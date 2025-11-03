Diego Santilli posterga su llegada al Ministerio del Interior y seguirá en Diputados: El motivo

También remarcó que su prioridad será lograr consensos:

“Hay que ir con humildad y trabajar para que las reformas salgan adelante. Voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con los compromisos asumidos”, aseguró.

El domingo, tras el anuncio de su incorporación, Santilli visitó al Presidente en la residencia de Olivos. Allí recibió una carpeta con los ejes centrales de gestión y las líneas políticas que deberá conducir cuando formalice su desembarco en Interior.

Un lugar clave en Diputados

Por ahora, el “Colo” seguirá en su banca —a la que accedió como candidato del PRO en 2021— para acompañar las votaciones del bloque oficialista. Su salida se concretará recién cuando el Gobierno asegure los números necesarios en Diputados.

En la bienvenida oficial, Milei destacó que Santilli será “el encargado de articular con gobernadores y legisladores los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Con los números ajustados y el Presupuesto en la mira, el exvicejefe porteño se mueve entre dos mundos: el del Congreso, donde aún vota, y el del Gabinete, donde ya empezó a tomar asiento.

image

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Quién es el hombre que reemplazará a Diego Santilli y consolida el poder de Sebastián Pareja

La Justicia le cerró la puerta a Diputados: no podrán acceder al expediente del caso $LIBRA

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"