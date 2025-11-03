"En modo calabrés": Incógnitas sobre un Macri al que le cuesta perdonar

En su mensaje en las redes, Macri reveló que le propuso a Milei que Horacio Marín, titular de YPF, asumiera el rol. Luego trascendió que también sugirió al dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, y al CEO de Globant, Martín Migoya, para el cargo.

Pero la del Presidente era una decisión tomada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1985318513171468339&partner=&hide_thread=false LOS OTROS NOMBRES QUE MACRI LE RECOMENDÓ A MILEI PARA REEMPLAZAR A GUILLERMO FRANCOS, SEGÚN EDUARDO FEINMANNpic.twitter.com/k61UUNVubU — Urgente24.com (@U24noticias) November 3, 2025

En su tuit, Macri reivindicó a Francos como "un hombre con capacidad y equilibrio" que "representaba sensatez". El expresidente había encontrado en el exjefe de Gabinete un puente con Milei, con quien se mantuvo distante por alrededor de 1 año.

Macri consideró "desacertada" la decisión de Milei de encumbrar a Adorni y "lamentó" la situación ante lo que consideró una "oportunidad histórica" para el país, a partir de la victoria electoral de LLA y del apoyo de Donald Trump.

“Estoy tremendamente decepcionado por lo que el Presidente le propuso a la sociedad para esta nueva etapa”, le dijo Macri después al diario La Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1984423855797174708&partner=&hide_thread=false MAURICIO MACRI SALIÓ DE OLIVOS SIN HACER DECLARACIONES TRAS UN BREVE ENCUENTRO CON MILEI https://t.co/NBZn6e71fT pic.twitter.com/Pck0GVOe1G — Urgente24.com (@U24noticias) November 1, 2025

Pero ninguna de las expresiones del presidente del PRO transmitiría el enojo que realmente siente con Milei ante lo que considera un desplante, más allá de que no le corresponde a él decidir a los integrantes del gabinete y que esa es una potestad exclusiva del Presidente. Adorni se lo recordó y respondió la consideración con una chicana. "Tal vez le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos", dijo el flamante jefe de Gabinete en una entrevista.

"Macri salió re caliente, en modo calabrés", contó Luis Majul este lunes en su programa de radio en base a fuentes. Recordó además que el exmandatario ya había entrado a Olivos con los ánimos caldeados porque horas antes se había oficializado la decersión de 5 diputados y 2 electos para pasarse del bloque del PRO al de LLA. La señal venía a contradecir al propio Macri cuando aseguró en Chile que el PRO estaba "más vivo que nunca" y que tendría un candidato presidencial propio en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/1985350916002750468&partner=&hide_thread=false @majulluis detalló el enojo de Mauricio Macri por la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete: “Se fue de la reunión recontra caliente, en modo calabrés”



Con @LuisGasulla | #ElpasedelosLuises

Suscribite: https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/AtweTfCnpv pic.twitter.com/UnrnHNSGXd — El Observador 107.9 (@Observador1079) November 3, 2025

¿Qué quiere decir que Macri salió "en modo calabrés"? La mención al gentilicio de la ciudad italiana de la que es originaria la familia Macri (allí había nacido Giorgio Macri, abuelo paterno de Mauricio) remite a la presunta característica de los nativos de Calabria de tener un fuerte temperamento. Algunos apuntan a un costado rencoroso y muchas veces vengativo. A eso se habría referido Majul cuando hizo la aclaración.

¿Tomará revancha Macri por el cortocircuito generado por la designación de Adorni? El tuit visceral del viernes por la noche fue una muestra. Pero también trasciende es que también habría una reticencia a autorizar que lo que queda de la bancada del PRO se fusione con el de LLA en un interbloque de 115 diputados.

No es algo que preocuparía demasiado a Milei, que con el garrochismo de los diputados que responden a Patricia Bullrich se aseguró los "87 héroes" para sostener vetos y DNUs en la Cámara Baja. Podría haber más atletas olímpicos.

¿Habrá algún otro gesto de Macri hacia Milei que exponga aún más su costado calabrés?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1985145430078881936&partner=&hide_thread=false MACRI SE SUBE A LA DESIGNACIÓN DE SANTILLI: "DIRIGENTE DEL PRO"



Tras reprochar el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el exPresidente felicitó al flamante ministro del Interior y recuerda que, aunque no se note por el fervor que tiene hacia Javier Milei, es una… https://t.co/ej1pQR0fiQ — Urgente24.com (@U24noticias) November 3, 2025

A diferencia de lo que hizo con Adorni, Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro del Interior. Lo reivindicó como un "dirigente del PRO". Aunque ya está claro que el 'colo' dejó de reportar a esa trinchera hace rato.

