la nueva dirigencia en donde se cocina todo.", posteó.

Repudio tuitero a un periodista de TyC Sports (hincha de River Plate)

Real Madrid sobre Franco Mastantuono

Real Madrid confirmó cuál es la lesión de Franco Mastantuono y Lionel Scaloni mira atento por lo que pueda pasar con la Selección Argentina.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", informó el club español

Así está la tabla anual

Así está la tabla anual para los equipos que quieren jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana el año que viene (habrá que estar atentos a potenciales liberaciones de cupo).

Central: 30 PJ, 65 PTS

Boca Juniors: 30 PJ, 56 PTS

River: 30 PJ, 52 PTS

Argentinos: 30 PJ, 51 PTS

Riestra: 30 PJ, 51 PTS

San Lorenzo: 30 PJ, 49 PTS

Barracas: 30 PJ, 47 PTS

Racing: 29 PJ, 46 PTS

Lanús: 30 PJ, 46 PTS

Tigre: 29 PJ, 45 PTS

Huracán: 29 PJ, 43 PTS

Estudiantes: 30 PJ, 42 PTS

Independiente: 30 PJ, 41 PTS

Central Córdoba: 29 PJ, 39 PTS

Independiente Rivadavia: 30 PJ, 39 PTS

Vélez: 30 PJ, 39 PTS

Muy mal River Plate de Marcelo Gallardo

River Plate de Marcelo Gallardo perdió ante Gimnasia de La Plata en el Monumental y quedó muy complicado respecto a una posible clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Para dar una referencia: el Lobo venía de perder 5 de sus últimos 6 partidos y se quedó sin entrenador en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata del pasado fin de semana.

Muy mal partido nuevamente de un equipo de Gallardo que no tiene fútbol. No hay juego fluido, no hay desmarques, no hay nada. Pero lo peor de todo, pareciera ser que es un equipo sin alma, sin amor propio, sin orgullo.

Lo cierto es que el próximo domingo 9 de noviembre, el Millonario se juega buena parte del año. Pero no del 2025, sino del 2026. Si no le gana a Boca, muy probablemente quede fuera de posiciones de clasificación a Copa Libertadores a falta de una fecha.

La gente se cansó y cantó nuevamente contra los jugadores pero también en el Monumental se escuchó: "que se vayan todos". ¿Mensaje a Marcelo Gallardo o efusividad en el hartazgo contra los futbolistas?

Para colmo, Nazareno Arasa parece haber hecho lo posible para que River iguale el marcador y ni así pudo...

Las zonas del Torneo Clausura

Así están la zona A y la zona B del Torneo Clausura:

Grupo A

Boca Juniors: 14 PJ, 23 PTS

Unión: 14 PJ, 23 PTS

Central Córdoba: 13 PJ, 21 PTS

Barracas: 14 PJ, 21 PTS

Estudiantes: 14 PJ, 21 PTS

Defensa: 13 PJ, 19 PTS

Argentinos: 14 PJ, 18 PTS

Belgrano: 13 PJ, 18 PTS

Tigre: 14 PJ, 18 PTS

Racing: 13 PJ, 17 PTS

Banfield: 13 PJ, 17 PTS

Huracán: 13 PJ, 16 PTS

Independiente Rivadavia: 14 PJ, 12 PTS

Aldosivi: 14 PJ, 12 PTS

Newell’s: 14 PJ, 11 PTS

Grupo B

Central: 14 PJ, 30 PTS

Riestra: 14 PJ, 27 PTS

Lanús: 13 PJ, 26 PTS

Vélez: 14 PJ, 25 PTS

San Lorenzo: 14 PJ, 22 PTS

River: 14 PJ, 21 PTS

San Martín: 14 PJ, 18 PTS

Talleres: 14 PJ, 17 PTS

Gimnasia: 14 PJ, 16 PTS

Atlético Tucumán: 14 PJ, 14 PTS

Sarmiento: 13 PJ, 14 PTS

Instituto: 14 PJ, 14 PTS

Independiente: 14 PJ, 13 PTS

Godoy Cruz: 14 PJ, 13 PTS

Platense: 13 PJ, 11 PTS

Boca le ganó a Estudiantes

En un partido que tuvo algunas polémicas, Boca Juniors venció a Estudiantes de La Plata en Uno y se consolidó en zona de clasificación directa hacia la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.

El Xeneize ganó y además perdieron Deportivo Riestra, Argentinos Juniors y River Plate. Ahora le lleva 4 puntos al Millonario (próximo rival) y 5 a los otros dos perseguidores.

Si bien no fue bueno el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda, se acomodó en la anual y se posiciona como el puntero de la zona A del Torneo Clausura.

Eduardo Domínguez, entrenador del Pincha, dejó algunas declaraciones sin filtro una vez finalizado el encuentro.

"Los dos penales son muy dudosos. En el primero, Zeballos lo agarra a Facundo Rodríguez y después sí, lo toma, pero lo suelta afuera del área; se resbala. El segundo parece que también está afuera, se tira y no lo toca”

“Si esas son penales, las que no nos han cobrado a nosotros son parte del fútbol en el que estamos. Lamentablemente hay que aceptarlo, pero lo que más me duele es que le regalamos el partido en los minutos de descuento. Te puede suceder una vez, pero no dos veces en un mismo encuentro. Eso hay que revisarlo.”

“El VAR está para resolver o solucionar, se supone, pero todos los fines de semana pasan cosas y nada cambia. Es fútbol profesional, tenemos que ajustar y crecer, pero parece que los errores se repiten. Van a seguir pasando, lamentablemente.”

El descenso está que arde

A falta de dos fechas de que termine el Torneo Clausura, Newell´s Old Boys se mete de lleno en la pelea por no descender luego de perder ante Unión de Santa Fé en su estadio.

Instituto: 30 PJ, 33 PTS

Gimnasia: 30 PJ, 32 PTS

Atlético Tucumán: 31 PJ, 31 PTS

Banfield: 30 PJ, 31 PTS

Talleres: 30 PJ, 30 PTS

Sarmiento: 30 PJ, 29 PTS

Newell’s: 30 PJ, 30 PTS

Godoy Cruz: 30 PJ, 28 PTS

San Martín: 30 PJ, 27 PTS

Aldosivi: 30 PJ, 27 PTS

¿Logrará el milagro Fernando Gago en Necaxa?

Luego de una mala campaña, Necaxa de Fernando Gago tiene la posibilidad de meterse en zona de repechaje de Playoffs en la Liga MX.

En la última fecha, los de Pintita visitarán a Mazatlan FC y deben esperar que pierdan lo siguientes equipos:

  • Atlético San Luis
  • Querétaro FC
  • Atlas
  • Santos Laguna
  • Pumas
Inter Miami CF y una dura derrota

Inter Miami CF de Javier Mascherano perdió ante Nashville SC y debe definir la serie en un tercer partido que se jugará en el estadio de Las Garzas.

Fue 1-2 (gol de Lionel Messi) y todo se definirá el próximo fin de semana en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gastonedul/status/1984798840738734537&partner=&hide_thread=false
Independiente también volvió a ganar

Independiente de Gustavo Quinteros volvió a ganar 3 a 0. Esta vez fue ante Atlético Tucumán y si bien está lejos a falta de dos fechas, sueña con una clasificación a Copa Sudamericana o a los playoffs.

Los últimos dos encuentros para el Rojo son:

  • Deportivo Riestra en el Bajo Flores.
  • Rosario Central en el Libertadores de América.
Triunfo de San Lorenzo en medio de la crisis dirigencial

Si hay algo que agradece River Plate (y Boca Juniors) es la victoria de San Lorenzo de Almagro ante Deportivo Riestra del pasado viernes. Fue triunfo 1 a 0 para el conjunto de Damián Ayude ante el Malevo que no pudo meterse en zona de Copa Libertadores.

Esta victoria se dio en medio de una crisis dirigencial del club de Boedo. Ese mismo día, horas antes, hubo una reunión en AFA convocada por Chiqui Tapia a todos los actores políticos del Ciclón.

Aseguran que una vez finalizada la reunión en Ezeiza, se quedaron algunos dirigentes y el ex secretario general Pablo García Lago, habría golpeado a Marcelo Moretti.

CONSPIRACIONES