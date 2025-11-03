La Justicia le cerró la puerta a Diputados: no podrán acceder al expediente del caso $LIBRA

En la causa están imputados, además de Milei y su hermana, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julián Peh, Hayden Mark Davis y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

Segundo revés para la Comisión $LIBRA

El pedido rechazado no es el primero. La Justicia ya había denegado una solicitud anterior de la misma Comisión, que pretendía llevar por la fuerza a declarar a Karina Milei y otros funcionarios que no aceptaron concurrir al Congreso.

A pesar de esos reveses, los diputados insisten con los reclamos y ya apelaron las decisiones para que las revise la Cámara Federal de Casación Penal.

En este último intento, además del juez, también se opusieron el fiscal Eduardo Taiano y el abogado Daniel Rubinovich, defensor de Novelli y Terrones Godoy. Ambos coincidieron en que la etapa de investigación exige confidencialidad y que no corresponde brindar un “acceso irrestricto” al Congreso.

Rechazo de la Justicia a los pedidos de detención

En la misma resolución, Martínez De Giorgi también negó detener a Novelli y Terrones Godoy, algo que había solicitado una de las querellas del caso.

El abogado denunciante argumentó que ambos podrían fugarse: tienen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en Estados Unidos. Además, planteó que Novelli vació sus cajas de seguridad y manipuló información digital después de los hechos.

El magistrado no lo consideró suficiente. Señaló que las medidas cautelares vigentes —como los embargos y congelamientos de cuentas— son “suficientes para neutralizar los riesgos procesales” y que los acusados se mantuvieron a derecho desde el inicio del expediente.

Lo que viene

Tanto el rechazo al acceso de la Comisión como el de las detenciones pueden ser apelados, por lo que el caso seguirá avanzando en los tribunales federales.

Mientras tanto, la investigación por $LIBRA continúa con peritajes sobre teléfonos y movimientos financieros, en busca de determinar si existieron mensajes o transacciones que vinculen directamente al Presidente y su entorno con el esquema de la criptomoneda.

