Diego Santilli posterga su llegada al Ministerio del Interior y seguirá en Diputados: El motivo

Aunque Javier Milei ya lo presentó públicamente como su futuro ministro del Interior, Diego Santilli no asumirá el cargo por ahora. El exvicejefe de Gobierno porteño mantendrá su banca en la Cámara de Diputados durante algunas semanas más, en un contexto en el que el oficialismo necesita cada voto para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026.
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, busca evitar que La Libertad Avanza pierda una banca en la Cámara Baja justo en la previa de una votación clave. Según adelantó el periodista Lucas Morando, la jura de Santilli como ministro podría concretarse recién en diciembre, una vez superada la discusión del Presupuesto.
Diego Santilli: Entre dos roles
Pese a que todavía no formalizó su designación, Santilli ya participa de las reuniones del Gabinete nacional. Este lunes 03/11 estuvo presente en la Casa Rosada, en lo que fue su primera reunión como integrante político del equipo de Milei, aunque aún sin la firma de asunción.
El dirigente del PRO fue convocado de urgencia por el Presidente luego de las renuncias de Lisandro Catalán y Guillermo Francos, lo que reconfiguró el tablero de poder dentro del Gobierno. Su llegada al Ministerio del Interior apunta a fortalecer los puentes con gobernadores y legisladores, una tarea que requerirá de negociación y diálogo en un momento de tensión con la oposición.
“Voy a hacer lo que tenga que hacer”
Horas antes de ingresar a la Casa Rosada, Santilli habló con distintos medios sobre los desafíos que enfrentará. “ Milei me pidió trabajar en la aprobación del Presupuesto 2026 y en las reformas laboral, impositiva y del Código Penal”, explicó en diálogo con A24.
También remarcó que su prioridad será lograr consensos:
“Hay que ir con humildad y trabajar para que las reformas salgan adelante. Voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con los compromisos asumidos”, aseguró.
El domingo, tras el anuncio de su incorporación, Santilli visitó al Presidente en la residencia de Olivos. Allí recibió una carpeta con los ejes centrales de gestión y las líneas políticas que deberá conducir cuando formalice su desembarco en Interior.
Un lugar clave en Diputados
Por ahora, el “Colo” seguirá en su banca —a la que accedió como candidato del PRO en 2021— para acompañar las votaciones del bloque oficialista. Su salida se concretará recién cuando el Gobierno asegure los números necesarios en Diputados.
En la bienvenida oficial, Milei destacó que Santilli será “el encargado de articular con gobernadores y legisladores los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.
Con los números ajustados y el Presupuesto en la mira, el exvicejefe porteño se mueve entre dos mundos: el del Congreso, donde aún vota, y el del Gabinete, donde ya empezó a tomar asiento.
