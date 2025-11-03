La Justicia le cerró la puerta a Diputados: no podrán acceder al expediente del caso $LIBRA

La Justicia (el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi) rechazó el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que buscaba acceder al expediente judicial del caso $LIBRA, la criptomoneda que tiene bajo la lupa a Javier Milei, su hermana Karina, y a otros empresarios y funcionarios por presunta estafa.
La comisión, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), había solicitado revisar el expediente para nutrir su propia investigación parlamentaria. Sin embargo, el magistrado consideró que la causa es de acceso exclusivo para las partes involucradas y que las medidas en curso requieren “especial reserva”.
“Cualquier divulgación podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación, comprometiendo la eficacia de las diligencias y la integridad del proceso”, sostuvo el juez en su resolución.
El expediente investiga si el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA estuvo acompañado de maniobras fraudulentas. Todo comenzó en febrero, cuando un tuit de Milei mencionando el proyecto hizo que el valor de la moneda pasara de 0,01 a 5 dólares en pocas horas.
Horas después, el Presidente borró el posteo y se despegó del tema. Pero la volatilidad generó ganancias millonarias para algunos inversores y fuertes pérdidas para otros, lo que desató una ola de denuncias por estafa.
En la causa están imputados, además de Milei y su hermana, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julián Peh, Hayden Mark Davis y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Segundo revés para la Comisión $LIBRA
El pedido rechazado no es el primero. La Justicia ya había denegado una solicitud anterior de la misma Comisión, que pretendía llevar por la fuerza a declarar a Karina Milei y otros funcionarios que no aceptaron concurrir al Congreso.
A pesar de esos reveses, los diputados insisten con los reclamos y ya apelaron las decisiones para que las revise la Cámara Federal de Casación Penal.
En este último intento, además del juez, también se opusieron el fiscal Eduardo Taiano y el abogado Daniel Rubinovich, defensor de Novelli y Terrones Godoy. Ambos coincidieron en que la etapa de investigación exige confidencialidad y que no corresponde brindar un “acceso irrestricto” al Congreso.
Rechazo de la Justicia a los pedidos de detención
En la misma resolución, Martínez De Giorgi también negó detener a Novelli y Terrones Godoy, algo que había solicitado una de las querellas del caso.
El abogado denunciante argumentó que ambos podrían fugarse: tienen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en Estados Unidos. Además, planteó que Novelli vació sus cajas de seguridad y manipuló información digital después de los hechos.
El magistrado no lo consideró suficiente. Señaló que las medidas cautelares vigentes —como los embargos y congelamientos de cuentas— son “suficientes para neutralizar los riesgos procesales” y que los acusados se mantuvieron a derecho desde el inicio del expediente.
Lo que viene
Tanto el rechazo al acceso de la Comisión como el de las detenciones pueden ser apelados, por lo que el caso seguirá avanzando en los tribunales federales.
Mientras tanto, la investigación por $LIBRA continúa con peritajes sobre teléfonos y movimientos financieros, en busca de determinar si existieron mensajes o transacciones que vinculen directamente al Presidente y su entorno con el esquema de la criptomoneda.
